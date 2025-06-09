Онижедети или взрослые? Когда пора отпускать ребенка в клуб

Сейчас такой момент, когда выпускники школ и их родители повисли между мирами. И я вовсе не об ожидании ЕГЭ за математику и русский. Я про момент между последним звонком и выпускным вечером. Для меня это — безвременье. Вроде эти здоровенные лбы уже полностью совершеннолетние (как правило, многим уже 18), а вроде — еще ученики школы, и родителям пишут, когда и во сколько будет экзамен. Их еще не называют взрослыми, потому что школьники; но и детьми называть их я уже не могу. Как есть — безвременье.

У меня дочь в выпускном классе, и недавно, как и все такие же пострадавшие, я участвовала в обсуждении выпускного. Я думала отделаться быстро, сдав деньги и подписав очередную бумагу, но тут оказалось, что есть и другие планы. А именно: а не пойти ли родителям тоже на отмечание выпускного.

Я, грешным делом, подумала, что у родителей появилась здравая идея отправить детей в клуб, а самим тоже где-то хорошо отметить выпускной; в конце концов — это же мы все эти 11 лет делали поделки из желудей; шили костюм тыквы и оплачивали им репетиторов. Это у нас должен быть родительский выпускной! Это мы должны орать и радоваться. Но оказалось, что мне показалось.

Родители хотели пойти отмечать выпускной вместе детьми, чтобы чего не случилось. Мало ли кто напьется и вообще, ночью в клубах опасно. Онижедети.

И я задумалась. А вот когда уже надо эти вожжи-то отпустить? Почему родители вдруг так держатся за это состояние — вершителя судеб? Ну пойдут они в клуб, что-то там мифически проконтролируют (хотя и так ясно, что все напьются еще до); но а дальше-то как?

…Я как-то ездила на День открытых дверей в вуз. И там было полно родителей, которые приехали «поступать» детей без детей. Ходят деловито и выбирают будущее для ребенка: МГТУ или МИФИ? Педагогический или спортивный? Только и слышно: «А НАМ это надо?» Нам! Если мама новорожденного говорит «мы покакали», то это трогательно и простительно. Но тут как бы «нам» — это взрослый парубок, который покуривает втихаря за школой, домой уже пару раз бухим заявился, пахнет потом и бреется. Нам! Впечатление, что не 11-классник пойдет сдавать экзамены, а трехлетка понесет желуди в садик.

Сидя на собрании, я вспомнила этих родителей на Дне открытых дверей. Они тогда еще поразили меня тем, что назубок знали, сколько и куда надо баллов, чтобы поступить. А я вообще не понимала, о чем они. И тогда они посмотрели на мою дочь с жалостью. Будто я не мать, а мачеха.

Почему мы решили, что наши дети какие-то недотепы? Что они не могут справиться с этой жизнью? В какой момент мое поколение, закаленное 90-ми годами, пришло к такому ошеломляющему выводу?

Считается, что мы так относимся к детям, потому что сами жили в сложный период и вот теперь пытаемся оградить детей от любых сложностей. Мы стараемся как умеем. И естественно — стараемся вовсю, потому что уж если мы что решили делать, то угробим себя во славу цели. И если уж мы решили, что наши дети будут счастливы, то мы пойдем с ними и на дискотеку, и на свидание, и в ЗАГСе еще за руку будем держать.

Как мне кажется, это очень печальная тенденция. И неправильная. Мы не даем им адаптироваться. Родители нужны подросткам, чтобы поймать их, подхватить, когда сложно. А мы — уже застелили им все вокруг периной, нарисовали стрелочки, куда идти, и приготовили каравай.

Но увы, жизнь все поправит. И часто совсем не так, как хотим мы. Именно поэтому сейчас, в безвременье, самое лучший момент, чтобы уже отпустить эту руку… оторвать ребенка от груди… не говорить «мы», а дать ему возможность сделать шаг. Мне кажется иногда, самое большое, что могут сделать родители, — это отойти уже и не мешать.

Это сложно. Но мы справимся.



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