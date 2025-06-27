Почему мужчины до 45 разучились себя вести

Вам, конечно, приходилось слышать выражение: «Мужики измельчали». Мне оно особенно никогда не нравилось, в первую очередь потому, что слышалось в этом что-то меркантильное. Типа мужчины раньше были щедрыми и способными на широкие жесты, а потом стали скупыми и не желающими разбрасываться деньгами направо и налево. С годами я поняла, что дело не столько в финансах, а в таких важных качествах, как галантность и благородство по отношению к женщинам. Причем к любым, а не только к родственницам, начальницам и объектам физиологических желаний.

И вот как раз на днях я четко осознала, что все, приехали: мужики действительно стремительно мельчают, и это стало настолько заметным, что пора начинать беспокоиться и обсуждать проблему вслух.

Озарение пришло ко мне после очередного мероприятия, которые в июне идут в моем родном Санкт-Петербурге друг за другом практически без перерыва. Так совпало, что я на протяжение месяца регулярно бывала на различных выставках, театральных премьерах, музыкальных фестивалях и вечеринках, в том числе во время экономического форума. Большинство гостей на всех этих праздниках жизни, как водится, составляли женщины — как наиболее активная группа нашего населения, но и мужчин было достаточно. Большей частью это были не юноши, а люди уже довольно обеспеченные для того, чтобы позволить себе немножко светской жизни, лет 40 или около того. Встречались джентльмены и постарше, примерно 50+ — и вот тут-то я и заметила, как велика разница между представителями разных поколений.

Так, сорокалетние в целом не считают нужным коммуницировать с незнакомыми женщинами. Типичная ситуация, когда какой-нибудь модный красавец подходит к женскому столу и здоровается только со своей знакомой, остальных просто игнорирует. Прощается тоже в таком же стиле. Возможно, это какая-то новая этика, но я такое подсознательно считываю как легкое хамство: наверное, играет роль традиционное воспитание. В процессе наблюдения сформулировала для себя несколько общих паттернов поведения современных молодых мужчин.

Им не приходит в голову поухаживать за женщиной, если она не представляет практического интереса — карьерного или эротического, не важно.

Они не будут открывать перед тобой дверь, подливать напитки, предлагать плед и вообще заботиться, про здороваться и прощаться я уже сказала. Один персонаж так и вовсе поставил на наш столик тарелку с остатками еды и бодро потрусил дальше. Чтобы вы понимали, это не люди с образованием восемь классов, а обеспеченные продюсеры/маркетологи/креативные директора и прочие сео-шмео. У них есть средства, и они это всячески подчеркивают своим внешним видом и манерой поведения.

В моменты, когда где-то, например, на концерте, становится людно, такой человек возьмет в охапку свою девушку и будет продвигаться с ней сквозь толпу, расталкивая остальных представительниц прекрасного пола безо всяких «простите, извините, позвольте пройти» — и нет, вас он не пропустит просто потому, что вы женщина, даже не ждите. И вовсе не потому, что он хам: просто его так воспитали.

Для сравнения: дядя старше нашего усредненного героя даже лет на 7-10 все эти действия проделает на автомате — пропустит вперед, откроет дверь, подвинет стул, подаст руку при выходе из машины или общественного транспорта, использует все традиционные «волшебные слова». И не потому что он какой-то особый любитель женщин — просто его так в детстве научили.

Провела опрос среди подруг, в целом все согласны, что общий стиль мужского обращения с женщинами поменялся. Одни считают таких парней жертвами победившего феминизма из серии «вы боролись за равные права — вот и получайте». Другие уверены, что мальчики, выросшие в лихие девяностые, всегда были слишком опекаемыми мамами — и поэтому сыночка-кровиночка превратился в невоспитанного взрослого. Да и папы в наших семьях долго не задерживаются. Процент разводов, как известно, очень высок, поэтому мальчиков часто окружают сплошные женщины — сначала мама и бабушка, потом воспитательница, потом учительница и так далее.

Насчет феминизма я сомневаюсь: он, как известно, в нашей стране вообще возник на заре советской власти, советские женщины одни из первых в мире получили равные с мужчинами избирательные права, например. И пока американки 1950-х сидели дома и мечтали о новом пылесосе, «комсомолки, спортсменки и просто красавицы» уже вовсю продвигались по карьерной лестнице.

У меня есть еще одно предположение, почему молодые, обеспеченные мужчины вдруг утратили свою мужественность (а со стороны это воспринимается именно так). Возможно, во всем виновато повальное увлечение походами к психологам, причем не все специалисты из соцсетей вообще имеют дипломы.

Зато учат других выстраивать личные границы, говорить «нет», рефлексировать, «проявляться» и так далее — каждый знает эти штампы наизусть. И то, что мы видим в публичном поведении, — это как раз плоды пребывания «в терапии». У женщин это тоже есть, но у мужчин заметнее.

В поддержку этой версии говорит и то, что более молодые мужчины — скажем, до 30 — ведут себя гораздо вежливее: предполагаю, что у них пока нет лишних денег на психологов, да и на понты тоже. В общем, нам, женщинам, теперь надо выбирать между двумя моделями современного мужского поведения.

Представители «старой школы» придержат дверь, подадут пальто в гардеробе, помогут донести тяжелую сумку, уступят место в транспорте, пропустят вперед, поддержат беседу, сделают легкий комплимент. Из минусов — будьте готовы в случае большого застолья к тостам «за прекрасных дам», могут еще и руку при знакомстве поцеловать. Поклонники «новой этики» будут вести себя с вами на равных в буквальном смысле этого слова: плащ будешь надевать сама, чемоданы по лестницам носить тоже, дверь лифта придержи тоже сама, если тебе нужно. В общем, все сама-сама-сама и никаких поблажек. Вроде бы и удобно — все равны и никто никому ничего не должен, но почему-то воспринимается как грубость. Что из этого лучше — «гусары пьют стоя» или «женщина, вас тут не стояло» — даже и не знаю. Но мужчины измельчали — это точно.

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