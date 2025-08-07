Зачем школьников одевают как сотрудников бухгалтерии?

С 1 сентября в российских школах вступает в силу новый ГОСТ на школьную форму. Теперь одежда учеников должна быть «консервативной, деловой, строгой, удобной и красивой». Такой вот скромный список требований — и по духу, и по шву, и по внешнему виду. Не сразу поймешь, про форму ли речь или про одежду работника статистического учреждения. Впрочем, намек понятен: дресс-код должен напоминать, что учеба — дело серьезное.

Если внимательно посмотреть на предложенные элементы школьного гардероба — а это, например, пиджаки, жилеты, блузки, водолазки, платья, сарафаны, кардиганы, брюки и даже комбинезоны, то меньше всего в них видишь детей, которые любят бегать, прыгать, хулиганить, а те, кто постарше – влюбляться, флиртовать и прогуливать последний урок. Все это больше напоминает дресс-код сотрудников бухгалтерии из 1970-х, чем повседневную одежду современных школьников. Такое впечатление, что детям собираются не рассказывать про катет и гипотенузу, а поручить подготовку к квартальному отчету.

Кстати, ГОСТ якобы учитывает не только эстетику, но и безопасность: у фурнитуры не должно быть острых краев, ткань — прочная, не линяет, не мнется, не скатывается. Только не совсем понимаю, как костюмная ткань может быть практичнее джинсовой.

Одна из официальных целей унифицированной формы — уравнять всех детей, независимо от дохода их семей. Вторая — помочь родителям сэкономить. Идея благородная. Но позвольте, что-то тут не сходится.

Если верить Росстату, средняя зарплата в стране — около 100 тысяч рублей. Сейчас люди из регионов должны уточнить, чья это средняя зарплата, но сделаем вид, что так оно и есть. А теперь внимание: комплект новой формы — 24 тысячи, или четверть зарплаты. Представим, что ребенка растит мать-одиночка. Или, скажем, в семье двое или трое детей. Экономия получается такая, что хочется плакать в воротничок (не забудем его отпороть, постирать и пришить утром, верно?). Можно, конечно, докупить форму «на вырост», но школьники, как назло, растут неравномерно — сначала в длину, потом в ширину, потом в обувь 44-го размера. Гарантированно через год все снова маловато, да и порвано.

Так в чем же тогда «экономия»? И как она должна выглядеть в реальной жизни?

Знаете, мне не совсем понятно, зачем в XXI веке мы продолжаем упорно одевать детей в не самые практичные и взрослые вещи. Как я сказала выше, брюки и юбки из тонких костюмных тканей изнашиваются гораздо быстрее, чем плотные джинсы. Особенно у тех, кто на переменах все еще играет в догонялки, а не обсуждает нефть и NASDAQ. Да и вообще: кому удобно бегать и играть в пиджаке?

Если уж задача — уравнять всех, сделать внешний вид сдержанным, логичнее было бы принять простую формулу: белый верх + темный низ. Но не классические брюки и юбки, а джинсы без дырок, футболки или лонгсливы с эмблемой школы. Удобно? Да. Строго? Вполне. Отличается ли ребенок от подростка в майке с черепом? Отличается. Значит, дресс-код соблюден. И при этом — никакого стеснения в движениях, пятен от школьного клея и попыток снять пиджак в третьем классе, потому что «жарко и чешется».

Помню свою шерстяную форму в гимназии, в которой мне хотелось свариться в сентябре и мае, а зимой в юбке мерзли ноги. Каждый день я приходила домой растрепанная, потому что была ребенком, а не клерком.

И вообще, парадную форму — рубашки, галстуки, сарафаны — можно оставить на праздники. Последний звонок, день знаний, утренник, олимпиада — и пусть все будут нарядны. А в остальные дни — давайте дадим детям возможность хотя бы немного чувствовать себя удобно. Мы же не требуем от учителей ходить на уроки в вечерних платьях и смокингах?

Кстати, есть еще одно мнение: а почему бы не сделать, как в Китае, где школьники почти повсеместно носят спортивные костюмы? Тоже вариант, но уж больно ассоциируется с физкультурой на последнем уроке. Да и в большинстве российских школ это выглядело бы странно и напоминало бы гопников.

Но вот интересно: в офисах делового дресс-кода уже почти не осталось, в банках менеджеры сидят в худи, и даже в судах иногда можно увидеть адвоката в кроссовках. Почему тогда в школах мы продолжаем держать марку, будто готовим детей к работе в архиве Госплана?

«Служебный роман» вышел почти полвека назад. Герои фильма — взрослые люди в эпоху, когда «блузка» и «деловой костюм» значили нечто совершенно конкретное. Но сейчас на дворе 2025 год, и, может быть, стоит признать: детям хочется выглядеть как дети. А подросткам — как подростки. У них другая мода, другие привычки, другое восприятие мира.

Нет, я не мечтаю об анархии в школьных коридорах и свободе выражения в виде кислотных шорт и шлепок. Но может быть, есть смысл найти разумный компромисс? Сделать школьную форму не только единой, но и современной, практичной, недорогой и, главное, удобной?

