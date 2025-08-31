Зачем женщине работать, если ее муж богат

Я самостоятельная, самодостаточная, финансово независимая. Но никогда не скрывала от окружающих, что мечтаю выйти замуж так, чтобы муж меня полностью обеспечивал. Во-первых, потому что считаю, что мужчина ― добытчик в семье, а женщина ― хранительница очага. А во-вторых, я не планирую совмещать семью и воспитание детей вместе с работой 24/7. Потому что на двух стульях не усидеть. И кто-то так или иначе останется обделенным моим вниманием. Но и полностью уходить из любимой профессии и растворяться только в кастрюлях и пеленках в мои планы не входит. Мне хотелось бы уделять работе часа два в день. И пусть такой график, скорее всего, не будет приносить огромный заработок, но зато я буду в полной уверенности, что социально активна и у меня есть источник дохода, чтобы ни случилось. Я не пессимист, а реалист, поэтому считаю, что если есть возможность подстелить соломку, то лучше это сделать. Так спокойнее психологически.

А случиться может всякое. Муж одной моей знакомой, не проработавшей ни дня в своей жизни, но полностью посвятившей себя семье, привез на отдых не только свою благоверную с детьми, но и любовницу. Спалили горе-мужа собственные дети. Тот не стал ничего отрицать и ушел к разлучнице. Официально. Знакомая вернулась домой с детьми, но без мужа и шкатулки, в которой чудесным образом оказывались деньги, заработанные супругом. Пришлось срочно доставать с полки запылившийся диплом, вспоминать, чему учили в вузе, и искать через все связи работу. Было сложно, но справилась!

Знакомая знакомых когда-то работала мастером по маникюру, пока не вышла замуж за неприлично богатого мужчину. Летала на крыльях любви и жила на всем готовом. После рождения ребенка муж подал на развод. Содержать бывшую не собирался, как и платить алименты, потому что ребенка он планировал оставить себе, аргументируя в суде, что у экс-супруги нет работы и источника дохода, а значит, и ребенка содержать она не может. Но женщина не забыла, чем на хлеб когда-то зарабатывала, и вернулась в профессию. Работа есть! Источник дохода тоже! Выкуси, бывший!

Истории про то, как мужчины при разводе пытаются оставить за собой право воспитывать детей, на том лишь основании, что они зарабатывают, случаются повсеместно.

И молодец та, которая сделала все, чтобы не стать жертвой манипуляций, ведь быть зависимым от другого человека финансово ― это тоже своего рода шантаж со стороны того, кто обеспечивает.

Из «молодцов» мне очень импонирует Лена Перминова. В свое время никому не известная в московской светской тусовке Лена стала жить с миллиардером Александром Лебедевым. И спокойно ведь жила в свое удовольствие: Лебедев ни в чем ей не отказывал. Тем не менее Лена стала популярным блогером и медийной персоной. С миллиардером Лена рассталась, но спокойно сможет прокормить и себя и четверых детей ― на корочку хлеба с черной икрой всегда заработает. К слову, поговаривают, что даже расставшись, Лебедев продолжает заботиться о детях. Возможно, потому что он хороший человек. А может быть, еще и потому, что Лена самостоятельная и независимая, и манипулировать ею не получится.

Мне вспоминаются знакомые девушки из богатых семей, которые работали в одном издательском доме буквально (по их словам) «за три копейки». При этом, опять же по их словам, кто-то даже не помнил размер своей зарплаты: «Дорогая, она просто капает мне на зарплатную карточку, я ее даже не трачу». Ну роскошь же!

Девочки хотя бы действительно работали. И когда про них писали в СМИ, их заслуженно и совершенно правдиво подписывали «журналист, редактор светской хроники, обозреватель» ― в отличие от некоторых персонажей начала нулевых, которые все сплошь и рядом были ландшафтными дизайнерами и даже не вспомню кем еще. Но лишь в подписи к фото в светской хронике. Потому что деньги были, работать не хотелось, а «заниматься ничем» ― не модно. Часто именно поэтому жены и дочери состоятельных людей не работают «на дядю», но занимаются, например, различными благотворительными фондами. Тоже хороший вариант.

«Дорогая, зачем тебе работать? Да и по статусу не комильфо. Сиди дома, мы же богаты». Не буду скрывать, я хотела бы услышать такие слова от своего избранника. И возможно, даже воспользуюсь этим предложением, но лишь частично. Красивые слова, но, как ни крути, женщине необходимо работать. И тем девушкам, которые зарабатывают себе на хлеб, и тем, у кого все хорошо. Пусть это будет благотворительный фонд, SMM, монтаж видеороликов, дизайн интерьеров ― не важно. Важно другое: быть самостоятельной и независимой от другого человека.

Ведь чем чревата зависимость финансовая? Если женщина в отношениях с абьюзером и домашним тираном, то такой мужчина в какой-то момент перестает считаться с супругой, принимать ее мнение во внимание, она «ноль» в его глазах, потому что «умный и главный тот, кто приносит в дом деньги». Женщиной овладевает страх, что без мужа-добытчика она окажется в нищете и на обочине жизни. Приходится подстраиваться под прихоти и настроение супруга. Она растворяется в партнере, теряет себя как личность.

Но на самом деле, работа ― это не только про деньги. Человек ― существо социальное, ему нужно общение. Оказавшись в социальном вакууме, люди теряют связь с внешним миром. И в прямом и в переносном смысле этого слова. А восстанавливать ее порой очень сложно.

Вспомнила несколько знакомых пар, в которых женщины ни дня не работали в офисе, занимались только домом, детьми и мужьями. У мужей свой бизнес. Жен любят, уважают, считаются с их мнением. Супруги не потеряли себя как личности, не растворились в мужьях и детях, и домашнем быте. Всем повезло: никто никого не гнобил, никто не развелся, все жили долго и счастливо. Такое тоже бывает!

У каждого своя история, но каждый сам принимает решение и несет ответственность за свою жизнь и свои поступки. Я свой выбор сделала.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.