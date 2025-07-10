Почему Роман Старовойт выбрал самосуд

7 июля министр транспорта Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла всего через несколько часов после того, как его отправили в отставку на фоне разбирательства о хищениях на оборонительных сооружениях в Курской области.

Кейс Старовойта весьма интересен и уникален. В новейшей истории России топовые чиновники уже попадались на коррупции, но, как правило, предпочитали все же бороться за свое будущее на скамье подсудимых. Экс-министр транспорта решил не утруждать себя и правоохранителей изнурительными следственными мероприятиями и судами, не стал дожидаться даже уголовного дела — а тихо покончил со всем в одинцовском парке.

Давать моральную оценку поступку Старовойта я не буду. В данной ситуации мне вообще кажется излишним дискутировать на тему, кем же он был — первым «самураем» новой России, для которого слово «честь» не пустой звук, или трусом, не желавшим отвечать за свои поступки.

Тут, наверное, важно отметить другое. Пойти на столь серьезный шаг мог только человек, находившийся в по-настоящему отчаянном положении. Чтобы в безвыходную ситуацию попал аж целый федеральный министр, ему нужно было очень сильно постараться — вернее, проколоться. Раз Старовойт решил, что смерть лучше жизни, значит, по логике, он совершил действительно экстраординарный проступок.

Что мы знаем про дело, по которому, предположительно, мог проходить экс-министр? В 2022 году власти выделили около 19,4 млрд руб. на строительство укреплений в Курской области, из них свыше 4 млрд пошли по карманам местных чиновников и бизнесменов. К хищениям мог иметь отношение и Старовойт — на тот момент он был губернатором области, а стройкой занималась приближенная к нему компания КРКО. К тому же показания против экс-министра дал его бывший зам и губернатор Курской области Алексей Смирнов, задержанный в апреле.

Но давайте будем честны. 4 млрд руб. — это сумма крупная, но не рекордная. Была ли она исчерпывающей или в деле о хищениях в Курской области есть еще эпизоды, о которых общественность пока не знает? Или, быть может, кончина Старовойта связана вовсе не с этим, а с другими грешками, которые могли всплыть, стоило следователям размотать клубок? Не случайно ведь весть об отставке министра транспорта буквально свела в могилу еще одного чиновника — топ-менеджера «Росавтодора» Алексея Корнейчука.

Может статься и так, что масштаб коррупции, которой могли заниматься Старовойт и его окружение, не выходил за рамки «средней температуры по палате». А дело было в окружающей действительности, которая поменялась коренным образом.

Еще прошлом году появились основания предполагать, что государство совершает крупный поворот в антикоррупционной политике. Тогда правоохранители пришли за генералами из Минобороны и отправили под суд влиятельные фигуры, вроде экс-замглавы ведомства Тимура Иванова. Уже это было явным сигналом: правило «чем больше украл, тем меньше срок» больше не работает. Отныне власть не станет церемониться с коррупционерами. А если речь идет о коррупционере, который решил нажиться на обороноспособности страны, то наказание в отношении него будет максимально жестким и показательным.

В определенный момент могло показаться, что антикоррупционная кампания пошла на спад. Но вышло иначе: появилось «курское дело»; Тимура Иванова осудили на 13 лет колонии и конфисковали имущество на 2,5 млрд руб.; следом 17-летний срок получил экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов, которого арестовали еще в 2019 году по подозрению в краже 6,7 млрд руб. на портативных радиостанциях; а «вишенкой на торте» (пока последней на сегодняшний день) стало задержание бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова — он тоже попался на коррупционной стройке.

Что интересно: приговор Арсланову и арест Стригунова произошли в один день с самоубийством Старовойта. Иванова осудили за неделю до этого. Налицо вторая волна борьбы с коррупцией, под которую вполне мог попасть экс-министр транспорта и о которой он наверняка догадывался.

Вариантов как-то избежать преследования у него практически не было. Раньше у особо отличившихся и расторопных коррупционеров всегда были запасные аэродромы. Если человек каким-то образом прознал, что под него роют, он просто скрывался за границей и был таков. Сейчас это уже не сработает. На фоне СВО российскому чиновничеству «перекрыли кислород» за рубежом. Надзор за ними внутри страны тоже усилился. Подозреваемого могут задержать прямо в самолете, незадолго до момента взлета с целью покинуть страну. В такой обстановке сбежать — это та еще задачка.

Не стоит забывать и о том, что у Старовойта было отягчающее обстоятельство — ведь он возглавлял де-факто прифронтовой регион и позволял воровать в то время, когда под угрозой находилась национальная безопасность страны. Видимо, в момент отставки экс-министр транспорта, на горизонте у которого маячил 20-летний срок, понял, в какую именно сторону дует ветер. И сделал соответствующие выводы.

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