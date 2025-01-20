Балы, сладкая вата и марш феминисток: инаугурация Трампа глазами очевидца

Когда я кому-то рассказываю, что была на церемонии инаугурации Трампа, то реакция обычно бывает восхищенно-недоверчивая. Все первым делом спрашивают, видела ли я ЕГО. Тут я сразу честно признаюсь, что видела только руку, которая высунулась на одну секунду из окна президентского лимузина, да еще крошечного человека-точку на выступлении возле мемориала Линкольну накануне, а все остальное время наблюдала крупные планы Дональда на бесконечных экранах — больших и маленьких. Не подумайте, что я кого-то хочу обмануть: пресс-тур, в котором я побывала в январе 2017 года, когда Трамп шел на первый срок, так и назывался: «Освещение церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа». Только я тогда не знала, что на ступени Капитолия никто нас не пустит, зато мы окажемся привилегированными участниками грандиозного трехдневного шоу, которым американцы привыкли отмечать всякое вступление в должность нового президента.

За три дня до «дня Д» Вашингтон был похож на бурлящую кастрюлю с супом. Казалось, что никто не работал. В воздухе ощущалось что-то праздничное, почти новогоднее. И даже перекрытые вблизи мемориала Линкольна, Белого дома и Капитолия улицы не портили общего впечатления. Скорее, наоборот, придавали дополнительную важность моменту.

Восемь лет назад над Трампом принято было подшучивать — обложки газет пестрели карикатурами, в многочисленных уличных палатках продавались футболки и сувениры, обыгрывающие тему пышной беспорядочной шевелюры будущего 45-го президента США. Я не удержалась и купила себе футболку с надписью Lоve Trumps Hair — перевести можно было по желанию: или буквально «люблю волосы Трампа» или креативно — «любовь побеждает волосы». Сладкую вату в пластиковой банке с названием «волосы Трампа» и шутливой угрозой: «Если ты не купишь это, ты — неудачник» — брать не стала, ограничилась фотографией.

Поклонников Трампа было легко узнать по звездно-полосатому тотал луку, известным по советским карикатурам шляпам-цилиндрам «дяди Сэма» и национальным флажкам. Даже противники создателя знаменитого лозунга «Make America great again» выглядели довольными. Женщины в розовых шапках с двумя рожками, как оказалось, символизирующими вагину, ходили по центру Вашингтона маршем за права и независимость, некоторые афроамериканцы украшали себя портретами предыдущего хозяина Белого дома Барака Обамы, а значки и чашки с Хиллари Клинтон, проигравшей выборы Трампу в 2016-м году, стоили в десять раз дешевле мерча с победителем. Торговцы громко предлагали «Хиллари по доллару», но никто не брал. Я тогда еще подумала, что же они будут делать с этой огромной кучей сувениров, и мне стало немного жаль Хиллари. Думаю, в этот раз та же судьба ждет Камалу Харрис.

20-го числа утром нам выдали билеты на… мероприятие, посвященное инаугурации Трампа. Оказалось, сразу несколько престижных городских локаций — музеи, библиотеки, находящиеся в центральной части американской столицы, — устраивают закрытые сборища, во время которых посетители, купившие билеты за довольно круглую сумму, могут наслаждаться трансляцией всей церемонии на больших экранах, угощаться блюдами бесконечного фуршета (у нас были все варианты так любимого Трампом фастфуда: картошка фри, гамбургеры, попкорн, кола и т.д.), и — самое главное — лично посмотреть с большой открытой террасы на президентский кортеж, который провезет Трампа на церемонию и обратно.

Несколько часов в ожидании начала мы ходили по этажам музея новостей в оживленной гудящей толпе под громкую трансляцию с экранов телевизоров. Окружающие выглядели совершенно счастливыми, хотя то же самое они с легкостью могли проделать и дома, совершенно бесплатно. Сначала формат показался странным, но именно благодаря ему мне и удалось разглядеть своими глазами руку американского президента в машине, со всех сторон окруженной пешими охранниками — ну знаете, всеми этими импозантными мужчинами в пальто и темных очках, мы все такое видели в американских фильмах. Про снайперов на крышах и усиленные меры безопасности я не говорю — это само собой разумеется: за эти три дня в Вашингтоне нас досматривали бесконечно.

После церемонии шоу не закончилось — наоборот, продолжилось. Оказалось, каждая сторона — и победившая, и побежденная — устраивает так называемые «балы» в честь своих кандидатов. По сути это вечерние приемы в тех же музеях, театрах или креативных пространствах с музыкой и лимитированным алкоголем. На балу республиканцев я познакомилась и сфотографировалась с папой Анджелины Джоли и другом президента Джоном Войтом (судя по новостям, с тех пор их дружба только окрепла), а на мероприятии в африканском музее искусства я уже так устала от этого грандиозного праздника демократии, что вникать в списки локальных знаменитостей не было сил. На каждый из балов продаются весьма дорогие билеты, достать которые практически невозможно, хотя человеку со стороны (мне) может показаться, что делать там совершенно нечего.

Уверена, что второе пришествие Трампа американская столица тоже отметит с размахом, только шутить и смеяться над 47-м президентом Америки будут в этот раз гораздо меньше.

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