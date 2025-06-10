Импичмент или «третья партия»? К чему приведет разрыв Трампа и Маска

В далеком 2017 году во время чтения новостей про очередной твит Трампа мне в голову пришла странная мысль.

«Вот бы все главы государств начали постить в соцсетях все, что им вздумается, — подумал я. — А если они еще и начнут выяснять отношения на публике, это было бы очень круто».

Поскольку то были размышления не всерьез, я относился к ним как к забавной фантазии в духе «а что, если». Однако Дональд Трамп на пару с Илоном Маском решили опробовать новый способ политической коммуникации в реальной жизни. И результаты превзошли все ожидания.

5 июня на протяжении пяти часов президент США и основатель Tesla перекидывались колкостями и оскорблениями в соцсетях. Масштабы виртуального побоища были поистине эпичными. Всего за несколько часов Tesla и SpaceX чуть не остались без госконтрактов, НАСА чуть не осталось без космических кораблей, Трампу едва не объявили импичмент, Маск едва не сошел с ума, в пылу дискуссии снова всплыл «список Эпштейна», а в Америке почти появилась третья партия.

Перчинки ситуации добавляло то, что еще недавно оба спорщика были «лучшими братанами» во всей Америке. Каких-то пару месяцев назад они буквально не отлипали друг от друга — а тут внезапно стали чуть ли не кровными врагами. Что создавало определенный диссонанс.

Но если серьезно, то ничего неожиданного в разрыве президента и «сопрезидента» США нет. Еще на заре их сотрудничества я сомневался, что этот дуэт проживет долго — уж слишком много в нем было потенциально конфликтных точек, и одна из них рано или поздно обязательно бы выстрелила. Так оно и получилось.

Маск, вероятно, рассчитывавший подзаработать на выгодном сотрудничестве, понял, что философия MAGA несовместима с его бизнес-интересами. Трампу стало ясно, что сделать из эксцентричного бизнесмена командного игрока невозможно.

Квинтэссенцией взаимных обид и разочарований стал «Единый, большой, красивый» закон Трампа — именно он (вернее, заложенные в него отмена субсидий на электрокары и снижение налогов в ущерб фискальной стабильности) спровоцировал открытую фазу противостояния.

Сейчас Трамп и Маск заключили перемирие и старательно делают вид, что никакой абсурдной феерии не было и в помине. Но сколько ни строй хорошую мину при плохой игре, урон уже нанесен и с этим придется жить всем. Значит, последствия у «развода» обязательно будут. Вопрос — какие?

Импичмент Трампу не объявят, даже если противостояние с Маском пойдет на второй виток. Подобные решения принимает конгресс США — а влияние на него у бизнесмена стремится к нулю.

Маск вряд ли будет собирать под свои знамена демократов. Его реакция на погромы в Лос-Анджелесе показывает, что он до сих пор считает их врагами. И тем более бизнесмену не стоит надеяться на благосклонность республиканцев — те за редким исключением фанатично преданы Трампу и ни за что не пойдут против своего лидера.

Точно так же не будет в США никакой третьей партии. Вся американская политическая система заточена под две партии — на сохранение статус-кво работают и законы, и традиции, и поведение самих избирателей.

В Америке было много попыток создать альтернативный проект, однако каждый раз система эффективно пережевывала и выплевывала бунтовщиков. В конце концов они либо принимали правила игры и присоединялись к одной из двух партий, либо уходили в политическое небытие. Сломать систему об колено не удавалось даже таким мастодонтам, как Тедди Рузвельт. Илон на их фоне — просто наивный мечтатель. Далеко не первый и, вероятно, не последний.

Впрочем, ничего хорошего разрыв с Маском Трампу тоже не сулит. Даже если бизнесмен откажется продолжать открытую вражду, последствия для президента США могут быть весьма серьезными.

На короткой дистанции ссора наверняка сподвигнет противников Трампа к решительным действиям. Создается впечатление, что президент США не способен даже совладать с близким окружением, а значит, он слаб и настало самое время усиливать давление. Сейчас администрация Трампа ведет отчаянную борьбу за «Единый, большой, красивый» закон, да еще и ввязалась в силовое противостояние с властями Калифорнии. Воодушевление оппонентов ей нужно меньше всего.

Однако самые больше неприятности могут ждать Трампа не сейчас, а в 2026 году — когда в США начнется избирательная кампания на промежуточных выборах в конгресс. Как ни крути, Маск — это лидер общественного мнения, обладающий медийными ресурсами и, главное, деньгами. Которые он мог бы вложить в избирательную кампанию республиканцев. Будь он рядом с Трампом, деньги бы наверняка были. А вот станет ли он делать это сейчас — большой вопрос.

Также теперь непонятно, какую публичную позицию займет Маск к тому времени. Поддержит ли бизнесмен республиканских кандидатов? Если да, то будут ли это трамписты? Или Маск сделает ставку на представителей более умеренного крыла партии? А может, он из вредности начнет спойлерить Трампу, продвигая через X кандидатов от третьих партий?

Словом, появляется очень много неопределенностей. Любая из них может стоить Трампу и его союзникам контроля над конгрессом — а вместе с ним и над второй половиной президентского срока.

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