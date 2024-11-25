Как мы все стали такими «магнитными»

«Это все магнитные бури!» — такое оправдание хоть раз, но наверняка говорил каждый. Засыпаешь на совещании? Болит голова? Нет сил писать отчет? К вечеру хочется уже просто лечь и умереть, а не готовить ужин и проверять домашку у детей — все это можно смело спихнуть на магнитные бури. У меня был начальник, который орал так, что птицы падали за окном; а свое неадекватное поведение он объяснял магнитными бурями, а не тем, что он хам и психопат.

Из чего-то зыбкого и не очень понятного для широкого пользователя, магнитные бури вдруг стали какой-то затычкой для всего странного.

Еще недавно про «магнитные бури» писали только в журналах для специалистов и вдруг — рррраз! — во всех новостных изданиях в обязательном порядке новости про это явление. Как закатать лечо, когда высаживать гречиху, прогноз погоды и анонс магнитных бурь. Однако в последнее время анонс этой магнитной аномалии как-то плавно перекочевал на первые полосы, поближе к политике, выборам и курсу рубля. Не хочется строить предположения, но я надеюсь, что магнитные бури на все это не влияют.

Научные данные сообщают, что с этой штукой мы живем всю жизнь. Подсчитано, что их частота появления имеет четкую корреляцию с 11-летним циклом солнечной активности. Среднестатистически человек за свою жизнь проживает в среднем 2250 бурь, если все это сложить вместе, то получится 15 лет!

А вот все-таки, влияют они на нас или нет, и как именно — тут научное сообщество до сих пор спорит.

Плохо представляю, чтобы моя прабабка отказалась идти вскапывать огород, сославшись на то, что она «метеозависимая». А когда я была маленькой и говорила, что в дождик хочется спать, а не работать, другая моя бабушка восстанавливала мою работоспособность одной фразой: «Мало тебя в детстве пороли».

Сейчас Cемейный кодекс запрещает проводить такие лечебные процедуры, и если у кого-то на погоду болит голова, то такого человека называют метеозависимым. Это звучит красиво и немножко загадочно, но метеозависимость — это не болезнь. Еще ни один доктор не выписал больничный по причине низкого давления или вспышек на солнце.

Если вдуматься, магнитные бури настолько идеальное объяснение любой мутной ситуации, что просто удивительно, почему такое объяснение появилось только сейчас. А с другой стороны — может, и не удивительно.

Мы видим, что мир вокруг меняется, но никак не можем ухватить это, сформулировать. Допускаю, что именно сейчас с нами происходит что-то такое, что логически объяснить мы не в состоянии; а без объяснений — тоже не можем. В конце концов, если эти магнитные бури могут нарушить систему навигации космических кораблей, то от них всего можно ожидать. Может, мы просто хотим, чтобы все непонятное было как-то урегулировано. Много веков назад землетрясение объясняли гневом богов, а теперь любой школьник проходит это на уроке географии. Возможно, с метеозависимостью и магнитными бурями будет точно так же.

Но свои 15 лет с магнитными бурями мы все равно проживем. Это научно доказано… Кстати, пока я писала эту статью, в Москве пошел снег, и у меня, похоже, заболела голова… Интересно, от работы или от погоды?

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