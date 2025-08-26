Когда уходит земля: как технологии помогают предотвратить опустынивание

Юг России переживает климатический кризис: аномальная жара до 42°C, засухи и деградация почв влияют на снижение урожайности зерновых, угрожая продовольственной безопасности страны. Фермеры южных регионов опасаются, что на фоне продолжительной засухи потери урожая зерновых и пропашных культур могут составить до 25% по сравнению с прошлым годом. В тоже время, по данным экспертов, за 30 лет мы потеряли 1,5 метра плодородного слоя из-за разрушения мелиоративных систем и обмеления рек. При этом есть регионы, которые представляют собой пример катастрофического сценария ​​— опустынивание приняло необратимый характер.

В России уже деградировало около 120 миллионов гектаров — почти 7% территории страны. Наиболее уязвимыми стали южные и юго-восточные регионы: Калмыкия, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и другие. Именно здесь изменение климата, нарушение водного баланса и нерациональное землепользование привели к стремительному ухудшению состояния почв. Особую тревогу вызывает тот факт, что более 70% сельхозпродукции производится именно в этих зонах повышенного риска.

Деградация почв имеет далеко идущие последствия: страдают природные экосистемы, ухудшается качество воды, нарастает экономическая нестабильность. Снижение урожайности, обострение конкуренции за ресурсы, обесценивание активов ​​— эти риски затрагивают не только аграрный сектор, но и банковскую сферу, инвестиционные компании, страховой рынок. Все это создает угрозу для будущего благополучия населения и продовольственной безопасности страны в целом. Поэтому проблема требует адекватного системного ответа, сопоставимого по масштабу с вызовом.

Создание моделей с применением искусственного интеллекта (ИИ) для своевременного выявления угроз и принятия мер по их предотвращению — это реальный шанс замедлить процесс деградации земель. Например, мы в Сбере разработали ИИ-систему Верда (прим. Verda в переводе с эсперанто ​​— «зеленый»), предназначенную для мониторинга и восстановления деградированных земель. Пилотный проект реализуется в Калмыкии — одном из наиболее уязвимых регионов страны. По оценкам экспертов, более половины территории республики подвержено различным степеням деградации: от слабозаросших степей до солончаков и пустынь.

Верда использует спутниковые снимки, данные радиолокации и алгоритмы ИИ для оценки состояния почв. На данном этапе система помогает проводить регулярный мониторинг, выявляя участки с негативной динамикой и помогая в принятии управленческих решений. Точность прогнозов превышает 90%.

Следующий этап — построение прогностических моделей на 1–5 лет вперед и формирование индивидуальных рекомендаций по восстановлению земель. Такой практичный инструмент, который помогает регионам снижать затраты, получать объективную картину и действовать превентивно, особенно актуален в условиях, когда климатические изменения в России происходят в 2,5 раза быстрее среднемировых показателей.

Проблема деградации почв имеет прямые последствия для всей экономики. В сельском хозяйстве это проявляется в снижении урожайности и росте себестоимости продукции, в финансовой сфере — в необходимости пересмотра риск-моделей. Государственный сектор сталкивается с увеличением расходов на ликвидацию последствий, а общество — с риском роста заболеваний, связанных с изменением климата, и вынужденной миграцией в другие регионы.

Сбер уже учитывает экологические и климатические риски при оценке клиентов. Например, в страховании юрлиц предлагаются опции, связанные с климатическими угрозами. Наша практика показывает, что использование климатических моделей позволяет банку ежегодно снижать потери на сумму до 1 млрд рублей. Это тот случай, когда устойчивое решение становится экономически оправданным.

Сохранение экосистем, развитие биоэкономики, сокращение воздействия на природу остаются важными составляющими национальных целей развития до 2030 года. В целом, по нашим оценкам, более 70% индикаторов наццелей так или иначе связаны с задачами устойчивого развития. Достичь их без эффективного взаимодействия государства, и бизнеса и общества невозможно.

Мы уверены, что зеленые технологии и цифровые решения являются необходимым элементом достижения этих целей. Технологии должны не только минимизировать риски и издержки, но и создавать новые возможности для людей, регионов и страны в целом. При этом важно понимать, что «устойчивость» ​​— это не абстрактная концепция, а ежедневная работа, и забота о земле ​​— это инвестиция в наше общее будущее. Ведь устойчивое развитие начинается с заботы об этом фундаменте жизни от здоровья которого зависят и урожаи, и водные ресурсы, и в конце концов благополучие будущих поколений.