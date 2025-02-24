Осталась желанной для всех? Как можно смотреть на постаревшую Бриджит Джонс без раздражения

Куда бы я ни пришла на той неделе, везде обсуждают одно и то же. Да, Дональда Трампа, конечно, но даже он не на первых ролях. Главный вопрос, волнующий всех моих знакомых женского пола в возрасте примерно от 30 до 60 лет: «Плакала ли ты во время просмотра свеженькой «Бриджит Джонс» – четвертого фильма знаменитой франшизы, вот уже 24 года продолжающей победное шествие по экранам и сердцам зрительниц планеты?». А прослезиться там есть от чего: фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» начинается с известия о гибели самого идеального и романтичного мужчины всех кинематографических времен и народов — Марка Дарси в исполнении Колина Ферта, мужчины, прекрасного во всех отношениях.

Так вот, Марк мертв, Бриджит, уже изрядно постаревшая (по фильму ей уже за 50) мать двух маленьких детей (а что, родить в 47 лет сегодня, по мнению создателей фильма, — обычное дело) скучает по мужу и одновременно снова возвращается в мир большого секса после четырех лет траура и воздержания.

Надо ли говорить, что камбэк удается? Вокруг слегка потускневшей и изрядно морщинистой Бриджит сразу начинают роиться молодые и весьма сексуальные мужчины. Говоря «молодые», я не преувеличиваю — половину фильма изумленная публика наблюдает, как 28-летний красавец практически умирает от любви и страсти при виде нашей неунывающей тетушки Джонс.

Понятно, что создатели фильма не открыли Америку: пару лет назад сериальный танцпол взорвали бодрые предпенсионерки из продолжения сериала «Секс в большом городе».

Но если тогда публика была не в особом восторге от дрябловатых коленок Сары Джессики Паркер, то сейчас ситуация изменилась.

То ли мы за 20 лет действительно, вслед за Марком Дарси, привыкли любить Бриджит «такой, какая она есть» (а была она, напомню, вызывающе полноватой и стала слегка староватой), то ли просто соскучились по всем героям. Даже вечно шаловливый и распутный Дэниел Кливер в исполнении похожего на печеное яблоко Хью Гранта вызывает только ностальгические чувства умиления. Да, все постарели, остепенились, обзавелись детьми — и только героиня Рене Зеллвегер осталась желанной каждым встречным, независимо от возраста и семейного положения.

Я, конечно, при всей своей нежной любви к самому первому фильму, в такие истории не верю и, признаться, поначалу была возмущена. И бесконечной объективацией мужского тела (сцен с мужчинами топлесс в фильме не сосчитать), и невероятным сексуальным аппетитом 51-летней женщины (привет, менопауза, мы все про тебя знаем), и казалось бы, извращенным вкусом 28-летнего красавца, которого так и тянет на женщину, годящуюся ему в матери.

Но потом кто-то из подруг посоветовал мне воспринимать все как сказку — и с такой оптикой меня постепенно отпустило. В конце концов, а почему бы и нет?

Почему бы и не поверить, что жизнь после 50 только начинается? Что ты без всяких занятий спортом и диет будешь скакать по кровати как горная козочка, покупать в аптеке не лекарства, а презервативы с ароматами фруктов, и еще к тому же твоим врачом окажется всепонимающая и мудрая Эмма Томпсон, гинеколог и по совместительству психолог. А, и еще, если вдруг у тебя в таком возрасте возникнет мысль выйти на старую престижную работу после десятилетнего перерыва, то тебя просто с руками и ногами оторвут, место-то все эти годы держали, ждали именно тебя.

В общем, теперь все встало на свои места. Популярность саги про Бриджит Джонс состоит в том, что она дарит нам надежду.

«Подруги, выше нос, еще не все потеряно! — говорит она. — 50-летних женщин рано списывать в утиль!»

Ведь что главное? Можно все! И прыгать под музыку на кровати, и читать детские книжки, и заниматься сексом до звездочек в глазах, и покорять вершины профессионального мастерства, как ни пафосно это звучит. Можно даже и замуж выйти — да еще и повыбирать как следует между кандидатами. В общем, старости нет, морщины ерунда, снимайте свои пижамы, делайте задорный хвостик, регистрируйтесь на сайтах знакомств. Главное, как говорится, верить. И конечно, друзья — они всегда рядом, и в горе, и в радости, прямо как у Бриджит.

Совет: если у вас нет и не предвидится ничего из вышеперечисленного, кроме пижамы, смотрите новый фильм с осторожностью: и сама Бриджит, и ее мальчишка могут вызвать раздражение.

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