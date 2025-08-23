Почему женщина — не «существо без головы»

На днях протоиерей РПЦ Сергей Кульпинов огласил оригинальное богословское открытие. Оказывается, женщина — это «существо без головы». Не буду пересказывать, а вот вам прямая цитата: «Потенция героя заложена в мужчине. Понимаете? Женщина — это не герой. Женщина — это существо без головы. Поэтому ее героизм — это безумие. Она делает не потому, что анализирует, а просто берет и делает», — сказал священнослужитель.

Оставим религиозные аргументы напоследок и начнем с главного. Женщина — не существо. Потому что «существо» — это что-то бесполое, безликое, вроде амебы в пробирке. А женщина — человек, у которого есть голова, характер и пол, а вместе с ним и уникальная способность дарить жизнь. Так что говорить о женщине как о «существе» — это обесценивание. Нет, это не обижает, просто протоиерей, мягко говоря, ошибся.

Итак, Кульпинов утверждает, что героизм женщины — это «безумие». Пойду скажу об этом капитану атомного ледокола «Ямал»: «Мариш, дорогая, ты безумна. Какой ледокол? Иди брось кубики в вечерний коктейль своему мужику». И как это женщина без головы возглавила судно, которому нужно будет бороздить волны Северного Ледовитого океана? И ничего — ни муж рядом не подталкивал, ни «импульс жизни» со стороны сильного пола не требовался. Кстати, мужа у Марины Старовойтовой нет, а вот сын есть. Нередкая история для нашей страны, когда по каким-то причинам существам без головы нужно вырастить одну или несколько голов. Если это безумие, то нам явно не хватает побольше таких «безумцев».

В своей прошлой статье я уже писала, что женщина — менеджер семьи. Но менеджер, знаете ли, не секретарь. Это человек, который планирует, организует и разгребает последствия героизма мужчин. Будь то проигранные деньги, взятые долги или импульсивная покупка. И если уж рассуждать, кто «берет и делает», а потом думает — то это скорее мужчины. Недаром есть поговорка: «Каждый сорокалетний мужчина — это случайно выживший мальчик».

Можете мне сказать, что опять я воспеваю труд домохозяек, но лично вы их не знаете. Хорошо, возьмем княгиню Ольгу. Ее-то помните из уроков истории? Та самая, которая после убийства мужа не стала ждать спасателя на белом коне, а сама навела порядок, показав древнерусским мужчинам, что месть может быть страшнее налоговой инспекции.

Если прогуляли тот урок, то вспомним сказки. Василиса Микулишна, жена Ставра Годиновича. Когда мужа несправедливо заковали, она не побежала искать «героя с потенцией», а села в седло, прискакала к князю, разобралась с ним без капли крови и забрала мужа домой. Получается, что пока мужчины попадают в беду из-за хвастовства или бравады, женщины героически их из нее вытаскивают.

Архетип «женщина в беде» в XXI веке давно трещит по швам. Она давно сама себя спасает, не нуждаясь ни в каком герое. Еще работает, организует семейные мероприятия и поездки, лечит младших детей, учит старших, потом ведет корабль через льды, а после заполнения бортового журнала разбирается с другими делами. С мужем, а иногда и без. Хотите сказать, что «с прицепом»? Прицеп — это, простите, сарай на колесиках, который мешает парковаться. Дети же — двигатель. Они и заставляют вставать в шесть утра, и учат искать новые решения, и делают женщину сильнее в разы.

Не отвлекаюсь от воображаемой дискуссии с протоиереем. Если уж говорить на языке церкви, то женщина — вовсе не «существо без головы». Вот несколько примеров из Библии: «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, — муж, и хвалит ее: «много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их» (книга Притчей Соломоновых (31:26-31)). Бог, как видим, различий не делает: «Нет уже Иудея, ни Эллина; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Галатам 3:28). Почему же у протоиерея они есть?

Ну и напоследок о «потенции героя», якобы заложенной только в мужчинах. Тут ведь честнее будет признать: да, потенция бывает. Но и импотенция тоже — исключительно мужская прерогатива. Так что, может быть, стоит осторожнее размахивать этим аргументом?

Не хочется заканчивать на такой феминистической ноте, поэтому просто скажу, что женщина без головы — это удобный миф для тех, кто хотел бы держать ее без права голоса и без права выбора. Но реальность давно другая: у женщин есть голова, руки, ноги, характер и очень устойчивая привычка вытаскивать из беды и себя, и других. Иногда даже тех самых мужчин, у которых с головой, как мы видим, тоже бывают проблемы.

А вообще, все люди должны быть с головой. А еще с двумя руками, ногами и большим сердцем. Все остальное приложится.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.