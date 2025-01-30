Еда дорогая, СВО продолжается: итоги 10 дней правления Трампа

В политическом анализе есть такая традиция: если кто-то избирается на должность президента, премьера или любого другого главы государства, подводить первые итоги его работы можно спустя сто дней правления. Однако Дональд Трамп здесь будет исключением. Старый новый президент США наобещал так много и стартовал так ярко, что его правление впору анализировать уже на десятый день. Тем более, что за эти бурные десять дней было уже все: сотни указов, тысячи заявлений, воодушевляющие победы и досадные поражения.

К слову о поражениях: цены на продукты в Америке все еще высокие, а Украина продолжает воевать с Россией.

Обе проблемы Трамп обещал решить прямо в первый день президентства. Однако за продукты он даже не брался — за что получил справедливый нагоняй от конгрессменов. А 24 часа, которые президент США отвел себе на урегулирование украинского кризиса, оперативно умножили на 100.

Впрочем, теперь сомнительно, что конфликт удастся решить даже за 100 дней. Перед инаугурацией советники Трампа анонсировали его созвон с Путиным через одну-две недели. Но прогресса не видно: мирные инициативы Трампа свелись к валу сумбурных угроз в адрес России, всю неделю Белый дом и Кремль кружили друг напротив друга, зазывали на переговоры, но никто так и не сделал первый шаг. Команда Трампа даже не навела мостов с Киевом, так что тема мирного урегулирования, судя по всему, откладывается в долгий ящик.

То же самое можно сказать и об остальной внешней политике Трампа. Я уж было запасся попкорном, но ни завоевания Гренландии, ни победоносного марша на Оттаву не увидел. Пока все свелось только к громким, но сугубо символическим мерам: США вышли из Парижского соглашения по климату и ВОЗ (да, опять), переименовали Мексиканский залив в Американский (только для себя), приостановили программы помощи другим странам (но не поставки оружия) и объявили бойкот евробюрократии.

Если бы не стремительный торговый блицкриг с Колумбией, которая посмела мешать депортировать мигрантов из США, то можно было сказать, что на международной арене Трамп еще даже не начинал. Но «маленькую победоносную» он себе уже обеспечил — и на этом спасибо.

Зато внутри США Дональд Трамп разошелся на полную. Едва заступив на должность президента, он сразу объявил мексиканские наркокартели террористами, поручил организовать массовые высылки нелегалов, оставил два пола, прекратил федеральную поддержку программ по разнообразию, равенству и инклюзивности (DEI), начал отбирать у трансгендеров привилегии, а также объявил амнистию.

Если попробовать свести внутриполитические инициативы Трампа под общий знаменатель, можно заметить, что все они имеют яркий идеологический подтекст. Депортационные рейды, например, коснулись так называемых «городов-убежищ». Это муниципалитеты, зачастую возглавляемые либеральными политиками, которые не сотрудничают с федеральными властями по миграционке. Под амнистию попали участники штурма Капитолия 6 января 2021 года, а также основатель даркнет-маркетплейса Silk Road Росс Ульбрихт, которого осудили на два пожизненных срока (освободить его Трамп обещал либертарианцам). Про войну с 78 гендерами, в принципе, все понятно.

Отдельно следует выделить решение новой администрации заблокировать внутренние и внешние гранты. С одной стороны, у этого шага тоже есть идеологическая причина — надо убедиться, что средства идут только на правильные проекты. С другой — это начало масштабного аудита и последующего сокращения государственных расходов США, которые тоже были в программе Трампа.

В общем и целом пока все идет так, как я предполагал. В первые месяцы президентства Трампу нужны быстрые победы, которые укрепят его положение внутри страны. Сейчас он идет по пути наименьшего сопротивления: карает врагов, поощряет союзников, берется за самое легкое, а сложные проблемы оставляет на потом.

Тем более, что пока у Трампа есть карт-бланш на все. Демократы и их союзники, кажется, все еще не могут отойти от шока после поражения на выборах. Голоса критиков притихли, а отдельные противники нового президента США присели на чемоданы и запаслись оружием на случай преследования. В отсутствие сопротивления Трамп почувствовал себя настолько вольготно, что даже начал спекулировать на тему преследования Джо Байдена.

Президента США сдерживает только одно обстоятельство: сенат США утвердил меньше четверти членов его кабмина. Вакантными остаются ключевые позиции, вроде директора ФБР, главы Нацразведки, министра юстиции или председателя федеральной комиссии по связи. Вот когда (вернее, если) кандидатов утвердят, тогда тормозов у Трампа вообще не будет.

Останется один вопрос: додумается ли президент США вовремя остановиться или будет ломать дрова до последнего полена?

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