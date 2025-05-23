Почему чиновники продолжают позориться в соцсетях

Обычно я не пишу про внутреннюю российскую политику. Но недавно произошло событие, после которого, как говорится, сам бог велел начинать.

Непосвященных введу в курс дела. В октябре 2024 года дочка вологодской чиновницы Юлии Шевцовой выложила в TikTok видео, в котором угрожала отправить всех хейтеров на СВО, потому что ее мама — мэр. Ролик оставался лежать в глубинах интернета до 17 мая, пока бдительные граждане не заметили его и не растащили по местным пабликам.

После волны возмущения горе-блогерша оперативно подтерла все соцсети, а ее мать записала обращение с извинениями. Но ее карьеру это не спасло: вмешавшийся в дело губернатор Георгий Филимонов рассудил, что служба в зоне СВО — это не наказание, а привилегия, а самой Шевцовой пора на выход. Женщина с решением начальства спорить не стала. Занавес.

Вот такая вот история. Шевцова и ее дочь определенно получили по заслугам. Но обсудить поведение этой чиновнической семьи определенно стоит — тем более, что пищу для размышлений оно дает.

Дело вот в чем. В нашей стране уж так повелось, что институт репутации работал из рук вон плохо. Пока на Западе процветала культура отмены, когда известных людей даже за малый проступок могли лишить всего и отправить на обочину общественной жизни, в России было все наоборот. Щепотка власти и кое-какие связи могли покрыть человека толстым слоем тефлона, от которого отлетали любые напасти.

С началом СВО в теме репутации произошел качественный сдвиг. Страна вступила в тяжелейший период, нервозность общества выросла, а пространство для общественной дискуссии, наоборот, сузилось. Стало нормально, что народные любимчики и просто известные люди моментально подвергались остракизму за неосторожные публичные перформансы.

Чиновничий класс должен был одним из первых считать сигнал. И вроде бы на словах все все поняли — за наведение порядка в публичной сфере даже взялись на самом высоком уровне. Но результаты остаются спорными — на дворе уже май 2025 года, а очередная дочка очередной важной мадам снова садится в лужу. Получается, урок по-прежнему не усвоен.

Не то чтобы сейчас произошло что-то радикально новое. В публичном дискурсе уже много раз поднималась тема того, что даже во время боевых действий чиновники и члены их семей продолжали вести прежний образ жизни. Было много случаев, когда люди катались по заграницам, оказывались в иностранных тюрьмах или подвергались всенародному осуждению — но их страсти к путешествиям это не перебивало. Дошло до того, что в 2024 году Госдума в принудительном порядке ограничила депутатам возможность выезда за границу под угрозой лишения мандатов.

Впрочем, если на самих чиновников еще можно было найти административную управу, то с их детьми дело обстояло куда сложнее. А они тоже выдавали — и продолжают выдавать скандал за скандалом. Рискуют карьерами родителей, собственной интернет-жизнью и все равно это делают.

Остается только гадать, почему в 2025 году мы до сих пор видим кейсы, подобные Юлии Шевцовой. Возможно, три года СВО еще не до конца вытравили из общественного сознания миф про то, что известность равно безнаказанность. Раньше именно это было главной причиной того, почему люди при должностях несли под камеры откровенную ахинею. Похоже, многие продолжают вести себя так по инерции.

Возможно, кто-то считает, что раз в дискурсе доминирует мирная повестка, то скоро все закончится, жизнь откатится обратно к 23 февраля 2022 года и можно будет делать вид, что ничего не произошло. А возможно, мы имеем дело с банальной человеческой глупостью. Простаков, в общем-то, всегда было везде навалом. Просто в эпоху соцсетей они стали более заметными.

А ведь если так подумать, то многого от людей не требуется. Хотите ездить по заграницам? Валяйте. Положение позволяет отдыхать с шиком? Флаг в руки. Считаете себя лучше других? Ну, окей — право ваше. Но будьте добры хотя бы не выпячивать это напоказ и «фильтровать» свой публичный имидж. Проявите ответственность. Особенно если вы или члены ваших семей имеют хоть какой-то мало-мальски значимый вес в жизни страны.

Ну, куда уж проще — на четвертый год СВО понять, что страна изменилась и показное чванство тут больше не котируется. Но, видимо, кто-то попросту патологически необучаем.

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