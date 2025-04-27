Унижаться, терпеть и заискивать: как сходить к врачу и получить лечение

Я из тех людей, кто очень не любит обращаться к врачам. Думаю, нас таких большинство. Хожу, когда, что называется, «припрет», а плановые осмотры делаю только у знакомых докторов.

Причин у моей нелюбви несколько. Первая — недоверие: несколько лет назад я провела месяц в бесконечных походах по разным специалистам в рамках рабочего ДМС, пока не догадалась, что это обычное динамо. Клинике выгодно, чтобы я сделала как можно больше обследований, поэтому они гоняют меня «по станциям», попутно создавая в моей голове картину грядущего апокалипсиса: за этот месяц мне поставили несколько диагнозов, с которыми я не смогла бы не то что работать, но и просто утром встать с кровати, окажись они правдой.

Вторая причина, по которой я избегаю общения с незнакомыми медиками, состоит в том, что я никак не могу смириться с их манерой общения.

Казалось бы, Советский Союз с его общепринятым «трамвайным» хамством уже давно в прошлом, но в сфере медицины, особенно бесплатной, кажется, мало что за эти годы изменилось. Вот это знаменитое обращение к человеку во множественном числе, не глядя в глаза, и часто в раздраженном тоне: «Так, проходим, раздеваемся, снимаем быстро брюки, надеваем фартук, ложимся!» Я тут одна вообще-то, алло, Марь Иванна! Ни «здравствуйте», ни «до свидания», естественно, ишь, чего захотели. Вот она, эта вечная советская классика из серии «вас много, а я одна», которая выражается в бесконечном раздражении самим фактом твоего существования.

В нормальном состоянии ты, конечно, можешь вежливо сделать замечание. Но когда у тебя что-то сильно болит, то никаких сил на это не остается. Ты можешь часами сидеть в очереди и ждать, пока тебя примет врач, и это, наверное, нормально, учитывая дефицит специалистов и число страждущих. Но упаси боже попытаться очень вежливо и робко после часа бдения под кабинетом поинтересоваться, как там дела и сколько еще примерно ждать. Тут же как черт из табакерки выскочит оттуда рассерженная женщина и с криками: «Не мешайте работать!» — захлопнет дверь перед самым твоим несчастным носом. Остается молчать и терпеть, чтобы пресловутая Марь Иванна тебе не сделала случайно (или намеренно) еще больнее.

Да, я все понимаю, работать некому, платят мало, люди устают. Но знаете что? Так можно любому свинству найти оправдание.

Скажете, на здоровье экономить не надо, хочешь, чтобы было бесплатно, да еще и вежливо? Так не работает, готовь денежки. Так вот. В платных клиниках с незнакомыми врачами тоже не всегда можно ощущать себя в безопасности. Да, там на тебя вряд ли наорут. Вы видели в последнее время цены на медицинские услуги? Было бы странно, если бы при этом кто-то бы еще и повышал голос.

В таких местах ты понимаешь, что означает выражение «вежливое хамство». Слыхали о таком? Это когда вроде бы человек и не оскорбляет напрямую, но говорит с тобой так, что сразу хочется как можно быстрее прекратить общение. Ну, например, была я тут недавно в одной супер-пупер-современной больнице на обследовании. Не буду утомлять вас медицинскими деталями. Скажем, после анализа крови выяснилось, что в одном из показателей есть отклонения. Пришла женщина, которую я видела впервые в жизни. С чего, вы думаете, она начала разговор? Может быть, объяснила, кто она, чем занимается, какой уровень ее квалификации? И после этого перешла к уважительному обсуждению возникшей проблемы? Ха-ха, как говорится, три раза.

«Тааак, а что это вы так плохо следите за своим здоровьем?» — сразу зашла она с козырей, да еще слегка повышенным тоном. То есть она еще даже не успела со мной познакомиться, но уже сделала выводы, какой я раздолбайский человек. И не только сделала выводы, но и со мной решила ими поделиться. Я, конечно, после такого начала сразу сдулась, как воздушный шарик. Почувствовала себя маленьким и беззащитным малышом, которого отчитывает строгая воспитательница. Стала что-то мямлить в ответ, но потом все-таки как-то пришла в себя. Правда, уже на улице.

Я что, спрашивала ее об этом? Я — взрослая женщина, слежу за своим здоровьем получше некоторых и в целом вообще не нуждаюсь в ее мнении. Я даже не к ней пришла вообще-то. Все это, конечно, я могла ей ответить, но она застала меня врасплох. Представьте, мало того, что с анализами какая-то ерунда, так еще какая-то чужая тетка учит тебя жизни. В общем, я оттуда, конечно, ушла и больше не возвращалась. Проблему свою решила в другом месте: там тоже не обошлось без «вас много, а я одна», но хоть нотаций никто не читал — и на том спасибо.

Есть у меня подозрение, что женщинам в наших медицинских учреждениях хамят больше, чем мужчинам, — в силу гендерного дисбаланса. Может быть, я и не права, знакомых мужчин не опрашивала, но что-то мне подсказывает, что у них все может быть немного по-другому, особенно у тех, кто помоложе: дедушек медики тоже гоняют в хвост и в гриву.

Изменится ли когда-нибудь в нашей медицине «советское» отношение к людям — большой вопрос. Надежда у меня есть. Все-таки в сфере услуг произошел качественный скачок. Сейчас уже трудно представить, чтобы тебе нахамили в магазине или ресторане, да в целом в любом месте, где предполагается общение между людьми. Понятно, что сравнивать сложно, Общение, в котором одна сторона (пациент) находится в позиции слабого, а вторая (медсестра, врач) в позиции сильного, — заведомо обречено на некоторое неравенство, но на то мы и люди, чтобы попытаться как минимум вести себя с уважением друг к другу.

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