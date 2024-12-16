Измены, зависимости, насилие: как тогда психолог помешает разводу?

Ближе к новому году принято подводить всяческие итоги. Не все из них радуют.

Количество разводов, например, растет и растет. По данным Росстата, за четыре года эти цифры увеличились на 20%: если в 2020-м расстались приблизительно 565 тысяч пар, то в 2023-м примерно 684 тысячи.

Что им надо, этим людям, непонятно. И семейную ипотеку им, и материнский капитал, и всякие разные льготы и развлечения. Но нет, который год подряд в России распадается все больше и больше семей. На языке социологов это называется негативным трендом. А это вам уже не шутки. С негативными трендами у нас принято бороться на самом высоком уровне.

Недавно группа депутатов и сенаторов решила отредактировать существующие правила разводов и предложила новшество. А именно: если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, то официально расстаться можно будет после похода мужа и жены к психологу, и только спустя три месяца с момента консультации. Сейчас при обоюдном согласии и отсутствии имущественных претензий друг к другу родители несовершеннолетних детей могут развестись через мировой суд практически сразу — решение вступит в силу через месяц. Если же Госдума примет новые поправки, то времени «на примирение» станет в три раза больше.

Идея на первый взгляд очень даже неплохая. Кто из нас не смотрел кино, в котором муж и жена на грани развода решаются на сеансы семейной терапии и после встречи с психологом чуть ли не заново влюбляются друг в друга?

Вроде все просто — сначала они под контролем специалиста обмениваются взаимными претензиями, а еще через несколько сеансов консультант говорит им: «А теперь найдите друг в друге что-то хорошее и детально это опишите». В процессе такого упражнения у супругов открывается второе дыхание, и они решают дать браку еще один шанс.

В жизни я таких примеров не встречала, но это еще ничего не значит — наверняка они есть, раз такое в фильмах показывают. Правда, там обычно люди все-таки решают посетить специалиста добровольно, а не принудительно. Следовательно, хотят избежать развода и сохранить семью. Кроме того, дело это вовсе не дешевое: одним визитом, если хочется действительно добиться каких-то результатов, не отделаешься. Сейчас один сеанс у целителя человеческих душ стоит минимум 3 тысячи рублей — за раз терпимо, за десять уже чувствительно.

А теперь представьте себе не белозубых голливудских актеров, а нашу обычную пару, дозревшую до развода. Очень часто это измотанные люди на последнем, можно сказать, издыхании. Все, чего они хотят, — это быстрее расстаться и больше друг друга на одной кухне или в ванной никогда не встречать. Какие там 30 тысяч или даже три? Смешно даже думать об этом. Тем более, авторы инициативы честно предупреждают: бесплатными услуги психологов будут не в каждом городе или регионе.

Много вы у нас видели, как это принято говорить, интеллигентно расстающихся супругов? Таких, которые бы обо всем полюбовно договорились и каждый при этом бы ни слова плохого о другом не сказал? Бывают, конечно, исключения, но в целом под стандартной формулировкой «не сошлись характерами» обычно скрывается что-то гораздо более страшное — измены, зависимости, домашнее насилие. Помогут ли в таком случае обязательный сеанс у психолога и три месяца на раздумье? Или наоборот, доведут людей до отчаяния?

И как прикажете жить эти три месяца, если один из супругов (как правило, это мужчина) создает в доме ад, а женщине и ребенку просто некуда идти?

Сколько трагедий разыгрывается, когда после развода даже по обоюдному согласию уже бывшие супруги вынуждены какое-то время жить вместе, не мне вам говорить.

Закон о домашнем насилии у нас так и не принят. Что тогда прикажете делать женщине, если, предположим, причиной развода стало систематическое пьянство мужа? Все уговоры, слезы, скандалы и ультиматумы испробованы и бесполезны. И вот каким-то чудом ей удается вырваться на свободу. Предположим, он в состоянии похмелья чудом согласился ее отпустить и подписал все необходимые документы и даже сходил с ней к психологу. После этого вместе вернулись домой — а куда еще деваться? Он снова выпил — и решил, что разводиться все-таки не стоит.

Как ей и ребенку продержаться эти обязательные три месяца? Вызывать каждый раз полицию, ловить участкового? При этом он может даже не избивать ее, например, а просто вести себя по-свински: орать, напиваться, оскорблять — да мало ли психологического насилия происходит ежедневно в наших семьях за закрытыми дверями.

Безусловно, детям нужна счастливая семья, в которой есть и мама, и папа. Любой развод — это всегда трагедия, которая затрагивает не только взрослых.

С этим никто не спорит. Но в большинстве случаев, как говорится, насильно мил не будешь, и задача и родителей, и государства — не запрещать или создавать барьеры, а помогать и охранять. А посещение семейного психолога было бы здорово ввести в перечень услуг обязательного медицинского страхования — может быть, это и правда снизило бы число разводов.

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