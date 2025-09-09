Мужчинам не нравится. Тогда почему женщины делают это?

Красота требует жертв. Если вы женщина, то наверняка слышали эту фразу если не с детства, то с подросткового возраста точно. С первой сережки в ухе, с первой лишней волосинки в идеальной линии бровей, про эпиляцию я вообще молчу — вот бы каждому мужчине это испытать на себе! Дальше — больше: только ко всему этому «вы же женщина, потерпите» все привыкли, как на голубых экранах появилась она — богиня красоты и сексуальности Анджелина Джоли со своими огромными чувственными губами. И другими выдающимися формами. И понеслось.

Сначала все до хрипоты спорили, настоящее ли у нее все, особенно губы, а потом в клиниках, салонах красоты и теперь даже на маркетплейсах появилась волшебная гилауронка, увеличивающая ваши природные губы до размеров, ограниченных только воображением. С тех пор прошло уже лет десять, а то и больше — и для многих женщин «наколоть» себе губы стало таким же обыденным делом, как сделать маникюр. Кололи, колем и колоть будем — вот девиз половины наших дам от 18 и до 80.

Казалось бы, тема вообще навсегда закрыта — но тут внезапно раздался гром среди ясного неба.

Австрийские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что мужчины, оказываются, считают более привлекательными девушек с натуральными и совсем не пухлыми губами! И это в 2025 году!

Понятное дело, что европейцы в деле улучшайзинга плетутся в самом хвосте мировой цивилизации, но чтобы до такой степени?! Эксперимент был прост: испытуемым — группам молодых мужчин и женщин — показывали фото обычных девушек и «губастиков». Каково же было удивление исследователей, когда женская часть испытуемых выбрала моделей с накачанными губами, а мужская — с родными, обычными, иногда даже тонкими.

Получается, все это время женщины шли на жертвы ради красоты зря? Терпели и боль от уколов, и онемение, и невозможность несколько дней нормально принимать пищу? Мужчинам-то, оказывается, дамы без «пельменей» или «свистка» милее! Ради чего тогда весь этот сыр-бор, стоящий к тому же еще и немало денег? На эти вопросы ученые не ответили, зато предупредили, что заниматься хирургическим улучшением собственной внешности небезопасно: губы — это только первый шаг, после этого захочется еще что-то подрезать-нарастить-выровнять и так далее. Не успеете очнуться, а у вас уже и психический диагноз дисморфофобия — когда человек до такой степени сам себе не нравится, что ему постоянно требуется что-то в себе улучшить.

Это, конечно, уже крайность, но что-то в этом есть. Легкость и доступность препаратов уже привела к тому, что «надувать губы» девушки начинают уже чуть ли не в школе. Ну на последнем курсе вуза так точно. Я своими глазами видела нескольких молодых коллег, вчерашних студенток, красивых, какими только могут быть прекрасные 23-летние женщины, которые внезапно начинали фигачить в губы гилауронку и после уже не могли остановиться. А губы, надо сказать, у них были прекрасной натуральной формы и объема. Конечно, девчонок это не уродовало, потому что молодость в любом виде прекрасна, а вот тетеньки постарше выглядят, конечно, так себе, потому что денег у них побольше, а чувства меры поменьше. Однажды начав, они уже не могут остановиться — о чем, собственно, и предупреждают психологи.

В любом международном аэропорту мира можно безошибочно определить наших соотечественниц и жительниц стран бывшего Советского Союза именно вот по этим губищам.

Это прям, можно сказать, наш фирменный стиль. Откуда вообще мы этого набрались, сказать трудно: может быть, из Америки, вот как раз от той самой Анджелины? К губам обычно прилагаются когти, покрытые гель-лаком, и высокие скулы — тоже искусственного происхождения. Про ботокс я вообще молчу — это вообще как маникюр уже стало, сложнее найти ту, которая этого не делает.

Самые рьяные поборницы бесконечного улучшайзинга — это уже, так сказать, опытные девушки, лет 40 плюс-минус. Они пребывают в иллюзии, что при регулярном «тюнинге» им удастся избежать старости и остаться в состоянии куколки и бэби-фейса навсегда. Врачи им, конечно, подыгрывают, рассказывают сказки о том, что главное — вовремя начать, пока морщины не стали глубокими, а губы не потеряли объем безвозвратно.

У меня для всех этих наивных красоток плохие новости: ваша карета все равно превратится в тыкву, как только организм перестанет производить женские гормоны в количествах, достаточных для поддержания эластичности и молодости кожи. Слегка замедлить этот процесс можно, остановить нельзя. И никакие уколы и таблетки в мире не отменят гравитации и биологических законов. Поэтому тут я (редкий случай) на стороне мужчин: предпочитаю натуральное. А такие примеры тоже есть — посмотрите на Монику Беллуччи или Хелен Миррен, вот где настоящая красота. Хотя, конечно, они не показатель, мы же их видим только на фото или на экранах, так что это не считается.

Просто наступает такой момент, когда улучшайзинг становится устрашайзингом. И, несмотря на пухлые губы, подтянутые брыли, гладкий лоб и подрезанные веки, женщина все равно выглядит на свой возраст — а неестественный контраст молодого и старого вызывает скорее отвращение. Красотой тут уже точно не пахнет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.