Стерпится — слюбится: почему только терпение способно спасти от развода

Вот уже несколько лет подряд количество зарегистрированных разводов в России составляет 70-80% от зарегистрированных браков. Почему так массово разводятся? Мы стали ценить семью меньше? Но нет, статистические опросы показывают, что большинство молодых россиян выступают за традиционные ценности и видят свое будущее в семейной жизни. В чем же дело?

Начну немного издалека: из 1998 года, когда я играл свою свадьбу. Как водится, гости произносили тосты: за здоровье молодых да за любовь. Но один пожилой гость сказал так: «За годы своей семейной жизни я понял, что в семье терпение гораздо важнее, чем любовь…». Тогда казалось, что он святотатствует! При чем здесь какое-то терпение?! Ведь любовь же!

И только годы, прожитые вместе, показали, насколько это были правильные слова. Мы с женой в браке уже больше 25 лет. Наша семья прошла через разные испытания. Всякое бывало. Но каждый раз, когда казалось, что семья находится на грани, нас выручало именно умение потерпеть… Так, может быть, дело в этом? Давайте разбираться…

В словаре Ожегова слово «терпение» определяется как «настойчивость, упорство и выдержка в каком-либо деле». Здесь терпение явно подается как сильное качество настойчивого человека.

Религиозные источники трактуют терпение как добродетель, характеризуемую осознанным, безропотным, благодушным отношением к скорбям и испытаниям. Это определение говорит о терпении как грани личностного развития. Безропотность означает, что иногда можно закрыть свой рот и промолчать — и вовсе не обязательно побеждать в споре.

Но в повседневном общении зачастую можно услышать сленговое слово, имеющее довольно негативную окраску: «терпила» — слабый человек, не способный постоять за себя». Здесь как бы подразумевается, что человек сильный терпеть не станет. Откуда в русском языке появилось это слово? Из тюремного жаргона.

Давайте представим, что в брак вступает мужчина или женщина, уверенные, что потерпеть что-то — означает быть слабым человеком, то есть униженным и оскорбленным «терпилой»? Сколько такой человек продержится в браке? Будет ли он готов дать время партнеру для изменения его привычек, полученных в родительской семье? Будет ли готов такой человек и сам в какой-то мере меняться ради партнера?

Сделаем первый вывод, почему у нас становится все больше разводов: для длительной совместной жизни требуется терпение, то есть упорство и настойчивость, умение промолчать и благодушие. Но многие женихи и невесты обесценивают перечисленные качества и считают, что терпят только слабые и никчемные. Вот такой переворот в сознании.

Но есть и вторая причина, которая приводит к разводам.

В сегодняшнем мире становится все больше и больше людей, особенно молодых, одержимых стремлением к идеальной жизни. Такое стремление принято называть перфекционизмом. Но тут есть нюансы. Существует два вида перфекционизма — здоровый и патологический.

Здоровый перфекционист стремится к совершенству, но понимает, что оно недостижимо. Он понимает, что не бывает идеальной совместной жизни и идеального партнера. Такой перфекционизм — процессное явление. Человек старается быть лучше сам и делать лучше других, но принимает как факт, что у этого процесса нет окончания. Всегда будет куда стремиться.

Патологический же перфекционист уверен, что существует идеальные семейная жизнь и партнер, которые будут всегда и полностью такими, как он себе нафантазировал. Или нафантазировали его родители, так тоже часто бывает. Эта уверенность приводит к негативным переживаниям каждый раз, когда патоперфекционист сталкивается с несовершенством реальных людей и мира.

Когда патологический перфекционист вступает в брак и первая стадия страстной влюбленности у него проходит, он начинает видеть в своем партнере что-то, что не совпадает с его идеальной картиной мира, испытывает негативные переживания и в какой-то момент ему проще убежать из отношений, чем испытывать эмоциональную боль.

Тем более что чуть ли не из каждого интернет-утюга многочисленными «гурами» (психологами, коучами и блогерами) транслируется мнение, что на свете есть идеальная вторая половинка, что возможна идеальная семейная жизнь без конфликтов и недопонимания, что где-то существует абсолютно подходящие жена или муж, которые всегда и во всем будут соответствовать ожиданиям.

Интернет-специалисты по отношениям кричат на каждом углу: не нравится — уходи, другого не переделаешь, ищи своего человека! И люди, не имеющие опыта семейной жизни, верят. Ведь это такая сладкая картинка. И так легко каждый раз убегать, в поисках того самого идеального мужчины или женщины, не дав своему партнеру времени на подстройку, не вложившись в собственные изменения, не проявляя терпения, настойчивости и целеустремленности. Но ведь такое бегство и есть показатель личностной слабости.

Автор, конечно же, не призывает терпеть унижения и насилие. В терпении важно выдержать здоровую серединку. Ведь разрушают отношения крайности — «все терпеть» или «не терпеть ничего». Но как эту серединку выявить, как понять границу, через которую не стоит переступать в терпении? Только на практике, друзья, которая есть критерий истины.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.