Как накопить на будущее детей

Согласно данным исследований, россияне считают своей главной обязанностью бережное отношение к здоровью детей, а ключевым для их развития — достойное воспитание, родительскую любовь и заботу. Но не менее важен и финансовый вопрос: каждый четвертый россиянин считает необходимым формировать накопления на оплату образования и покупку недвижимости для детей. Интересно, что за год желаемая сумма накоплений увеличилась почти в 7 раз и составила 6,9 млн рублей.

На вопрос о том, когда стоит начинать формировать накопления на будущее детей, ответ прост: чем раньше, тем лучше. В идеале, копить следует с момента беременности или рождения малыша.

При этом, суммы, направляемые в накопления, могут быть любыми — стоит начинать даже с самых маленьких траншей. Главное — регулярность.

Со временем, при появлении финансовых возможностей, стоит постепенно увеличивать суммы, направляемые в копилку. Но важно, чтобы они были посильными для семьи. В целом, в перспективе, надо стремиться к 5-7% от ежемесячного семейного дохода. Это позволит создать надежную финансовую подушку на будущее детей — будь то обучение, покупка жилья или обеспечение стартового капитала. Помимо накоплений на задачи, связанные с детьми, родители должны формировать отдельные накопления под собственные нужды. Общая сумма также должна быть комфортна, но не менее 10% от дохода семьи.

Не менее важным при формировании накоплений — не только на будущее детей — является вопрос выбора правильного финансового инструмента. Сегодня человеку на выбор доступно несколько современных и популярных вариантов.

Первый — вклады. Они просты в использовании и доступны каждому. Гибкость в сочетании с гарантированным доходом делает этот инструмент одним из самых популярных у россиян. Кроме того, банковские вклады гарантируют сохранность средств на сумму до 1,4 млн рублей. Это особенно важно для тех, кто предпочитает минимизировать риски.

Второй — накопительные счета. Они также просты и гибки в использовании и обеспечивают защиту средств на сумму до 1,4 млн рублей. Но методика начисления процентов в них может быть сложной и иметь различные дополнительные условия (минимальные траты по картам, наличие инвестиций в портфеле и т.п.). Как правило, доходность этого инструмента может уступать иным вариантам.

Третий — программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Особенность такого инструмента — наличие страховой оболочки уже при первом небольшом взносе. В случае наступления риска, предусмотренного договором, страховая компания или произведет выплату, или продолжит делать взносы за клиента. Благодаря этому можно быть уверенным, что несмотря на жизненные обстоятельства цель по накоплениям будет достигнута. В этом и состоит большое преимущество накопительного страхования жизни для родителей обеспечить защиту интересов ребенка вне зависимости от внешних обстоятельств. Так же дополнительные удобства добавят возможность выбирать комфортный срок от 1 года до 30 лет и периодичность взносов: ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные.

Кроме того, такие программы дают возможность формировать накопления фактически с любой суммы и на протяжении любого срока. В зависимости от своих целей и финансовых возможностей, родители могут подобрать программу, подходящую именно им. Наше исследование показало, что в среднем ежемесячно россияне откладывают на будущее детей по 10-11 тыс. рублей.

Программы страхования жизни позволяют формировать накопления от 2 тыс. в месяц.

Доходность по программам НСЖ зависит от ряда условий — периодичности и суммы взносов, срока действия программа. Но в среднем она сопоставима с другими финансовыми инструментами.

Как же определиться, какой инструмент подходит именно вам?

Стоит понять свои цели и задачи, финансовые возможности и горизонт накоплений, а также решить, какие дополнительные опции вам важны. Как правило, формирование накоплений — дело не одного года. И как уже было сказано выше, лучше начинать копить на данные цели с момента рождения ребёнка. И здесь, конечно, стоит отдавать предпочтение длинным инструментам.

Если вы еще не формируете накопления на ребенка, то сейчас самое время начать. Ведь лучше поздно, чем никогда! Главное — помните, что регулярность и системность — ключевые факторы успеха. Независимо от выбранного инструмента, важно помнить, что каждая небольшая сумма, отложенная сегодня, станет значительной инвестицией на завтра. Будущее вашего ребенка — это ваше самое ценное вложение!