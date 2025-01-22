Когда успевают жить те, кто ходит к психологам?

Спрос на услуги психологов в Москве вырос на 40% после новогодних праздников. Причем как по отношению к декабрю, так и по отношению года к году.

Это понятно. В декабре все заняты подготовкой к каникулам — купить и упаковать подарки, нарядить елку, накрыть стол, позвонить всем родственникам, отметить праздники, чтоб не хуже, чем у других. А в середине января наступает время расплаты за веселье. Какая-то смутная тревога, обусловленная несколькими факторами, гложет человека: мир выглядит нестабильно, здоровье пошатнулось после излишеств, новогодняя премия истрачена, старые проблемы с боем курантов никуда не исчезли. И вроде бы возникла острая необходимость навести порядок у себя в голове.

Проблема только в том, чем сегодня для современного человека стала психотерапия. А стала она всем и сразу. Это и ответ на все вопросы, и способ времяпрепровождения, и признак премиального потребления, и жизненная стратегия, и хобби, и социальный маркер, и бескрайнее поле для спекуляций.

Я лично знаком со значительным количеством женщин — бывшие коллеги, однокурсницы и одноклассницы — которые в момент привычного слома своей биографической парадигмы — развод, карьерный выбор, болезнь — бросив все, стали психологами, психоаналитическими психотерапевтами, хьюман-дизайнерами, ченелингерами, фрилайнерами и настройщиками энергетических состояний. С мужчинами это происходит на порядок реже, оно и понятно — мужчина должен просто работать, это главное требование. Ему некогда.

От мужчин же при этом часто приходится слышать, что психотерапия, которой, как правило, увлеклись их жены, пример обычного мракобесия и лженауки.

Давайте посмотрим на это через призму другой невероятно популярной области человеческой жизни — диеты. Одни утверждают, что диеты не работают, другие после просмотра нескольких видео объявляют себя нутрициологами.

Можно купить сколь угодно дорогой курс, помучить себя сыроедением месяц, сбросить 15 килограммов, а потом наесть все заново с избытком недели за две. Это дает богатую пищу для издевательств — вот люди месяц сидели на диете, потеряли тридцать дней.

Связано это с тем, что в эпоху быстрого дофамина каждый из нас склонен искать быстродействующее чудесное средство, универсальный рецепт, который поможет однажды и навсегда. Желательно от всех болезней. Плохая новость заключается в том, что не поможет. Хорошая в том, что такой рецепт не нужен. Ни в питании, ни в психологии.

Если человек недоволен своей жизнью, ему необходима отправная точка, начиная с которой он начнет эту жизнь постепенно изменять, иначе к ней относиться.

И если речь идет не о том, чтоб на один вечер влезть в то самое, купленное 15 лет назад платье, а об общем улучшении самочувствия, то ему нужна не диета для похудения, а пересмотр своих пищевых привычек. Что в действительности не так уж сложно. Не нужно быть химиком, а уж тем более нутрициологом, чтобы интуитивно понимать, что шоколадные батончики не очень полезны, поддерживать вес можно исключительно благодаря правильному соотношению потребленных и потраченных калорий и пить воду нужно ровно тогда, когда вам этого захочется, не заменяя ее сладкой газировкой или пивом.

Примерно то же касается психологии. Люди гордятся тем, что они, как это принято говорить, шесть лет в терапии. Это должно вызывать если не восхищение, то по крайней мере уважение.

Представьте себе автомобиль, который вы на протяжении шести лет раз в неделю возите в автосервис. С автомобилем все просто — его надо менять. Так, наверное, и мозг, который нуждается не в периодической, а в постоянной пожизненной терапии, нужно менять. Не в смысле продавать и покупать новый, а в смысле привести в порядок существующий.

Разумеется, это не относится к острым состояниям, критическим и хроническим душевным болезням. В этих случаях необходим психиатр, медикаментозное лечение и наблюдение специалиста.

Но, как мы видим, в общем случае люди стремятся психотерапией заменить жизнь целиком. И это даже не так сложно. Что делают люди в обычной жизни? Ходят на работу, едят, развлекаются, встречаются с друзьями. Что делают люди, заменившие жизнь терапией? Примерно то же самое. Они ходят к психологу, едят, переживая, что едят что-то не то, развлекаются, подвергая эти развлечения психологическому анализу у терапевта, встречаются с друзьями, чтобы обсудить цены на психологов. Это даже не шутка, я видел такую встречу друзей.

Но, позвольте, автомобиль обслуживают в сервисе, чтобы он ездил и не ломался, а не для того, чтобы он был в ресурсе доехать до следующего сервиса. Так почему социальный пузырь зависимых от психотерапии людей замыкается на маршруте от одного психолога до другого или от психолога до сбережения нового переживания, которое необходимо к психологу же принести? И главное — а где тут жизнь?

Видел выступление одной женщины, которая называет себя психологом-коучем. Она рассказывала об открытой ей квантовой психологии, в рамках которой возможно совершать квантовые личностные скачки. Когда ее спросили, что такое квант, она не смогла ответить. В самом деле, зачем ей знать? Просто вездесущая современная «психология» соотносится с жизнью примерно так же, как «квантовая психология» с реальной квантовой механикой.

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