Эротика и мат со сцены: чем Егор Крид разозлил подростков

Помню, как в 2011 году во «ВКонтакте» появился Егор Крид с кавером песни Тимати, а затем выпустил свою песню с легендарной цитатой, которую забирали в статус все «ванильки»: «Слово «люблю» потеряло свой смысл. Хочешь, докажу? Введи его в поиске сообщений». Егорка, срочно переслушай это, чтобы исправить то, что натворил в конце этого лета. Хотя для поколений 2000-х и 2010-х, собственно, ничего такого и не случилось.

А произошло вот что. Егор Крид дал концерт на 80 тысяч зрителей. Стоял ценз 12+, только вот дети услышали мат со сцены и увидели номер с крайне откровенным поцелуем. Певец, который некогда «выращивался» Тимати, другого показать, на мой взгляд, и не мог. Ну серьезно, мы уже успели забыть клип «Потанцуй со мной» с Собчак? А ее шоу «Блондинка в шоколаде», которое крутилось по MTV?

Для поколения, рожденного в 1980–1990-е, в этом не было ничего такого. А вот современные подростки расстроились, заплакали, возмутились даже больше, чем их родители, многие из которых пришли на концерт со своими детьми.

Все это похоже на фильм «Чумовая пятница» с Линдси Лохан. Теперь в телах наших детей — взрослые-морализаторы. А вот мы, выросшие в мире, где единственную отметку 18+ можно было найти на кассетах, которые прятали наши родители, возмущены тем, что действия исполнителя на сцене не соответствуют маркировке 12+, но и только.

Мы приходили с занятий и включали телевизор, где все было пропитано провокацией и эпатажем. На каждом канале шли шоу, где эротика была элементом поп-культуры, и это казалось нормальным. Вспомните передачу «Снимите это немедленно», где ведущие критически проходились по фигуре героинь и их гардеробу. Можем ли мы представить успех такой передачи в 2025-м? Точно нет.

Сегодня подростки другие. Они выросли в эпоху разговоров о согласии, личных границах, акции #MeToo и десятках дискуссий о принятии себя. Если для нас дерзость артистов казалась освобождением, то для них это зачастую нарушение. Они более чувствительны к телесности и склонны к публичному морализаторству. Для них поцелуй на сцене — это не часть «шоу», а событие, которое требует реакции и обсуждения.

Если мы воспринимали картинку как данность, то они воспринимают ее как повод для анализа. Мы молча смотрели, они комментируют. Мы хотели казаться взрослыми, подглядывая за провокационными клипами, они хотят, чтобы взрослые вели себя ответственно, особенно если приглашают их на концерт с маркировкой 12+.

Мне кажется, подростки на концерте Крида ожидали романтических песен, фанатских эмоций, возможно, легкого флирта со сцены. Но не номера с эротическими костюмами и поцелуями. Это не про первую любовь, а про взрослые сексуальные отношения.

Однако именно эти зрители неожиданно сделали модной ту музыку, над которой еще недавно иронизировали их старшие братья и сестры, да и мы с вами. Надежда Кадышева с ее «И плывет веночек вдоль ночной воды» снова собирает залы, на которых неиронично тусуются миллениалы и зумеры. Почему? Возможно, потому что в ее песнях нет надоевшей провокации. Это песни знакомы с детства, они из той эпохи, где мир был понятным и стабильным. Пожалуй, стоит признать, что нас с зумерами породнила Кадышева, которая лично мне даже в детстве уже казалась бабушкой, а была молодой женщиной. То, что когда-то выступало «кринжем» для нас, для них стало островком душевности в мире, где шоу-бизнес слишком часто пытался удивить за счет откровенности.

Я принадлежу к поколению, где в детстве цензуры не было. Мы жили без фильтров, и многое нам казалось естественным только потому, что мы не знали, что может быть иначе. Но я понимаю новое поколение: им важно чувствовать, что сцена не нарушает их границы. Они не хотят оказаться в зале на 80 тысяч человек свидетелями номера, который напоминает кадр из фильма для взрослых, когда они пришли послушать песни любимого исполнителя.

Чувственные поцелуи уместны в кино, где они вплетены в сюжет, или в клипах, где стоит маркировка 18+. На стадионе же это воспринимается как вторжение в личное пространство зрителя, и я не вижу в этом ханжества. Скорее это признак зрелости поколения, которое умеет называть вещи своими именами и не стесняется предъявлять требования артистам.

В итоге мы будто поменялись местами: мы, миллениалы и родители, когда-то были поколением дерзости и эпатажа, а они, наши дети, — поколение осознанности и правил. Но, может быть, это и хорошо. Ведь в мире, где подростки ценят границы и умеют задавать вопросы артистам, у будущих взрослых появится шанс строить культуру, в которой свобода и ответственность наконец научатся существовать рядом.

И да, встречаемся на концерте Кадышевой.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.