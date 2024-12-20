Почему мы пытаемся задобрить змею новогодним нарядом

Ежегодно в декабре неутомимые стилисты, астрологи и просто неравнодушные граждане выдают fashion-советы: в чем можно встречать Новый год, а в чем — категорически нельзя. Директивы расписаны для всех знаков Зодиака. Антирекомендации включают в себя цвета и тренды, которые могут не понравиться символу будущего года. Правда, календарная новогодняя ночь наступает с 31 декабря на 1 января, а восточный Новый год начинается в другое время. Например, год Зеленой Деревянной Змеи в соответствии с китайским календарем начинается с новолуния 29 января 2025 года и заканчивается 16 февраля 2026 года. Но этот важный нюанс почему-то игнорируют, полагая, что лучше подготовиться заранее, и вообще «астрологи плохого не посоветуют». А то надену я на елку синюю юбку, а символ года обидится и накажет за неуважение: стихия-то не та!

Началась оглядка на восточный календарь примерно в 1990-е, до этого соотечественники рассуждали проще и скромнее: главное — нарядно. А там уж как получится.

Дамы с ноября присматриваются к магазинам: что купить, чтобы и себя украсить, и в тренд попасть, и правильные цвета и фактуры учесть. Ну и не разориться при этом. Многие, особенно те, кто отмечает праздник с коллегами, стараются приобрести наряд специально к этому волшебному случаю. Вопрос, куда потом девать стопки нарядных туалетов или брошек в виде змей, открыт. Я больше не хожу на подобные мероприятия, потому такой проблемы нет. Но и наряды специально к Новому году не покупаю.

От праздничной ночи человек, даже последний скептик и агностик, ждет чуда и волшебства. Новый год нередко наделяется магическими ожиданиями, потому его празднование не обходится без ритуалов. Выбор одежды — один из них. Ну вот напялишь старое — а хорошо ли это? А не ранит ли это символ года? Не перекроет ли удачу или благодатный поток? Я знаю мужчину, убежденного в том, что удача отвернется, если встретить Новый год дома, потому он старается уезжать из города или страны на праздник. Он также уверен: в Новый год надо украсить себя самым дорогим. Кто-то под бой курантов загадывает желания, записывая их на бумажку, а кто-то следит, чтобы в образе была новая деталь (хоть белье, хоть аксессуар) или то, что «понравится» символу года. Это похоже на магический экзамен, во время которого невидимый судья строго проверяет, насколько подготовились отмечающие. Вот посмотрит немигающим глазом Змея и оценит каждого: а вот ты, да, ты, почему не в зеленом? Змею не уважаешь?! Что, характер как у гадюки? Нет, так не считается — хоть питона на шею намотала! Ну что, год без денег, секса и прочих радостей, садись — два. При страхе нарушить ритуал чувствовать себя полноправным участником торжества непросто.

Новогодняя ночь — это еще и это некая мини-версия бала, даже если вы не Наташа Ростова (ее дебютный выезд был как раз в новогоднюю ночь) и отмечать планируете в кругу семьи, вместо музыки телевизор, а за неимением трюфелей — миска оливье. Этот праздник подразумевает всеобщее право на радость и чудо. Поэтому когда, как не сейчас, и себя показать, и на других посмотреть. Даже если увидит только соседка.

Магический ритуал работает, когда в него верит сам человек. Логика такая: надену «правильную» юбку» — повезет весь год, выберу «неудачный» наряд — спугну удачу. А что считать «правильным» выбором, каждый решает сам — от подсказок астрологов до личных предпочтений собственных «счастливых» вещей. Наделяя какую-либо вещь магическими свойствами, мы перекладываем на нее ответственность за свою жизнь. То есть мне повезло, потому что «счастливое» платье сработало. Деньги потеряла, потому что надела «неправильную» юбку, а не потому, что выронила кошелек.

А еще праздничная ночь открывает новый годовой цикл, потому и хочется запустить новое, обрезав неудачи прошлого. А новое должно отличаться от старого, например, пышной нарядностью, иначе кажется, что рутина и неприятности прошлых месяцев переползут в следующий год. Человек в новогоднюю ночь пытается себя украсить: в салонах красоты в конце декабря аншлаг, дамы спешат быть максимально эффектными и в этой «лучшей версии себя» войти в новый год. Магию ритуала усиливают детали: с кем встретить, какой макияж и маникюр сделать, какие цвета для наряда выбрать. От этого, если верить, зависит удача и благополучие на весь год. Ну и, конечно, радость от нарядов и комплиментов никто не отменял, тем более когда с радостью повсеместно дефицит. Отсюда желание маскарада и шалостей. Вот Михаил Булгаков 24 декабря 1934 года для домашнего спектакля, как вспоминает его жена Елена Булгакова, «надел трусы, сверху Сергеево пальто, которое ему едва до пояса доходило, и матроску на голову. Намазал себе помадой рот. Было весело».

Не стоит думать, что поголовно все население страны озабочено мыслями о fashion-трендах и «как угодить Змее». Семья моей подруги встречает Новый год у друзей: они обсуждают тематику (пижамная вечеринка, лихие 1990-е). Но все весьма лояльно. В праздник так приятно воспользоваться правом выбрать то, что нравится и в чем удобно. За весь год не скажу, но один вечер при таком подходе просто обязан сложиться благополучно. Многие давно устали от навязанных советов, тем более в таких интимных вопросах: что дарить, приготовить, как отмечать и что надеть. Кажется, будто в этот волшебный день некая полиция стиля лезет с проверкой, что многих нервирует, как и надоевший официоз. Не случайно нам так приятно после новогодней ночи переодеться в домашнее. Потому решение в пользу удобной домашней одежды или пижам не такая уж редкость. Кстати, это тоже выбор, причем личный и осознанный. Свой.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.