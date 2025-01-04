Почему алкоголь переоценен

Начало года — лучшее время для начала новой жизни. Все же знают эти новогодние обещания самому себе. Откажусь от добавленного сахара, перестану писать бывшим, сменю работу с токсичным начальником на работу с менее токсичным начальником, разберу балкон, займусь керлингом, позвоню родителям.

Но я не об этом, точнее, не совсем об этом. Надо отметить, что, как правило, выражение «в жизни нужно все попробовать» подразумевает оправдание деструктивных практик, вроде употребления запрещенных веществ или нанесения татуировок на лицо. Но вот Новый год встречен, праздники дошли до своего экватора, а в жизни из нового не попробовано ничего. Каждый раз одно и то же, каждый раз оказывается, что гирлянды, марафон из новогодних фильмов, хлопушки, безделье и даже дорогие подарки делают жизнь лучше на исчезающе малую величину, а принципиально так не меняют ничего вовсе. А тут еще это похмелье. Похмелье в современной русской бытовой культуре — отдельная область научного знания. Советов по преодолению последствий новогодних возлияний миллионы. Жирный бульон, холодное шампанское пополам с квасом, взбитый рассол из-под всего, что осталось на столе, баня до инфаркта, прогулки до обморожения, капельницы с конфетти, но потом все равно еще по сто, ведь впереди выходные, нельзя же праздникам пропадать, нужно же в жизни все попробовать.

Почему-то часто свободное время воспринимается именно как резервуар, который необходимо заполнить алкоголем, иначе время считается потраченным зря, иначе нет в нем того содержания, к которому весь год стремились.

Не хотелось бы впадать в нравоучения, я и сам посвятил алкоголю долгие годы своей жизни. Но хотелось бы поделиться своими соображениями по этому поводу с теми, кому это может быть полезным. Этот Новый год я встретил трезвым. Впервые за 25 лет. Примерно год назад я подумал, что ситуация в мире и в России развивается совершенно непредсказуемо, а очень хочется увидеть, к чему все это приведет, поэтому для потенциального продления собственной жизни, вероятно, имеет смысл исключить из своего жизненного уклада очевидные факторы риска. В частности, алкоголь. Это как-то напрашивается само собой, как-то прямо чувствуется, что от него вреда точно больше, чем пользы. Данные всегда скучны, но привести их нужно для вящей драматичности: по данным Всемирной организации здравоохранения, от алкоголя и последствий, связанных с его употреблением, в год на Земле умирает 2,4 миллиона человек. 2 миллиона из них — мужчины. В статистику, разумеется, не попадают аварии с пьяными водителями, бытовые убийства и абстинентный суицид. А это тоже миллионы жизней.

И жизнь же как-то нужно прожить, как-то прожить ее неплохо и растянуть удовольствие. За это удовольствие мы часто ошибочно принимаем именно употребление алкоголя. Что ж поделать, алкоголь глубочайшим образом интегрирован в нашу культуру. Если человек не пьет, значит, он больной. А вот если пьет — значит, здоровый. Способность выпить две бутылки водки воспринимается как показатель исключительного благополучия, воли к жизни, умения веселиться.

Любое мероприятие так или иначе обусловлено алкогольной рамочной конвенцией — если предполагается, что будут наливать, то это мероприятие хорошее, веселое. А если это детский день рождения, на котором пить не принято, то это мероприятие, которое придется перетерпеть. А уж потом с чувством выполненного долга наконец-то выпить с друзьями.

За тот год, что я не употребляю алкоголь, я узнал, что он, оказывается, вообще не нужен.

Да, есть несколько стадий зависимости, есть проблема встраивания этанола в метаболизм и его влияния на выработку гормонов, есть психическая потребность в употреблении, но основная проблема — привычка. Выпивающий человек — а особенно человек, выпивающий на протяжении многих лет, — привыкает воспринимать реальность через призму алкогольной оптики. Все имеет смысл постольку, поскольку оно связано с алкоголем. Попробуйте от него отказаться, и вы поймете, о чем я говорю. Но если это увидеть, распознать и принять, оказывается, что горячительное — совершенно избыточное явление в механике жизни. Если изъять из жизни спиртное ничего — вот буквально ничего — не изменится в худшую сторону.

Принято говорить, что алкоголь — инструмент социализации. Социальный лубрикант и одновременно социальный клей. Но и это не так. Если человеку легче общаться после ста граммов виски, это не значит, что виски способствует общению: это значит, что у человека не выработались достаточно сильные навыки выстраивания социальных связей. И алкоголь не помогает их вырабатывать, он просто дает вам в долг некоторую иллюзию, оплачивать которую потом каждый будет сам.

Веселье тоже никак не связано с алкоголем. Новый год, как видите, наступил даже несмотря на то, что миллионы людей не стали выпивать. Спиртное способствует подавлению активности лобных долей головного мозга, а потому делает нас крайне неизбирательными в юморе, смешным нам кажется практически все. Но веселье от этого только теряет в качестве.

А вот лучше без алкоголя становится все. Просто оно становится лучше не мгновенно. Вы не поверите, те же социальные связи у непьющего человека и крепче, и разнообразней. О здоровье и говорить нечего. Если перестать употреблять алкоголь хотя бы в сравнительно молодом возрасте, можно забыть о существовании организма вообще — просто все исправно работает само собой и ничто о себе не напоминает. И уж точно нет никаких мук совести в середине и в конце длинных выходных, нет лени, нет того самого похмелья. Новый год просто начался.

Повторюсь — не хотелось бы заниматься нравоучениями. Но я робко предложу всем тем, кто хотел попробовать что-то новое в наступившем году, — попробуйте не пить. По крайней мере это будет ново.

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