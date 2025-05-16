Женщина, а не посудомойка. Как устранить бытовое неравенство?

Мне очень нравится Росстат, потому что они постоянно проводят интересные исследования. Вот и опять — опросили несколько тысяч россиян в возрасте от 15 лет для того, чтобы узнать, сколько времени они тратят на разные бытовые дела. Целью исследования было установление гендерных различий в этой важной для каждого соотечественника сфере. Недаром же еще Владимир Маяковский констатировал очень частую причину всех расставаний: «Любовная лодка разбилась о быт». Когда читаешь эти строки на уроке литературы, кажется, что поэт просто сошел с ума: ну как можно сравнивать такое величайшее явление всей жизни, как любовь, с каким-то там бытом? Ты, можно сказать, нашел свою половинку, а тут кто-то начинает подсчитывать количество помытой посуды и вынесенного мусора, ну смешно же, ей-богу.

После примерно года совместной жизни с «единственным» приходит понимание и грустный опыт: регулярное мытье полов, уборка кухни, выкладывание стиральной машины и далее по списку (вставьте сюда свои любимые бытовые дела) может практически уничтожить любую самую пылкую страсть, а от любви до ненависти буквально один шаг, когда ты трешь жирную плиту после ужина, а он сидит в телефоне на диване. В такие минуты рука сама тянется к сковородке (мысленно, конечно).

Но вернемся к результатам исследования. В этот раз у Росстата для нас две новости. Плохая — женщины тратят на работу по дому в 2,3 раза больше времени, чем мужчины. Рекордсмены в этом деле известны — Дагестан, Чечня и неожиданно Курганская область: там женщины тратят на домашние дела на три часа больше мужчин. Самые прогрессивные парни живут на Чукотке, в Москве и Томской области (здесь жены обгоняют мужей всего лишь на 50 минут в день). Мы сейчас говорим о работающих людях, про женщин-домохозяек я просто молчу — там вообще все грустно-очевидно. То есть вы же понимаете, как обстоят дела в переводе на нормальный язык? Среднестатистическая замужняя женщина в нашей стране сначала работает целый день, а дома ее ожидает вторая смена — нужно приготовить ужин, убрать со стола, подумать о том, что возьмут завтра на работу/учебу домочадцы, возможно, что-то срочно постирать, помыть посуду, некоторые героини еще успевают протереть пол.

Думаете, они могут отдохнуть в выходные? Как бы не так. Уикенду специалисты Росстата посвятили отдельный раздел и выяснили: в субботу и воскресенье наши дамы занимаются буквально самопожертвованием и тратят на бытовые дела еще больше времени. Еще бы — когда, например, мыть унитаз, раковину, ванну, протирать пыль, мыть полы, разбирать вещи в шкафу и, не дай бог, еще и гладить, заказывать продукты, готовить завтрак, обед и ужин?

Тут уж не до жиру в виде походов в театры, музеи, выставки и рестораны или спортзал. Да последний и не нужен: его заменяет бытовая физкультура — упражнения с тряпкой и пылесосом. А что же он, светоч ее очей и «капитан» той самой любовной лодки? Вот он, сидит зайчик перед телевизором или компом или в телефоне. Хорошо, если мусор вынесет — уже герой. Ну а если вдруг пропылесосит или приготовит ужин, то за это его надо обязательно благодарить — и желательно подольше.

Но есть у Росстата и хорошие новости. Оказывается, благодаря широкому внедрению технологий разрыв между мужчинами и женщинами в бытовой сфере медленно, но сокращается. Под технологиями в первую очередь понимаются посудомоечные машины, а во вторую — роботы-пылесосы. Эти бытовые приборы действительно берут на себя часть женского труда, но, к сожалению, не такую большую, как хотелось бы. Попутно с работой по дому исследователи подсчитывали, сколько времени представители разных полов тратят на заботу о детях. Но тут даже что-то обсуждать смешно: женщины вырвались вперед с огромным отрывом. Все-таки в статистику попадают и молодые мамы, сидящие в декрете. Поэтому если что-то и можно изменить в гендерном разрыве, то пока только в области уборки, готовки, стирки и прочего творческого домашнего труда.

Путей решения проблемы, как обычно, несколько. Первый, тот, что нравится мужчинам и пенсионеркам: женщины должны забыть о фиктивном равноправии и признать, что забота о семье (читай «муже») является ее основным делом и почетной обязанностью. Второй — тот, по которому идет все прогрессивное человечество: признать, что времена домостроя прошли безвозвратно, и в семье, где оба партнера работают на равных, так же должны делиться и домашние обязанности. Тут можно договариваться полюбовно, но всегда есть опасность, что один из двоих будет жульничать. Лучше установить и проговорить круг обязанностей, закрепленных за каждым из супругов.

Помню, как в начале семейной жизни мы с мужем дико поругались из-за того, кто будет выносить мусор. Нам было лет по 25. Оба «пошли на принцип», и мусор копился целую неделю до тех пор, пока кто-то из нас не психанул и не сходил на помойку. Сейчас я уже не помню, кто сдался первым, зато после развода осознала, какими глупцами мы были. Поэтому все-таки советую отбросить предрассудки из серии «это не мужское дело» или «это женская работа» и не включать идиота при походе в магазин: «Дай мне список, я не знаю, что брать». Эти отмазки больше не работают.

Третий путь решения проблемы домашнего неравенства — технологический. Думаю, до появления первых серийных роботов ждать осталось совсем недолго, можно уже начинать копить деньги и потом наслаждаться освобождением от бытового рабства, лет так через десять точно.

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