Руководитель направления управления инвестиций "СберСтрахования жизни» Илья Гаркуша о том, как ведут себя вложения при изменениях

25 июля Банк России вполне ожидаемо принял решение о снижении ключевой ставки, причем сразу на 200 б.п. — до 18% годовых. Это уже второе снижение с начала года, что подтверждает начало цикла снижения ставок в экономике.

Почему инвестору важно следить за движением ключевой ставки? Дело в том, что качественное формирование инвестиционной стратегии напрямую зависит от динамики ключевой ставки. Именно поэтому инвестору необходимо следить и прогнозировать ее изменение.

Давайте детально рассмотрим, на что влияет изменение ставки ЦБ применимо к текущему циклу снижения.

Первое — инфляция и монетарная политика. Центробанк, для контроля инфляции, регулирует размер ключевой ставки. Если инфляция растет — ставку повышают для замедления роста экономики. Если инфляция снижается — ставку также снижают для поддержания экономической активности и стимулирования роста.

Второе — ставки по депозитам и доходность облигаций. При снижении ставок в экономике доходность по депозитам падает и делает их менее привлекательными. А вот приобретение облигаций с постоянным купоном, напротив, позволяет зафиксировать доходность на определенный период. К тому же при снижении ставки инвесторы больше обращают внимание на рисковые активы (акции, корп. облигации), так как доходность консервативных инструментов снижается.

Третье — стоимость кредитных средств. Ключевая ставка определяет ставки по кредитам и депозитам в банках. Если ставка снижается, заимствования дешевеют. А это в свою очередь стимулирует инвестиции и рост бизнеса.

Четвертое — влияние на курс валюты. Снижение ставки ЦБ может ослабить национальную валюту и делает более интересными для инвестиций активы в иностранной валюте и акции экспортеров.

Пятое — оценка акций компаний. Более дешевые кредиты стимулируют рост рынка акций, так как компании могут дешевле финансировать развитие. А также снижение ставки позитивно влияет на мультипликаторы акций, особенно компаний роста.

Инвестор, учитывая тенденции по изменению ключевой ставки, может эффективно ребалансировать портфель: на росте ставок занимать более консервативную позицию в коротких бумагах и избегать рисковых активов, и наоборот — при понижении ставок делать акцент на более длинные облигации, а также акции.

В текущем инвестиционном цикле (начало снижения ставок в экономике) имеет смысл обращать внимание на ОФЗ с дальним сроком погашения и более высоким купоном, такие как: 26247, 26248, 26249 и 26250, эти выпуски будут главными бенефициарами снижение ставки ЦБ. Также не стоит забывать и о качественных корпоративных эмитентах, со сроком до погашения 2–4 года, например: Россети-001Р-04R, РЖД-001P-41R, РЖД-001P-43R и ИКС 5 Финанс-003P-12. Для инвесторов, готовых принимать больший риск, можно предложить обратить внимание на акции, особенно компании роста, которые также наиболее чувствительны к снижению ставок в экономике — Яндекс, Озон, Т-банк. С учетом потенциального снижения курса рубля можно добавлять в портфель Полюс и ММК.