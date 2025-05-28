Как бросить пить — без кодирования, психотерапевтов и санаториев

У меня тут наконец для вас хорошие новости. Знакомые и незнакомые мужчины, скажем так, зрелого возраста массово бросают пить и курить. Расстаются с основными вредными привычками раз и навсегда, твердо и четко, как говорится. Тортики и чипсы пока оставляют, но это тоже до поры до времени. Жены, конечно же, рады. Сколько лет они мучились и страдали, уговаривали и угрожали, пытаясь отвадить мужей от пагубных пристрастий, и вот наконец-то этот момент настал. Не было бы счастья, как говорится.

Схема обычно одинаковая: лет до 50 наш герой, назовем его Игорь, ни в чем себе не отказывает и спускает в унитаз не только семейный бюджет, карьеру и супружеское счастье, но и собственное здоровье. Первые три пункта его не слишком волнуют. Скандалы с женой, долги или увольнение с работы (для сильно пьющих) — конечно, дело неприятное, но не настолько, чтобы отказаться от любимого занятия, а вот проблемы со здоровьем неожиданно оказывают на мужчин среднего возраста волшебный, в прямом смысле слова отрезвляющий эффект.

Происходит у всех это примерно одинаково. Несколько месяцев или даже лет наш любитель вредных привычек в буквальном смысле запивает небольшие тревожные симптомы: у кого-то болит или кружится голова, немеют руки, исчезает энергия, затрудняется дыхание, мучает утренний кашель. Перечислять можно долго. С медициной у нас, как мы знаем, все не так-то просто, да и вообще считается, что мужчины не очень любят ходить по врачам. Поэтому самый простой и привычный способ борьбы с недомоганием — залить это дело еще большим количеством спиртного и для закрепления эффекта как следует окутать дымом. Но рано или поздно организму это надоедает, и он выходит из-под контроля.

Наступает день, когда наш 50-летний супергерой вдруг чувствует себя настолько плохо, что не может встать.

Не будем сейчас обсуждать самые экстремальные состояния, которые приводят к срочной госпитализации: тут, как говорится, не до жиру — лишь бы до операционного стола довезли. После такого точно все вредные привычки как рукой снимает. Самый же распространенный вариант — это высокое давление. Тот самый странный и неожиданный момент, когда вдруг оказывается, что в доме нет тонометра, и перепуганная жена одновременно вызывает скорую и бежит в аптеку. Потом все постепенно приходит в норму, доктор дает волшебную таблетку или делает укол, жизнь снова начинает играть яркими красками, и тут выясняется, что можно, оказывается, и не бухать, и не курить — а все потому, что мужчине становится банально страшно за свою жизнь. Я лично знаю уже несколько человек, которые завязали, причем безо всяких мук, страданий и сомнений после одного такого волшебного пинка.

То есть, вы понимаете, да? До этого те же самые мужчины годами мучали своих близких бесконечным бытовым пьянством и убеждали окружающих, что просто не могут сами справится с зависимостью, и тут бац — и все, не пьют, не курят, и главное, даже не тянет.

И не надо ни кодироваться, ни подшиваться, ни ходить к психотерапевту или в общество анонимных алкоголиков, ни даже ехать в дорогущий «очищающий» санаторий. Просто один-единственный раз как следует испугаться за свою жизнь — и дело сделано.

У меня на этот счет какие-то двойственные ощущения. С одной стороны, это прекрасно, когда человек выбирает здоровье и жизнь, пусть даже только в районе полтинника. С другой — мне обидно за всех тех женщин, которые провели свои лучшие годы в борьбе с этими непобедимыми ветряными мельницами и спустя лет двадцать узнали, что, оказывается, так можно было. Просто вот взять и перестать себя разрушать! Представляете, сколько семей можно было бы сохранить, сколько скандалов не устраивать, сколько детей никогда бы не видели выпившего осоловелого папашу, вечно уставшего и недовольного, чрезмерно веселого или у кого-то даже агрессивного?

Каждый, кто хоть раз имел дело с пьяницей, знает, насколько это тяжело, а те, кто прошел через ужасные испытания совместной жизни с алкоголиком, помнят об этом всю жизнь. Вопрос: почему нельзя завязать со всем этим добром пораньше? Не ждать, пока жареный петух клюнет, или гром грянет, или настанет что-то еще похуже — тут каждый свою формулировку выбирает. В идеале, конечно, лучше вообще не начинать, это понятно. Кстати, регулярно читаю разные отчеты о том, что молодые россияне стали меньше пить, по крайней мере, устойчиво снижается употребление крепких напитков. Хорошо, если статистика не врет и бухать до беспамятства становится просто не модно, да к тому же и не особо дешево.

Осталось и взрослым дядечкам перестать наконец гарцевать и брать пример с молодежи, пока еще сердце и сосуды окончательно не вышли из строя.

Звучит не очень обнадеживающе, но по большому счету выбора-то и нет. Вернее, он есть, но очень сомнительный — бросить бухать или довольно быстро превратиться в руины. Конечно, всегда хочется верить в эти небылицы из интернета из серии: вот дед Ираклий, ему сто лет, и он поделился секретами своего долголетия. Дальше — сморщенный, как слива, дед и подпись: «Я всю жизнь пил, курил и ни в чем себе не отказывал, хе-хе».

Мало того, что дед, скорее всего, не настоящий, а порождение искусственного интеллекта, но даже если вдруг он реально существует, то шансов у среднего российского сильно пьющего мужчины дожить до состояния деда Ираклия ничтожно мало. Об этом стоит задуматься как можно раньше, желательно — до приезда кареты скорой помощи.

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