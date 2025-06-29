Личный финансовый план молодого человека

Директор по инвестициям СберСтрахования жизни Александр Тихомиров о том, как формировать капитал с нуля

Достижение финансового благополучия — цель большинства. Однако многие начинают задумываться о капитале лишь тогда, когда жизненные обстоятельства вынуждают сделать этот шаг. Хотя начинать необходимо как можно раньше — в идеале с 18–20 лет. При этом интересно, что молодые люди доказывают желание жить в достатке делом: каждый второй опрошенный заявил о готовности откладывать средства. Респонденты признались, что в среднем направляют в накопления 18% от ежемесячного дохода. А конечная цель россиян до 35 лет — в среднем 3,4 млн рублей.

Достичь цели по накоплениям несложно. Главное — дисциплина. И начинать формировать ее необходимо именно в молодом возрасте. Чем раньше человек начнет это делать, тем больший капитал он сможет собрать к моменту вступления в самостоятельную жизнь. Благодаря эффекту сложных процентов сбережения будут расти быстрее, чем это кажется на первый взгляд. Но обо всем по порядку.

Шаг №1 — анализ доходов и расходов. Несмотря на то, что в молодом возрасте доходы могут быть не очень высокими, это уникальное время: у большинства молодежи еще нет обязательных регулярных платежей — кредитов, ипотеки и трат на семью и детей. Но зачастую уже есть собственный доход — стипендия, стабильная зарплата или периодические подработки.

Проанализировав свои доходы и расходы, необходимо понять, какую сумму можно направлять в накопления без особого ущерба для качества жизни. Как правило, это должно быть около 10–15% от ежемесячного дохода. Но в молодом возрасте при наличии возможностей это могут быть и 30%.

Шаг №2 — выбор правильных финансовых инструментов. Важно понимать, что для различных целей стоит использовать различные финансовые инструменты. Если цель — формирование финансовой подушки безопасности, то тут идеально подойдут, например, накопительные счета или инвестиционные продукты на денежный рынок. Помимо возможности формировать накопления в удобном для себя темпе, они также обладают страховой защитой.

Если цель — формирование капитала на будущую пенсию, то тут идеально подойдут, например, программы накопительного страхования жизни (НСЖ) или программа долгосрочных сбережений (ПДС).

Инвестировать можно по-разному: самостоятельно или с помощью готовых инвестиционных решений. И в отсутствие опыта, конечно, лучше отдавать предпочтение вторым. Это, например, могут быть программы страхования жизни с инвестиционной составляющей или новый продукт — долевое страхование жизни. Но прежде, чем начинать инвестировать или оформлять любой инвестиционный продукт, стоит глубже изучить тему, а также взвесить возможные риски инвестирования.

В ближайшее время в России может появиться еще один новый инструмент — программа семейных инвестиций . Она может дать молодым россиянам мощные стимулы к инвестированию. Предполагается, что базовая архитектура программы будет строиться на трех ключевых инструментах: программе долгосрочных сбережений (ПДС), индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-3) и накопительном страховании жизни (НСЖ).

Шаг №3 — создание инвестиционного портфеля. После того, как проведен анализ доходов и расходов, определена сумма средств, ежемесячно направляемых в накопления, а также выбраны наиболее подходящие финансовые инструменты, можно приступать к формированию накоплений. Обычно тем, кто копит и планирует начать свой путь в инвестиции, мы советуем придерживаться базовых правил финансового планирования. Но в случае с молодежью, формирующей накопления с довольно раннего возраста (18–20 лет), возможно параллельное выполнение всех четырех этапов.

Первый этап — создание накопительной части, равной трем-шести ежемесячным доходам. Это — «подушка безопасности» на случай непредвиденных трат. И здесь важно отметить, что к непредвиденным тратам относятся, например, проблемы со здоровьем, а не незапланированная покупка смартфона.

Второй этап — формирование накопительной части в размере примерно дохода за полгода.

Третий этап — формирование пенсионного резерва, который обеспечит доход по окончании трудовой карьеры на уровне не ниже 40% от сегодняшнего.

Четвертый этап — инвестиции.

Согласно статистическим данным, молодые люди в России рассчитывают зарабатывать в среднем 100 тыс. рублей ежемесячно. Если начать формировать сбережения в 20 лет и ежемесячно откладывать 15% от дохода в 100 тыс. рублей, то на формирование финансовой подушки безопасности (от трех до шести ежемесячных доходов) уйдет 3 года. За это время получится накопить более 600 тыс. рублей.

Накопления в размере годового дохода будут достигнуты через шесть лет и с учетом дополнительного дохода могут составить чуть менее 1,5 млн рублей. А за 20 лет таким образом можно накопить 10 млн рублей.

Но важно понимать, что по мере взросления, получения профессии и движения по карьерной лестнице оплата труда молодежи будет расти, а значит, цель по накоплениям может быть достигнута быстрее, а суммы могут быть выше.

Статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.