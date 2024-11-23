Почему мужчинам стало лень заниматься сексом?

Сейчас займусь разоблачением мифов. Все, наверное, слышали сказку о головной боли? Дескать, бедные мужчины постоянно хотят секса, а хитрые холодные женщины под разными предлогами отказывают им в близости? И самая популярная причина — это головная боль? В каждом фильме такая история, в каждой книге. Знакомые образы: вечно желающий интима муж и бездушная манипуляторша-жена. Она использует секс для извлечения выгоды — подарков, поездок на море и прочих разных приятных бонусов. В постели вечно отворачивается на другой бок, говорит, что устала, а то и вовсе стелет ему на диване.

Кто и когда такую пару вообще видел в жизни? Ведь на самом деле все происходит ровно наоборот. Давайте только сразу оставим за скобками конфетно-букетный период: тут, конечно, все мужчины знатные любители математики. Соревнуются с кем-то невидимым, подсчитывая размеры и количество раз. И каждый раз выходят победителями, между прочим. Период этот, что и говорить, великолепен для обоих, и женщине даже кажется, что так будет всегда.

Но сколько этот праздник жизни продолжается, только честно? Ну год, ну полтора, ну максимум два, если за это время в семье не появляется наследник. Почему никто не говорит о том, что после этого мужчина и женщина меняются ролями? И теперь уже она хочет, а он устал, занят, и вообще: зая, давай не сегодня? Сколько женских сердец было разбито об эту равнодушную вялость, сколько выплакано слез?

В каждой паре эту проблему решают по-разному. Кто-то переходит на регулярный секс по предварительной договоренности — предположим, раз в неделю. Да, без особых затей и быстрее, чем рекламная пауза по телику, но хоть что-то. У кого-то интимная близость случается только по праздникам или в отпуске, кто-то вообще переходит в режим добрых соседей. Но никогда это не происходит из-за того, что у жены болит голова, хочу заметить.

Проблема редкого и некачественного секса в браке не особо обсуждается, потому что женщинам неловко об этом говорить. Страшно признаться подругам, что муж тебя не хочет, поэтому все делают вид, что страсть в отношениях никуда не ушла. Создают в соцсетях иллюзию семейного благополучия. Но все тайное становится явным. Рано или поздно устаешь притворяться и делишься наболевшим с подругой. Сюрприз: оказывается, и у нее такая же ситуация, и у второй подруги тоже. Никому ничего не нужно, хоть в чулках перед ними выступай, хоть без. Я, конечно, уже про взрослых людей говорю. Хотя тут социологи тоже тревожатся — говорят, многие юноши предпочитают живому общению с девушками соцсети и не слишком-то стремятся перейти, так сказать, от теории к практике.

Нет, конечно, есть такая безусловная вещь, как половая конституция — заложенная природой индивидуальная потребность в сексе. Но сколько ни высматривай волосатых коротконогих обладателей длинных вторых пальцев на ногах (так говорят сексологи и интернет), сердцу не прикажешь и влюбишься в длинноногого, а когда доберешься до его стоп, уже поздно будет. Хотя специалисты в любом случае рекомендуют оценить будущего избранника и быть морально готовой к тому, что ожидает в интимной жизни после того, как затихнут страсти первых лет.

И вообще, половая конституция не главное. На нее накладываются традиции, воспитание, образ жизни, вредные привычки, бытовые проблемы и часто дурной характер. Плюс тут недавно еще и западные ученые порадовали: открыли синдром «зимнего пениса». Дескать, зимой под воздействием холодного воздуха мужские размеры уменьшаются почти на 50%, а вместе с ними съеживаются и эротические фантазии. Провела опрос знакомых мужчин — никто, конечно, в таком явлении не признался. Говорят, синдром зимнего пениса им не грозит, борются с ним с помощью теплых штанов.

Знакомый эндокринолог как-то рассказывал, что из-за обилия спиртного, чипсов и фастфуда мужчины реально теряют так необходимый для них тестостерон, а вместе с ним и либидо. То есть им реально становится просто ничего не надо. С женщинами этого, кстати, не бывает. Я лично не знаю ни одной, которой бы не нравился секс, а уж сказки про больную голову — это вообще какое-то Средневековье. Если женщина не хочет «делать это», дело не в ней, а в мужчине. Возможно, он ведет себя как поросенок или просто плохой любовник. И то, и другое поправимо, было бы желание.

Дорогие мужчины, пора уже оторваться от смартфонов и обратить внимание на женщину рядом с вами. И на всякий случай не забудьте про термобелье!

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