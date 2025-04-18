Почему мужчины не умеют бороться за демографию без хамства

Директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала Руслан Ткаченко в недавнем эфире радио «Говорит Москва» предложил инновационный метод борьбы с абортами. Процитирую этот шедевр научной мысли еще раз на случай, если вы пропустили: «Вот ответственность женщины — не раздвигать ноги, когда ты не понимаешь, что за тобой стоит настоящий мужчина, на которого можно опереться и который будет основой. Если бы вы так не делали, абортов бы не было».

В этой фразе господин Ткаченко парадоксально попытался объединить образ идеального супермена и пещерное, я бы даже сказала, первобытное отношение к половине населения Российской Федерации.

Ясное дело, что интернет бурлит. Журналисты берут комментарии у «главного демографа», и он, надо отдать ему должное, от своих слов не отрекается, держится довольно стойко. Например, заявил в комментарии «Газете.Ru», что число абортов сократится, если женщины станут целомудреннее и будут «более ответственно подходить к случайным половым связям». А тех, кто критикует его слова, назвал людьми, которые «не дружат с логикой, историей и естеством».

В чем конкретно, кроме громких заявлений, заключается вклад Руслана Ткаченко в российскую демографию, не совсем ясно, но в целом беспокойство этого мужчины можно понять. Коэффициент рождаемости в России постоянно снижается и, по последним данным Росстата, составляет 1,4. При этом количество абортов, которые так беспокоят Руслана Ткаченко, не растет, а тоже неуклонно снижается. По той же статистике, россиянки за последние 30 лет стали делать в 10,5 раза меньше абортов: их число упало со средних 4 млн в год до нынешних 350 тыс. и продолжает опускаться. При этом блюститель именно женского целомудрия (случайные половые связи мужчин господина Ткаченко не волнуют) не учитывает, что снижение числа рождений связано, во-первых, с меньшим числом женщин детородного возраста поколения 1990-х, во-вторых, с очевидными для всех экономическими причинами, в-третьих, с общей мировой тенденцией старения населения в развитых странах, к которым относится и наша страна.

Я ни в коем случае не претендую на звание эксперта, но даже для меня очевидно, что проблема снижения уровня рождаемости гораздо шире, сложнее и многограннее, чем неудержимое и неконтролируемое желание россиянок «раздвигать ноги».

Кстати, само это выражение в устах директора целого института уже говорит о многом. Слышишь такое и сразу представляешь, простите за выражение, каких-то хмырей, сидящих в пивнушке, вспоминающих былые подвиги и только и мечтающих о «раздвинутых ногах». Уважает ли руководитель организации Ткаченко, который использует подобную лексику, своих сотрудниц, например? Как он вообще может служить в очистке (зачеркнуто) заниматься проблемами демографии с таким уничижительным отношением к своим согражданам женского пола?

Я вообще заметила, что у нас регулярными наездами на противоположным пол занимаются исключительно мужчины.

Если вы введете в поисковик «раздвинутые ноги», то обнаружите там не только цитаты Руслана Ткаченко, но и выступления Виталия Милонова и прочих общественных деятелей — мужского, разумеется, пола. Вы можете себе представить, чтобы женщина — сенатор, депутат, директор какого-нибудь института вдруг бы во всеуслышание порекомендовала мужчинам не засовывать свой орган куда попало? По смыслу и уровню дискуссии это было бы примерно одинаково, но никому из дам и в голову такое не придет, согласитесь. Почему? Потому что это просто неприлично и, говоря словами самого господина Ткаченко, является признаком девиантного поведения. Но мужчинам у нас почему-то по-прежнему «можно». И ничего им за это не бывает. Мели, Емеля, твоя неделя, как говорится.

Но это еще не все. Россиянки в комментариях к выступлению Ткаченко требуют выдать инструкцию по обнаружению настоящего мужчины, перед которым, по мнению директора, как раз ноги раздвигать можно. Как понять во время конфетно-букетного периода, что мужчина настоящий? Что на него можно опереться и не только этими самыми ногами? Девушки совсем не против таких замечательных спутников жизни, но требуют пароли и явки — где такие прекрасные парни водятся? Как таких найти, чтобы чувствовать себя как за каменной стеной, любить, рожать детей и ни о чем не думать, пока «основа», он же идеальный ответственный муж, создает все условия для жизни семьи?

Вот изучил бы Руслан Ткаченко статистику разводов, а потом выдал бы краткую и понятную инструкцию по поиску и обнаружению супермужчин, цены бы ему не было. Наши женщины добрые, с мягким сердцем, простили бы ему сразу и раздвинутые ноги, и прочие оскорбления. Кому ж не хочется быть счастливой, любимой, обеспеченной, здоровой и довольной жизнью? Кто откажется от такой радужной перспективы ради сомнительных случайных связей? Всем нам хочется, чтобы было как в сказке: жили они долго и счастливо и умерли в один день. Но жизнь — она бывает разная, и хорошо бы, чтобы люди, занимающие высокие посты и должности, наконец-то это поняли и стали относиться ко всем остальным хотя бы с уважением.

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