Почему в ресторанах не любят гостей с маленькими чеками

Это было прекрасное утро. Я была не голодна, но ранняя встреча в одном из центральных ресторанов Москвы очень располагала хотя бы к легкому завтраку.

Конечно же, выбор пал на самую что ни на есть утреннюю гастрономическую парочку: сырники и капучино. Когда я делала заказ, мне на миг показалось, что официант посмотрел на меня с презрением. Хотя в этом ресторане официанты, все как один, ходят «на сложных щах».

Расположившись за столиком у окна в ожидании подруги и завтрака, вспомнила, как на одном из гастрономических мероприятий управляющий директор группы компаний (в которую входит и этот ресторан) рассказывал, что в меню ресторана есть бюджетные блюда, доступные даже студентам. Эти позиции специально держат в меню, чтобы каждый мог позволить себе насладиться посещением ресторана. А также он упомянул, что там есть специальный сотрудник, который воспитывает официантов и каждое утро проверяет их внешний вид. Но испачканный конфитюром белый фартук одного официанта и заляпанная чем-то уже явно застарелым жилетка второго говорили о том, что снобизм на лице не распространяется на снобизм во внешнем виде персонала.

Подошла подруга, попросила повторить мой заказ для себя. Оказалось, что мне не показалось: у официанта свело скулы от наших скромных запросов. Не скажу, что я настолько частый гость этого ресторана, чтобы меня узнавали в лицо, но время от времени захаживаю туда, и не одна. Поесть люблю от души и много. И чек при каждом посещении далеко не самый низкий.

Правды ради стоит сказать, что таким отношением к небольшим заказам грешат практически все заведения уровня чуть выше «забегаловки за углом». Официанты при приеме таких заказов испытывают явную физическую боль от того, что придется обслуживать не самого, на их взгляд, состоятельного гостя и, наверное, остаться без чаевых.

К людям, привыкшим сорить деньгами, в наших широтах готовы относиться с радушием, а при необходимости и снисходительно закрывать глаза на мелкие недоразумения. Но с тех, кто не готов оставить в заведении крупную сумму, при не самом лучшем сервисе со стороны сотрудников, спрос будет жесткий.

Хотя, справедливости ради, подобные истории случаются не только в ресторанах. Иногда и в других отраслях с презрением смотрят на некрупные покупки — будь то карманный платок в дорогом бутике или сравнительно небольшой рекламный бюджет для СМИ. Везде так: не готовых сорить деньгами в конкретный момент гостей понижают с позиции полковника до звания рядового. Реабилитироваться сложно, уважение снова надо заслужить.

Пока мы с подругой завтракали и обсуждали последние новости, позвонила мама и попросила привезти ее любимое печенье, которое пекут только в этом ресторане. Мы попросили официанта принести для нас десерты, а для мамы я заказала внушительную коробочку печенья с собой. И вот уже лицо ранее неприветливого официанта расплывается в улыбке, в глазах читается учтивая доброжелательность, шутки и смех нам в подарок: перед нами совсем другой человек, который теперь считает нас не «нищебродами», а достойными гостями уважаемого заведения, где он всего лишь работает.

То ли базовый непрофессионализм, то ли базовое хамство, в общем. Даже стыдно напоминать, но вообще-то: сервис должен быть для всех одинаковым.

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