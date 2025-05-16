Советского Союза не будет. И это хорошо

В московском метро, а именно на станции «Таганская», установили памятник Иосифу Сталину. Точнее, восстановили исторический горельеф, который был утрачен при строительстве перехода с Кольцевой линии на Таганско-Краснопресненскую в 1966 году. К горельефу принесли пару гвоздик те, кто считает, что памятник Сталину — это хорошо и правильно, и пару портретов современных руководителей нашей страны с осуждающими сталинизм цитатами — те, кто считает, что очередной памятник Сталину недопустим.

В постсоветский период памятники Иосифу Сталину ставили в Дагестане и Северной Осетии, в Кабардино-Балкарии и Ростовской области, в Башкирии и в Ставропольском крае. Но в самом сердце Москвы? Это, кажется, уж слишком. Хотя, если ставить памятник Сталину, то где ж еще, если не в московском метро, которое и осталось зримым и осязаемым свидетельством сталинского государственного строительства. Известно же, что именно метро, построенное при Сталине — по его инициативе, под его надзором — самое красивое метро в мире. Что вам, жалко горельеф поставить с его изображением?

Скандал, связанный с именем Сталина в метро, уже был в 2009 году, когда при реставрации вестибюля станции «Курская» там восстановили строчку из гимна СССР: «Нас вырастил Сталин на верность народу». Те, кого тогда принято было называть правозащитниками, громко возмущались. К чему это привело? Ни к чему. Ни строчку не убрали, ни СССР не восстановили.

Ведь именно о том, что возвращение образа Сталина в те или иные локации есть попытка ползучего восстановления Советского Союза говорят те, кто этим образом недоволен.

Что такое Сталин?

С одной стороны, это понятный символ конструктивной власти. Считается, что Сталин провел индустриализацию Советского Союза, чтобы сократить отставание страны от других европейских государств.

Говоря об этом, мы неизбежным образом натыкаемся на цифры выплавки чугуна, стали, проката черных металлов и нефтедобычи. Рост с 1928-го по 1937-й измеряется многими сотнями процентов. А если говорить о производстве автомобилей, то и 25 000%. Головокружительные цифры, небывалые и неповторимые успехи народного хозяйства.

Духоподъемный кинематограф, первое место в мире по количеству танков, победа в Великой Отечественной войне, Выставка достижений народного хозяйства, атомная бомба, гарантирующая безопасность великого и могучего Советского Союза, уже упомянутое метро, в конце концов! Все это в сознании людей неразрывно связано с именем Сталина. При нем, как известно, порядок был, поэтому при нем все это и построили. Что интересно, такой бесхитростный идейный нарратив, как правило, свойственен людям относительно молодым и относительно же образованным — им лет тридцать-сорок, они окончили технический вуз. Внутри своей мировоззренческой парадигмы они совершенно правы. Цифры выплавки чугуна и стали не могут врать.

С другой стороны, раскулачивание, коллективизация, тотальное лишение населения частной собственности, голод, спровоцированный безграмотными действиями властей, неисчислимые (действительно неисчислимые, до сих пор не могут договориться, как считать, не говоря уж о том, чтобы прийти к какой-то конвенциональной цифре) жертвы политических репрессий, чудовищные потери в войне. Это же все тоже Сталин.

Люди не устают задаваться вопросом: а нельзя ли было как-то сделать первое, но без второго? В конце концов, все европейские страны прошли эту проклятую индустриализацию, но нигде не говорят о том, что при этом пришлось расстрелять 800 тыс. человек, а еще миллионы загубить на непосильных работах в условиях, непригодных не то что для жизни, но и для выживания. И почему для проведения индустриализации нужно было силами системы Торгсина вытянуть из населения все, вплоть до нательных крестов, которые меняли на горсть муки? И почему при том, что в стране в 1941 году было танков больше, чем во всем остальном мире, стала возможна катастрофа начала войны — миллионные жертвы, окружения, котлы и паника?

Да можно бесконечно задавать эти вопросы и так же бесконечно давать на них ответы. Это будут длинные ответы, рождающие новые вопросы.

А людям нужен простой образ. Не тот образ, в соответствии с которым они будут выстраивать свою идеологическую платформу, а тот образ, который просто закроет когнитивную дыру, это зияющее несоответствие.

Почитание образа Сталина в современном мире — это форма эскапизма. Или хобби. Можно играть в компьютерную игру, можно увлекаться аниме, ходить на концерты, заниматься спортом, уходить в лес со специальным снаряжением или в горы, собирать карточки с покемонами или разводить карманных собачек. А можно отнести две гвоздики к горельефу со Сталиным и на какое-то время почувствовать удовлетворение.

Приведет ли это к восстановлению Советского Союза? Нет. Умозрительная перспектива возвращения СССР была бы слишком дорогим и неоправданным комплиментом сегодняшней политической действительности. Сегодняшняя политическая действительность может перенимать некоторые эстетические и репрессивные практики, которые были свойственны тем или иным периодам советской власти. Но на этом все. Не имея под собой большой идеи, которая могла бы увлечь за собой миллионы людей, не имея позитивного образа будущего, не имея религиозного порядка пророков и апостолов, даже думать о том, что Советский Союз может вернуться, смысла не имеет. Что, конечно, отчасти хорошо. По крайней мере, об этом можно не беспокоиться.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.