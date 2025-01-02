Литературные ожидания года: сороки вешаются, пенсионеры расследуют

«Сорока на виселице», Эдуард Веркин. Изд. Inspiria

Будущее. Мир без болезней и горечей. История простого смотрителя заповедника Яна. Решения, определяющие дальнейший вектор развития всей цивилизации. Эдуард Веркин продолжает удивлять читателей взрослой прозой: его двухтомник «Снарк-Снарк» отчасти по-гоголевски воспевал провинциальную хтонь (в головах и на местах), а «Сорока на виселице» обещает быть фантастикой... где все, конечно, не по правилам. Главные инструменты Веркина: абсурд, гротеск и легкий сюрреализм. А они как нельзя лучше помогают стереть пыль с зеркал и увидеть отражение мира — и себя в нем — незамутненным.

«Среди людей», Ислам Ханипаев. Изд. Альпина.Проза

В этот раз Ислам Ханипаев, успевший поработать и с детективом, и с комедией положений, и с фантастикой, обращается к роману взросления. «Среди людей» — книга, почти полностью построенная на диалогах и монологах. Однако это неспроста. Главный герой переходит в новую школу, где есть дискуссионный клуб, а есть его темная сторона — мир рэп-баттлов, пробуждающий все самое негативное, но в то же время делающий сильней. Как он повлияет на главного героя? На выходе получается колоритная подростковая драма с не очень удачной любовью, двойной семейной трагедией и, что важнее, постоянной работой главного героя над собой. Да вот только когда надо бороться, а когда — сдаваться и принимать мнение окружающих?

«Теория газового света», Екатерина Ландер. Изд. Полынь

Казалось бы, суть этого романа можно ужать до одного предложения: «мистический триллер о таинственных нападениях в Москве 2018 года, где виновник всех бед считает себя потомком ангелов». Однако Екатерина Ландер не изменяет себе и шьет огромный гобелен, на котором равное место уделено и настоящему, и прошлому — вторая сюжетная линия затрагивает конец 90-х. Это книга о нарастающем безумии, о вечных поисках, о призрачных возлюбленных и о любви, которая страшнее (и сильнее) смерти. Впрочем, роман далек от философского трактата. Прежде всего это увлекательное, пусть и мрачное, чтение, как бы намекающее: скорее экранизируйте меня!

«Мы расследуем убийства», Ричард Осман. Изд. МИФ

Ричард Осман пришел из мира комедийного в мир литературный, можно сказать, с ноги — с бестселлером «Клуб убийств по четвергам», переведенным на десятки языков. В новой книге автор не изменяет любимому жанру, однако на этот раз его герои — расследователь на пенсии, сотрудница частной охраны и писательница. А еще тут будет тело, мешок денег и убийца. И, можно быть уверенным, хороший английский юмор, бешеная динамика событий и весьма глубокая проработка персонажей. Идеальное чтение для долгих вечеров: расслабляющее и поднимающее настроение. К слову, роман открывает новую серию автора.

«Отравленные земли», Екатерина Звонцова. Изд. Эксмо

Исторический роман в формате дневников с магическим допущением, посвященный Герарду ван Свитену — прототипу мифологического доктора ван Хельсинга. Герой отправляется в небольшой город как «ревизор», однако оказывается втянут в куда более сложные события, чем борьба с невежеством и суевериями. Как всегда у Звонцовой, этот роман будет трагичным, стилистическим красивым и всестороннего погруженными в контекст эпохи (не только на уровне декораций и событий, но и на уровне языка героев, их мышления). И, что более важно, «Отравленные земли» — не галерея мраморных исторических бюстов. Переживания и сомнения всех центральных героев здесь знакомы и современному читателю. Дистанция между «историей» и «действительностью» — минимальна.

«Просто конец света», Анна Ковали. Изд. Полынь

Этот мистический роман на первый взгляд кажется детективом, однако с первых страниц он уже нарушает правила жанра: мы, читатели, сразу знаем, кто убийца. Более того — читаем историю ее глазами. Жуткий лес, бывший учитель философии по кличке Крысолов, обряды посвящения, и все это — в провинциальной России. «Просто конец света» — история о потере и поиске себя, наполненная фольклорными элементами. А растущее напряжение между героями в условном замкнутом социуме здесь в лучшем смысле напоминает «Тайную историю» Тартт. Книга к тому же вошла в длинный список «Лицея» — главной российской премии для молодых писателей.

«Как тебя зовут», Александра Шалашова. Изд. Альпина. Проза

Новая книга поэта и прозаика Александры Шалашовой похожа на ритмизированную пьесу, наполненную запоминающимися образами: летящими аистами и ускользающими воспоминаниями. Меланхоличный и местами туманный, этот роман погружает читателя в состояние своего рода транса. Однако только так — как когда-то делали шаманы — возможно пообщаться со своим внутренним «я», с которым боятся столкнуться герои Шалашовой. «Как тебя зовут» — книга о потерях, о страхе, о мировой печали и о том, как с этим бороться.

«Белая королева», Евгения Сафонова. Изд. Like Book

История внутри историй: девушка, очень похожая на Герду, отправляется спасать своего названного брата из рук той, кто очень похожа на Снежную Королеву, и слушает истории о чужих разбитых судьбах. Но сюжет здесь — не главное. Это прежде всего потрясающе ритмизированный ретеллинг нескольких популярных сказок: от истории Кая и Герды до «Красной шапочки». Евгения Сафонова деконструирует фольклорный канон, чтобы из его кубиков собрать развернутую метафору. «Белая королева» — роман о том, как жить сломленному человеку. Неважно, что его подкосило, — главное не обжечься о свет слепящей правды.

«Загадочная история Аллана Уэйна», Рита Хоффман. Изд. МИФ

Автор молодежных бестселлеров Рита Хоффман пробовала себя в разных жанрах — от авантюрного романа до темного фэнтези — и в этот раз вновь доказывает широкий спектр писательского инструментария. «Загадочная история Аллана Уэйна» — готический роман о католическом священнике, где атмосфера в духе Ирвинга и Стокера правит бал, а увлекательный сюжет — основа всего. Читателя ждут монстры из европейского бестиария, классические вампиры (никаких «Сумерек!»), сумасшедший аристократ, кладбище и отсылки к «Фаусту» Гёте — именно он вдохновил Хоффман на первые заметки. Книга встроена в мир романа «Ловец чудес», однако читается автономно.

«Весна воды», Ольга Птицева. Изд. Поляндрия No Age

Вторая и заключительная часть антиутопии «Двести третий день зимы». Когда-то партия холода объявила вечную зиму, и вот две героини — и группа активистов — пошли против закона... Автор наконец прольет свет на судьбу мятежников. Пусть привычно думать, что антиутопия — всегда больше об общественном строе, нежели чем об отдельном человеке, этот роман, наоборот, по большей части психологичен. Социальное тут на втором плане. Птицевой важнее метаморфозы (а порой и миазмы) человеческой души.