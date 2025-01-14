Стратегия «психопата»: зачем Трампу Гренландия?

Дональд Трамп, без сомнения, умеет привлечь к себе внимание. Избранный президент США, который ведет себя уже как действующий президент США, ворвался в политический сезон 2025 года подобно слону в посудной лавке.

За неполный месяц Трамп и его соратники умудрились до чертиков запугать Канаду, Мексику и Панаму. Впрочем, все это еще можно списать на политический троллинг. Кому сейчас действительно не до смеха — так это датчанам. Датская Гренландия в мгновение ока превратилась из никому не интересного куска льда в самую большую «жемчужину» в короне имперских амбиций Трампа.

Инсайдеры американских СМИ говорят, что Трамп «на 100% серьезен» в намерениях присоединить остров. Да и сам политик нагоняет интриги, отказываясь гарантировать, что не попробует забрать Гренландию силой, если не сможет убедить датчан продать ее. Даже те СМИ, которые традиционно высказывают свое «фи» в адрес любой инициативы Трампа, потихоньку сравнивают военные потенциалы США и Дании и подсчитывают выгоды, которые Вашингтон получит от Гренландии.

Ну и, конечно, появилось много теорий, зачем избранному президенту США понадобилась Гренландия. Их можно разбить на три категории. Первая гласит, что Гренландия — часть масштабного, но не до конца понятного плана Трампа по геополитическому переустройству мира. Согласно второй, избранный президент США хочет получить доступ к гренландским редкоземельным металлам и обеспечить контроль над Северо-Западным проходом (это аналог российского Северного морского пути, только в Северной Америке), чтобы получить преимущество перед Китаем.

Наконец, третьи подозревают в гренландской эпопее личный каприз Трампа, который хочет войти в историю. Избранный президент США любит проекты, которые «больше», «масштабнее» и «ярче», чем у его конкурентов (в этом смысле — исторических). А что может быть больше и масштабнее сделки, которая принесет Америке самое большое территориальное приобретение в истории? Разве что колонизация Марса, но это зона ответственности совершенно другого человека.

Впрочем, рассуждения разбиваются о вопрос: какой смысл в присоединении Гренландии к США? Совершенно очевидно, что это событие чревато труднопредсказуемыми последствиями. Вне зависимости от того, решится ли Евросоюз воевать за Гренландию или нет, лавочку под названием «НАТО» прикроют. Пути США и ЕС окончательно разойдутся. Европейцы по логике должны попробовать сблизиться с Россией или того страшнее — с Китаем. Американцы вполне вероятно потеряют доступ к заморским рынкам и большую часть своей зарубежной военной инфраструктуры.

Что США получат взамен? Военный контроль над Арктикой? Так американская армия уже находится там. Гренландские ресурсы? Так их можно разрабатывать, договорившись с Данией. И это будет гораздо дешевле физического контроля над островом. То есть США рискуют потерять гораздо больше, чем приобретут. Как-то не вяжется с философией «великой Америки», которую продвигает Трамп.

Рискну предположить, что Трамп и его команда хотят получить больше контроля над островом и его ресурса, не присоединяя его (причины я описал). И для этого Трамп включил свою фирменную стратегию «психопата».

Проиллюстрирую на примере. Помните знаменитую сцену из «Улиц разбитых фонарей»? Где Анатолий Дукалис тычет в преступников автоматом и кричит: «Я дурак, я в Афгане служил! Бросай оружие». Мы знаем, что Дукалис — не псих. Но преступники — нет. Поэтому герой Сергея Селина сознательно нагнетает обстановку, чтобы запугать негодяев и заставить их подчиниться его воле.

Примерно то же самое делает Дональд Трамп. Благо, у него в рукаве есть весомый козырь: репутация придурочного сумасброда, которую ему десять лет заботливо выращивали американские СМИ. Его так долго рисовали угрозой западному миропорядку, что в понимании американской и европейской публики словосочетание «безумный идиот» практически эквивалентно «Дональду Трампу».

Самое удивительное, что стратегия «психопата» работает: все ожидают от Трамп самого худшего, поэтому стоит ему начать буйствовать, как его тут же бегут успокаивать уступками.

Во время избирательной кампании Трамп много раз угрожал расправиться с соцсетями и посадить журналистов, которые, по его мнению, несправедливо обращаются с ним. Выиграв выборы, он назначил главой Федеральной комиссии связи Брендана Карра, который пообещал распотрошить компании, которые будут устанавливать цензуру на своих платформах. Результат налицо: 11 января Марк Цукерберг дает слезное интервью Джо Рогану, где рассказывает, как администрация Байдена подавляла свободу слова, и просит Трампа защитить его компанию от европейских цензоров.

В случае с Гренландией Трамп еще ничего не сделал, но напуганные датские чиновники уже строчат эсэмэски его команде — сами предлагают расширить американские базы на острове и выражают готовность к любому диалогу, лишь бы не лишаться территорий. Не удивлюсь, если после 20 января они дадут Вашингтону все концессии, какие он только захочет.

Если все на этом и закончится, то Гренландию можно будет назвать самым большим скамом в истории современной политики.

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