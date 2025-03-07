Почему в России вновь хотят бороться с алкоголем

В России есть свои проблемы, о которых высказывались и классики, с ними пыталось и пытается по-прежнему бороться государство, однако этот путь есть лишь стремление к несбыточной мечте — поскольку человек изначально несовершенен, что, кстати, и делает каждого из нас уникальным.

Это отчасти пространное вступление необходимо, дабы приступить к обсуждению темы, о которой сломано так много копий, что я даже боюсь представить. В СМИ все чаще появляются комментарии и призывы, связанные с запретом продажи алкоголя, от общественных деятелей, депутатов и даже должностных лиц уровня губернатора.

Идеи уже даже реализовали на практике, например, в Вологодской области: с 1 марта глава региона Георгий Филимонов постановил, что закупаться спиртным можно лишь по часам в будни (с 12:00 до 14:00), а в выходные и праздники — с 8:00 до 23:00. Вероятно, цель проекта — не дать работягам принять после смены кружечку-другую-третью, но не берусь судить. Вслед за этим, опираясь на решение вологодских властей, с инициативой выступил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Он предлагает убрать из продажи алкоголь на еще один день в неделе. Мол, в воскресенье лучше уж родители больше времени проведут с детьми, а не отправятся в ближайший подвальный магазинчик за добавкой. Если следовать такой логике, то я не позавидую жителям упомянутой уже Вологодской области: еще пару таких инициатив — и им придется отпрашиваться с работы, чтобы закупиться алкоголем на свой день рождения, до которого осталось всего-то чуть меньше месяца. В свою очередь, дерзну предложить аналогичный вариант: продавать спиртное только по нечетным дням или каждую третью пятницу месяца. Продажи напитков для взрослых рухнут однозначно. Правда, возможны километровые очереди, в которых будут падать в обморок люди, но это не точно.

Также депутат Свинцов считает, что гражданам нужно пропагандировать здоровый образ жизни: показывать каждое утро зарядку, а вечером демонстрировать программы, где врачи говорят о последствиях употребления горячительного и табака. Но самое интересное он высказал по поводу россиян, которые имеют алкогольную зависимость: следует помещать их на территорию закрытых предприятий. Там они будут жить в вагончиках с телевизором и заниматься низкоквалифицированным трудом. Одним махом решаем две проблемы — граждане не будут замерзать на улицах, когда выпьют лишку, и принесут пользу стране, выпуская нужную продукцию. Глядишь, еще и от зависимости вылечатся (до окончания своей «трудотерапии», правда, но зато каков результат-то!). Причем согласия гражданина спрашивать даже не обязательно, все ради его блага. Родственникам скажем то же самое, они проникнутся и будут приходить к работнику по выходным, вместе телевизор посмотреть.

Ну а если говорить серьезно, то проблема алкоголизма, безусловно, есть. В любом городе не только России, но и мира обязательно встретится на улице мужичок в обносках, который будет просить у вас десятку на опохмел. А иногда возникают и более радикальные случаи, когда к вам в дверь с топором ломится пьяный сосед, перепутав квартиры (это реальная история). Более того, в России, согласно данным Росстата, впервые за 10 лет зафиксировали рост количества диагнозов «алкогольная зависимость». В 2022 году их насчитали более 54 тысяч, что на тысячу больше, чем годом ранее. При этом общая динамика по стране с 2010 года показала уверенное улучшение — стало почти в два раза меньше зависимых. И, казалось бы, существующих мер уже достаточно, поскольку 2022 год у нас богат на «геополитические потрясения», так что этот незначительный рост объясним. Ну и зачем же нам вновь возвращаться к практикам не только СССР, но и США, где из-за сухого закона целые тоннели рыли и подпольно сбывали алкоголь бочками?

Вероятно, это попытка обозначить себя в публичном поле: бытует мнение, что у разных общественников и депутатов есть своеобразный KPI по упоминанию в СМИ, и от этого зависят их какие-то внутренние рейтинги. Не могу утверждать, что это правда, но очень похоже. Ведь методы запретов в подобного рода сферах всегда работали очень слабо, и у меня возникает ощущение, что нас ждут очередные «исторические грабли», что очень грустно.

Кроме того, авторы инициатив по борьбе с зависимостью недооценивают наших граждан: если русский человек захочет выпить, он это сделает. И его не остановит ни закрытый алкомаркет, ни даже нахождение в спецбараке на территории завода: бакшиш охраннику — и любая бутылочка перекочевывает прямиком в карман, а честный работник ждет конца смены, чтобы принять внутрь заветный стопарь. Это еще в лучшем случае. Может и на месте употребить, а потом себе что-нибудь отрезать из-за трясущихся рук. В общем, вы меня поняли. И решить проблему можно лишь создав условия, когда человеку пить не захочется самому. И, отчасти, с помощью профилактики в виде тематических программ. А для зависимых — помощь специалиста и капельница. И помните, что алкоголь вредит вашему здоровью, особенно некачественный и купленный у соседней старушки, которая гонит его на опилках и струе бобра.

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