Какие сюрпризы может преподнести 2025 год?

Вот и заканчивается 2024 год. Многие предсказывали, что он будет переломным: уж так совпало, что в эти 12 месяцев половина населения Земли участвовала в выборах, и все это накладывалось на беспрецедентные события, которые происходили в Европе и на Ближнем Востоке.

Чуйка не подвела людей. 2024 год действительно перекроил политическую карту мира. Избирательные процессы на Западе показали, что время старой элиты — той, которая правила первой четвертью XXI века, — подходит к концу. Она впервые за долгие годы не сумела продать людям приемлемый образ будущего, поэтому начала проигрывать более энергичным силам со смелыми и свежими идеями.

Столкнувшись с риском потерять власть, западный истеблишмент поступился принципами, которые сам же декларировал. Пошел на разные, зачастую совсем не демократические ухищрения, лишь бы сохранить власть. Где-то он потерпел оглушительное поражение. А где-то ему удалось добиться своего, но ценой огромного репутационного ущерба, поставившего под сомнение весь демократический проект, который США и Европа лелеяли последние 30 лет.

Душевные метания и самокопания коллективного «мирового полицейского» не могли не сказаться на остальном мире. Постсоветские страны, чьи взоры ранее были обращены на Запад, на примере Украины внезапно поняли, что Америка и Европа ни при каких обстоятельствах не будут воевать за них. Поэтому они начали искать иные варианты существования, которые обеспечили бы им большую безопасность.

Конфликт на Ближнем Востоке фактически обнулил репутацию международных институтов, которые оказались абсолютно беспомощны в условиях политического паралича своих ключевых покровителей. Более того: это он перелопатил всю региональную систему межгосударственных отношений. Иранская «ось сопротивления» полностью развалилась, власть аятолл в Тегеране переходит в режим выживания, а будущее региона, вероятно, будут определять Израиль и Турция.

Вот таким неоднозначным и знаковым получился 2024 год. Он поколебал сами основы старого миропорядка. А если что-то старое развалилось, значит, следом должно начать формироваться что-то новое. Вероятно, первые очертания этого «нового» проявятся в 2025 году, но какими они будут, мы пока можем только догадываться. Поэтому если 2024-й был годом «перелома», то 2025-й я бы назвал «годом возможностей и неопределенностей».

Основным сюжетом будут, естественно, попытки урегулировать украинский конфликт. После смены политического климата у Запада и России появилась возможность перезапустить стратегический диалог и выйти на всеобъемлющие договоренности, которые поставят точку в нынешнем раунде противостояния. Но для того чтобы довести дело до конца, обеим сторонам потребуется очень много упорства, недюжинная политическая воля и желание идти на компромиссы. Иначе все закончится невнятной заморозкой или того хуже — эскалацией конфликта.

Еще одна точка интереса — это Закавказье. Политические процессы 2024 года, связанные с геополитической переориентацией Грузии и диалогом между Арменией и Азербайджаном, позволяют с умеренным оптимизмом прогнозировать установление в регионе прочного мира. В то же время поступают тревожные сигналы, что эти процессы могут сорваться из-за непримиримости грузинской оппозиции или максималистских требований Баку.

Неясна судьба Ближнего Востока, где война как будто не собирается заканчиваться. Казалось, поражение ХАМАС в Палестине и «Хезболлы» в Ливане дает возможность Израилю остановиться и зафиксировать новый статус-кво. Но Тель-Авив только расширяет географию боевых действий — вторгается в южные регионы Сирии и заигрывает с рассуждениями о решительном ударе по Ирану.

Непонятно, сможет ли Турция удержать контроль над ситуацией в Сирии после падения режима Асада. С одной стороны, теперь в Дамаске сидит ее карманное правительство. С другой, остаются опасения, что противоборствующие фракции разорвут страну, и она превратится в рассадник терроризма, который будет угрожать всему миру.

Наконец, «старый Запад» с его гегемонизмом, заидеологизированностью и токсичным морализаторством становится достоянием истории. На смену ему приходит «новый» — более приземленный, национально-ориентированный и прагматичный, но в то же время жутко непредсказуемый.

Олицетворение «нового Запада» Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже дает понять, что мало не покажется никому. Он говорит про мир, но в то же время обещает начать торговую войну со всеми, а также присоединить к США Канаду, Гренландию и Панамский канал. Кто-то может сказать, что это обычный троллинг. Но инсайдеры из газеты The New York Post уверяют, что Трамп абсолютно серьезен, потому что считает территориальную экспансию наследием, которое не сможет перебить никто.

Пока Трамп мечтает о территориальной экспансии, его команда уже вовсю готовится к экспансии политической. Воодушевленные союзники Трампа, находящиеся у власти в Венгрии и Словакии, идут ломать «брюссельский обком». В то же время Илон Маск открыто вмешивается в политические процессы Британии и Германии, надеясь, что там победят его единомышленники. В общем, в 2025 году западный мир будет трясти сильнее прежнего.

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