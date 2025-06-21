Добрые качки смогут зарабатывать объятиями

Вы ​​— добрый, симпатичный мужчина в самом расцвете сил, который регулярно ходит в спортзал и результаты этих усилий уже проявились в виде мускулистого тела? Повезло, поздравляем: вы ​​— мама-мужчина! Не торопитесь обижаться: это почетное звание позволит вам зарабатывать дополнительные деньги, буквально ничего не делая. Три-пять минут времени ​​— и примерно 500-600 рублей у вас в кармане. Работа исключительно непыльная ​​— обнимать грустных и одиноких молодых женщин. Можно молча. Главное условие ​​— чтобы от вас буквально исходило ощущение надежности, силы и доброты. Последние два условия обязательны. Иначе не видать вам высокого звания мамы-мужчины. Если вы сильный и злой или добрый, но слабый, то это занятие не для вас.

Тренд, как водится в последнее время, пришел из Китая. Как они там довели бедных женщин до того, что они готовы платить за обнимашки, непонятно, но факт остается фактом. Все началось с того, что одинокая девушка разместила объявления в соцсетях примерно такого содержания: «Хочу обнять доброго, подтянутого мужчину, можно это сделать даже на станции метро». Этот пост стал вирусным, в комментариях под ним женщины делились позитивным опытом подобного способа снятия стресса. Одна из них рассказала, как после трехчасовой переработки ее несколько минут обнимал такой «мама-мужчина», и она жаловалась ему на начальника, пока он утешающе похлопывал ее по плечу. Обнимальщиками подрабатывают, в основном, студенты. Один из них, по имени Чжоу, похвастался журналисту портала scmp.com, что за месяц заработал 1758 юаней (около 16 000 рублей) и провел для этого 34 сеанса объятий. При этом мужчинам нравится не только легкость заработка, но и социальная миссия: им приятно, что они помогают девушкам снять стресс и почувствовать себя лучше, делают добрые дела, и это повышает самооценку. Сеансы такой психотерапии проходят, как правило, в публичных местах ​​— скверах или на станциях метро.

Стать мамой-мужчиной не так-то просто: китаянки тоже не бросаются на первого встречного, а тщательно выбирают кандидата на роль экспресс-психолога. В первую очередь дамы обращают внимание на внешность, телосложение, добрую улыбку, манеры и умение слушать. Короткая переписка перед сеансом позволяет девушке убедиться в том, что перед ней ​​— действительно достойный кандидат. Мужчины, в свою очередь, подходят к делу ответственно: стараются выглядеть на все сто, а перед встречей обязательно принимают душ, чтобы хорошо пахнуть. У грязнули шансов заработать гораздо меньше.

Понятное дело, все это выглядит подозрительно. Пять минут ​​— это не так уж мало, как может показаться. Попробуйте постоять, крепко прижавшись к незнакомому симпатичному мужчине, даже три минуты ​​— за это время не то что стресс можно снять, но и новый заработать. Сторонники таких объятий уверены, что именно коммерческая составляющая обеспечивает безопасность контакта и исключает дальнейшее романтическое взаимодействие.

Ну не знаю. Какое там расслабление, если видишь человека в первый раз в жизни? Пусть он и пахнет розами, и улыбается в 32 зуба, и держит тебя крепко и бережно? Он же все равно делает это за деньги, то есть в целом ему и на тебя, и на твои проблемы наплевать. Кстати, психологи считают, что обниматься с незнакомцами никак не поможет решению проблем с депрессией или стрессом. Гораздо лучше для таких целей использовать близких людей ​​— тех же родителей, если нет партнера. Но мне кажется, не каждый готов делиться проблемами с родными ​​— ясно же, что тут пятью минутами телесного контакта не обойдется, а куча вопросов, охи, вздохи и советы загонят тебя в еще большую депрессию.

Я таких женщин очень хорошо понимаю. И вообще одиноких людей.

Представьте, они годами живут без какого бы то ни было тактильного контакта, не считая массажистов и врачей. Хорошо тем, кто постарше: у них есть дети и внуки ​​— вот с кем можно от души наобниматься, если живешь хотя бы в одном городе. Но не всем так везет. И что делать остальным? На массаж денег не напасешься, взаимодействие с медиками вряд ли способствует релаксации, обниматься даже с коллегами не вариант.

Я однажды начиталась исследований «британских ученых» о необходимости тактильного контакта и провела эксперимент ​​— пообнималась с некоторыми коллегами прямо в офисе (с теми, кто не покрутил пальцем у виска в ответ на мою просьбу). Скажу честно: ощущения странные, наверное, такой плотный контакт с чужим человеком ​​— это все-таки больше стресс, чем облегчение. И это, между прочим, знакомые люди, которых я знаю многие годы, а не какие-то странные качки из интернета. Может быть, среди них не было того самого «мамы-мужчины» ​​— но во время объятий мне хотелось, чтобы эксперимент побыстрее закончился. Было довольно неловко. Секунд 15 еле продержалась, какие уж тут пять минут.

Плюс запах тоже очень важен. Одно дело ​​— уткнуться носом в родную грудь или плечо, и совсем другое ​​— ощущать непривычный аромат постороннего человека. Может быть, у китаянок это как-то по-другому устроено, или я уже слишком взрослая для подобных экспериментов ​​— точно сказать трудно.

А вообще обниматься ​​— это замечательно, если у вас есть с кем ​​— срочно начинайте. И кстати, котиков же никто пока не отменял?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.