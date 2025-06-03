Распутывая «Паутину»: как России отвечать на провокации Украины

Для большинства людей 1 июня ассоциируется с началом лета и Днем защиты детей. Но с 2025 года это будет уже не только светлый праздник, но и день, когда Украина провела самую масштабную тайную операцию на территории России с начала конфликта.

Рассуждать о результатах операции пока рано. Оценки ущерба, который понесла российская авиация, варьируются от нескольких единиц до нескольких десятков поврежденных или уничтоженных самолетов — вероятно, точную информацию мы узнаем еще не скоро (если вообще узнаем).

Какие выводы из этого сделают военные — тоже гадание на кофейной гуще. Пока ясно только то, что необходимо радикально пересматривать подход к обороне стратегических объектов. Раньше ее выстраивали из расчета на ракеты и прочее высокотехнологичное оружие. А теперь выясняется, что эти объекты беззащитны перед собранными на коленке дронами, которые можно запустить почти из любой точки мира.

Но оставлю эти размышления генералам. Мы тут собрались ради того, чтобы понять политическую составляющую произошедшего. Вот давайте и рассмотрим ее.

В политическом смысле тайная операция Украины, как и все, что она делала прежде, была театром для одного зрителя — Дональда Трампа. Киеву надо было заставить Москву выйти из переговоров. Для этого и нужна демонстративная пощечина, которая поставит на уши ура-патриотическую общественность в РФ и заставит нашу делегацию совершить эффектный разворот над Стамбулом.

Какова конечная цель? Потом прийти и сказать Трампу: «Видите? А мы говорили, что они не хотят мириться! Дайте оружие!». Так в Киеве поступали раньше, так поступают и сейчас. Ничего принципиально нового в поведении украинских властей с момента курской авантюры не появилось.

Как, впрочем, не появилось ничего нового и в ответе российской стороны. Под недовольное улюлюканье части общества Москва все же отправила в Стамбул делегацию. В Турции российские переговорщики с каменными лицами передали Украине меморандум, где повторили все звучавшие раньше ультимативные требования. Параллельно достигли соглашения по обмену пленными и телами умерших бойцов.

Означает ли это, что России «сдала назад»? Вовсе нет. Ее тактика скорее похожа на итальянскую забастовку (пусть будут итальянские переговоры): делаем необходимый минимум, чтобы не давать никому поводов нападать на себя, но в то же время не переусердствуем, чтобы у работы не дай бог не появился результат. Те же договоренности, заключенные в Стамбуле, безусловно, имеют важное гуманитарное значение. Но вот прогрессом в деле мирного урегулирования их назвать сложно.

Фиксируем: с точки зрения политического процесса атаки на стратегические аэродромы и последовавшие за ними переговоры ничего не изменили. Но у них есть еще одно, менее тривиальное измерение.

Смотрите. 1 июня ВСУ атаковали не просто военные базы. Они атаковали силы стратегического ядерного сдерживания (СЯС). Согласно ядерной доктрине РФ, это веский повод для применения атомной дубинки.

Понятно, что из-за пары-тройки самолетов — даже супердорогих — бросаться ядерными бомбами в Киев никто не будет. Причина мелковата, да и последствия потом не разгребешь. Но здесь и кроется парадокс. Запускать ядерное оружие смысла нет, но если его не запустить, то это превращается репутационный риск, который может подорвать веру в российскую доктрину стратегического сдерживания и, соответственно, разрушить внешнеполитический курс, который Москва строила с 2022 года.

«Раз Россия не отвечает даже на такую провокацию, значит, посмотрит сквозь пальцы и на более серьезные шалости», — может подумать какой-нибудь ястреб с Украины или из Европы. Может показаться глупым, но именно такие слова в последнее время и звучат со стороны многих политиков по ту сторону баррикад. Так что распространение подобных настроений нельзя недооценивать — и тем более сбрасывать со счетов.

А что тогда делать? Америку не открою — надо дать адекватный ответ. Позиция в духе «наш ответ — это успехи на поле боя» тут, увы, не подойдет. Противник воздействует на эмоции, значит, России надо сделать так же. Ответный шаг должен работать на картинку и звучать в достаточной степени убедительно. Только так можно дать горячим головам по ту сторону баррикад понять, что с нами этот номер не пройдет.

Другой вопрос: что такого надо сделать, чтобы добиться нужной реакции? Бить по аэропортам в ответ? Так это и так делают почти ежедневно — уничтожать там уже нечего. Снова мутузить энергетическую инфраструктуру Украины? Приелось. Запускать еще одну новейшую ракету без боевой части? Тоже банально. С боевой частью? Жертв будет много. Провести масштабную тайную операцию? Ну, так ее еще надо провести.

В общем, от России потребуется проявить максимум креатива и нестандартного мышления. Понимаю, что в любой ситуации у нас привыкли действовать более конвенциональными методами. Но ведь когда-то же надо пробовать что-то новое?

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