Почему пенопластовые дроны испугали НАТО?

Давненько со стороны Запада не раздавалось откровенно бредовых идей. Добрую традицию не говорить лишнего нарушил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступив с предложением ввести бесполетную зону над Украиной.

В последний раз с подобной чушью носился Владимир Зеленский в самом начале СВО. Напомню, тогда президент Украины требовал от НАТО сбивать все ракеты и самолеты России над Украиной. Идею поддержала Эстония, а вот руководство альянса предусмотрительно отмахнулось. Шутка ли, бесполетная зона равноценна объявлению войны. Идти на опасную эскалацию тогда никто не хотел. Впрочем, как и сейчас — кто бы что ни говорил.

Поляки вернулись к теме бесполетной зоны не потому, что сошли с ума или впали в милитаристский угар. Действия Варшавы вполне логичны, они напоминают поведение рыбы-ежа. Польша (да и остальные европейцы) раздувается, отчаянно пытаясь казаться большой и страшной. Защитную реакцию вызвал инцидент с залетом группы БПЛА в польское воздушное пространство. Европейцы пытаются выжать из него максимум — но к решительным действиям они вряд ли перейдут.

Во-первых, НАТО просто не готово к современной войне.

Это ясно показал инцидент с дронами. Воздушное пространство Польши пересекли 19 дронов-обманок из пенопласта без оружия и камер. Их единственная задача: «самоубиваться» о ПВО противника, тем самым разряжая орудия перед боевым залпом. Однако из 19 летающих болванок натовцы сбили только четыре. Остальные беспрепятственно кружили над Польшей даже после обнаружения. Некоторые преодолели аж 500 км, пока не упали, выработав свои заряды.

Далее, на перехват отправили ни много ни мало истребители последнего поколения F-35 с ракетами AIM-9 Sidewinder. Стоимость одного пуска такой ракеты — $470 тыс. Цена одного дрона-обманки — $2—3 тыс. Путем нехитрых расчетов выясняем, что на уничтожение целей общей стоимостью $8—12 тыс. НАТО потратило в 158—237 раз больше средств — почти $1,9 млн.

Налицо полный провал альянса. Провалилась разведка, которая не зафиксировала дроны вовремя, а потом вообще потеряла из виду большую часть из них. Провалились военные, потому что у них не оказалось плана на подобные случаи. Они просто начали в панике стрелять из пушек по воробьям. Провалилось и военно-политическое руководство НАТО — за почти четыре года конфликта оно не сделало ничего, чтобы адаптировать альянс к новым реалиям войны. Не очень ясно, как с таким уровнем подготовки Польша и другие страны НАТО будут оборонять Украину от роев дронов.

Во-вторых, авантюра с бесполетной зоной (а иначе ее не назовешь) бессмысленна без США. Американцы обладают самым мощным ПВО и воздушной группировкой в НАТО. Но они вряд ли присоединятся к операции, поскольку отношения между Вашингтоном и заокеанскими союзниками сейчас чрезвычайно натянуты. В последние недели Брюссель и Вашингтон устроили настоящую «войну» из-за России. Европейцы требуют от американцев перестать цацкаться с Москвой и ввести обещанные жесткие санкции. Дональд Трамп упирается: дескать, сначала сами введите санкции, добавьте сверху пошлины против Индии и Китая, тогда и поговорим.

Даже на истерику из-за дронов Трамп не повелся. Он ограничился пространным постом в соцсетях: «Ну вот, началось!» А потом и вовсе заявил, что инцидент мог быть случайным, разбив нарратив поляков и их союзников.

США ненавязчиво уклонились даже от участия в операции «Восточный страж» по защите фланга НАТО. В итоге ее пришлось организовывать силами европейцев, а без американцев операция вышла менее убедительной, чем могла быть.

Что европейцам остается делать в таком случае? Очевидно, бить во все колокола и кидаться одиозными идеями — причем чем безумнее они будут звучать, тем лучше. Главным адресатом всего этого политического шоу должен стать потенциальный противник ЕС (то бишь Россия). Для него нужно создать такую дымовую завесу, чтобы он не разглядел за ней вашей немощи.

Еще одним объектом, до кого пытались достучаться Варшава и другие правительства, был европейский народ. За взвинчиванием милитаристской риторики просматривается желание сплотить его вокруг флага и добиться единения хотя бы уровня 2022 года — когда все внутренние противоречия отошли на второй план, а единственной целью коллективного Запада стало стратегическое поражение России. Это, кстати, не я придумал.

Премьер Польши Дональд Туск сам проговорился, что задача правительства — сдерживать пророссийские и антиукраинские настроения.

Получится ли у европейских элит со сплочением, говорить пока рано. Активная информационная кампания в разгаре, а качественных соцопросов на соответствующую тему еще не было. Но склоняюсь к тому, что ничего не выйдет. А дроновая истерика и бесполетные зоны закончатся точно так же, как и прошлые попытки всколыхнуть общественное мнение — то есть ничем.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.