Зачем люди в раздевалках спортклубов ходят голышом

Признавайтесь, у вас есть абонемент в спортклуб? Или, как сейчас модно говорить, членство? Движение, как известно, жизнь, поэтому куда без него. Рано или поздно к такому простому выводу приходят все — и счастливчики, обожающие попотеть в зале, и ленивцы, которые покупают абонемент и ходят заниматься потому, что надо. Как говорится, рано или поздно гарантия организма заканчивается — приходится принимать срочные меры, чтобы он совсем не развалился.

Полтора года назад к этому очевидному выводу пришла и я. Стараюсь посещать разные занятия два-три раза в неделю, хотя умные люди говорят, что это после полтинника как мертвому припарки и если не хочется, чтобы еще лет через пять карета окончательно превратилась в тыкву, надо почаще заглядывать в зал — минимум четыре раза, а хорошо бы и все пять. Ну на это я пойти пока не могу — и не только потому, что в жизни есть очень много всего более интересного, чем спорт, который вместе с дорогой до зала пожирает минимум три часа жизни, а потому что мне, человеку глубоко неспортивному, каждый раз приходится преодолевать себя. И пока я жду, что мой организм сформирует стойкую привычку к ЗОЖ и полюбит движение, мне приходится заставлять себя, уговаривать и контролировать.

Не подумайте, сами занятия ничего. Вот этот момент, когда уже переоделся, занял исходную позицию и 50 минут ничего не надо делать, кроме как пытаться исполнить указания тренера, — это мне даже нравится. Но есть еще кое-что важное, с чем довольно сложно смириться. Неожиданно я поняла, что значительный дискомфорт в тренировках у меня вызывает… раздевалка.

Оказалось, за время, пока я не бывала в таких местах, наши женщины максимально раскрепостились и вообще перестали стесняться друг друга. И хотя в каждой раздевалке на стене висит список запретов, среди которых, кроме использования сильно пахнущих средств, есть еще призыв не разгуливать по помещению в чем мать родила, многие дамы эти правила игнорируют.

Это вызывает у меня противоречивые чувства. С одной стороны, столько бодипозитива, сколько я увидела за прошедший год, я не наблюдала за всю свою жизнь. Да, с детства мама водила меня по разным ненавистным мне спортивным секциям. Я занималась фигурным катанием и легкой атлетикой, балетом и народными танцами, позже выросла и пыталась стать йогом и линдихопершей, но нигде и никогда я не сталкивалась с таким количеством голых женщин, как в раздевалках элитного спортклуба. С другой стороны, я поняла, что не могу к этому привыкнуть. Вот сегодня, например, одеваюсь возле своего шкафчика, рядом стоит голая мадам, как говорится, не первой свежести, и громко кричит в телефон: «Алло, алло, я в клубе, одеваюсь. Что-то плохо слышно!» — и при этом она вообще и не думает одеваться, а еще и яблоко ест. Я успела полностью собраться, а она даже трусов на себя не натянула, так и продолжала орать и жрать. Вы чужого абсолютно голого человека, который что-то ест, где в последний раз наблюдали на расстоянии вытянутой руки?

По каким-то неизвестным мне причинам многие дамы обожают долго мыться в публичном душе, где в кабинках даже нет дверей. Ну мало ли, дома нет воды, или домашние достали, или экономят. Я все понимаю, у каждой свои причины, но кто может объяснить мне, почему из этого душа нужно выходить в костюме Евы, даже не пытаясь прикрыться прекрасным махровым полотенцем, который каждой выдают вместе с ключом от шкафчика?

Еще наблюдение — целлюлитные корпулентные мадам средних лет и старше, оказывается, очень даже уверены в себе! Именно они, а не подтянутые красотки, обожают ходить голышом туда-сюда, болтать по телефону в самых непринужденных позах или сушить волосы, радуя окружающих своей первозданной красотой безо всяких следов эпиляции. Быстро переодеться возле своего шкафчика — это одно, не очень конечно, приятно, но можно пережить. И совсем другое — наблюдать этих обнаженных престарелых и не очень нимф в совершенно, так сказать, натуральном виде.

Я пыталась понять, почему они не стесняются, и у меня возникло три версии. Первая, фантастическая: они искренне считают себя сексуальными красотками, у каждой есть любимый и любящий мужчина и регулярная половая жизнь. Вторая — трагическая: они осознают свое несовершенство, поэтому давно махнули на себя рукой, им все равно, что подумают о них окружающие, плевать они хотели на запреты. Хочу голая стоять вся в складку и болтать на всю раздевалку по телефону — и буду. И третья: эти женщины прошли курсы психологического тренинга, на которых предлагается раздеться догола и 20 минут мазать себя кремом перед зеркалом, воспитывая таким образом любовь к себе — я про такое несколько раз читала, довольно популярная штука.

В общем, каждая из версий имеет право на существование, но мне от этого не легче. Спрашивала у знакомых мужчин, как у них — то же самое говорят, но им пофиг. А вот большинству моих однополых знакомых не пофиг. Пожаловаться в такой ситуации тоже так себе идея. Представьте, приходишь на ресепшн и говоришь, что голые старые тетки портят тебе настроение своим видом. Ну нет, не вариант.

Казалось бы, ну ходят они и ходят — наплевать и забыть, но ключевое здесь — это настроение. Ведь почему оно портится? Ты видишь в них себя — в настоящем или в неизбежном будущем, и вместо дофамина после занятий спортом твой мозг начинает активно размышлять о краткости жизни и бренности всего живого. А это совсем не те мысли, которые должны сопровождать и так нелегкую борьбу за вечную молодость и красоту, согласитесь.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.