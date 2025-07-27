Мужчины стали стесняться заниматься сексом?

Простите, но даже говорить об этом как-то неловко. Но придется, потому что вопрос, как говорится, актуальный, и всякий способ его решения заслуживает отдельного рассмотрения. Чего уже только не предлагали наши государственные мужи и общественные деятели для решения критической для страны проблемы демографии: и девушкам начинать рожать чуть ли не в школе, и квартиры молодым семьям выдавать авансом, и детские комнаты в вузах устраивать, а воз и ныне там. И вот на днях общественная организация «Отцы рядом» выступила с инновационным предложением. Мужчины, похоже, обнаружили корень зла, а точнее — тонкие стены в наших квартирах. Именно они мешают россиянам с достаточной частотой и страстью заниматься сексом и, соответственно, плодиться и размножаться. Проблему предлагают решить очень просто: еще на этапе строительства жилья добавить в обязательном порядке побольше звукоизоляционных материалов в стены, полы и потолки — и тогда, утверждают «отцы», жизнь станет гораздо комфортнее, потому что можно будет наконец расслабиться и не бояться, что в самый ответственный момент кто-то постучит тебе в стену.

Что ответили на эти предложения представители компаний-застройщиков, история умалчивает. Просчитывают, наверное, насколько повсеместное использование звукоизоляции увеличит стоимость жилья.

Зато точно знаю, что на такое предложение ответила бы моя бабушка. Сказала бы, что плохому танцору ноги мешают. Много мы с вами видели таких стеснительных? Особенно если речь идет о мужчинах? Представьте: познакомились вы с прекрасным парнем, общаетесь, нравитесь друг другу. Химия, все дела, напряжение, так сказать, нарастает — и вдруг он такой: «Ой, а стены-то в квартире какие тонкие — давай отложим!». Смешно же? Что-то сомнительно, что шансы на следующее свидание у такого кандидата останутся.

Конечно, кто спорит, стены в наших домах и правда бывают тонковаты. Мы вот с моими соседями многое друг о друге знаем такого, чего предпочли бы и не знать, особенно после того, как какой-то умелец из ЖСК во время замены водопроводных труб просверлил нехилое отверстие в нашей общей стене санузлов. Но скажите, пожалуйста, когда и кому приходилось отказываться от такого приятного и увлекательного дела, как интимная близость, только потому, что тетя Маша из соседней квартиры может что-то там услышать? Ну вы серьезно? Можно подумать, что предыдущие поколения россиян все выросли во дворцах, а не в крошечных «хрущах», «кораблях», а то и вовсе коммуналках, где в одной комнате могло размещаться три поколения семьи.

Конечно, приятнее иметь отдельную спальню с хорошей звукоизоляцией, но это вообще мало на что влияет. Это известно любому семейному человеку.

Каждый, у кого есть дети, работа в офисе и бабушка, живущая в другом городе, знает, какой стресс — пытаться «сделать это» с риском, что чадо может возникнуть на пороге или проснуться в самый неподходящий момент. И это в том благоприятном случае, когда у родителей есть где уединиться, кроме ванной. А самое главное, знаете, что в этом деле? Наличие партнера, любовь, взаимопонимание, тяга друг к другу, уважение — такие простые, казалось бы, вещи. Наша же общественная дискуссия, всегда по непонятным мне причинам, обращенная исключительно к женщинам, всегда подразумевает, что люди уже живут по парам, будто бы каждой гражданке где-то в тайном месте уже выдали гарантировано подходящего партнера. А ведь это совсем не так. Очень сложно найти своего человека, особенно в наше непростое время.

Вот посади ты девушку 18 лет в новую, абсолютно изолированную квартиру — и что? Как у нее от этого появятся дети? Почему до общественников не доходит такая простая вещь, что главный способ положительного решения нашей отрицательной ситуации — это любовь между мужчиной и женщиной? Есть она — и никакие тонкие стены не будут иметь значения. Нет — хоть в лепешку разбейся, даже десять слоев пустых коробок от куриных яиц не помогут женщине забеременеть.

С другой стороны, эти активные мужики, наверное, не просто так обращение к строителям написали. Значит, есть какой-то отрицательный опыт, кто-то получил от ворот поворот из-за тонких стен уже? Иначе стали бы они такую ерунду выдумывать! Тем более, что сами они уже все отцы, выходит, как-то справились. И вообще, что делать тем, кто в старых квартирах живет? По опыту знаю, что никакой ковер не защитит от звуков музыки или лая соседской собаки. А сейчас и вовсе лето — и мы живем с настежь распахнутыми окнами. Сегодня, например, я проснулась от того, что на улице у кого-то громко звонил телефон.

Что ж теперь со всем этим делать? Стесняться? Ждать зимы? Даже если строители услышат отцов и внесут изменения в свои стандарты (не думаю, что это реально), это ж сколько времени пройдет. Не наш метод, мне кажется.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.