Феномен Николая Василенко — мужчины с улыбкой

Почему мы все вдруг так полюбили Николая Василенко — человека, разъезжающего в дорогом автомобиле и светящегося улыбкой? Все в нем — от щегольского шейного платка до белоснежных виниров — кричит о роскоши и беззаботности, но мы ждем его видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и спешим переслать эти рилсы друзьям. Как мы — простые люди, которые вкалывают в офисе по десять часов, а потом едут домой в душном автобусе, торопясь забрать детей из садика… как мы полюбили его с этим «лавандовым рафом»? Ведь по идее он должен вызывать раздражение, не говоря уже о классовой ненависти (один автомобиль с водителем чего стоит!).

Но нет. Неведомым образом мы все полюбили крупного мужчину в массивных очках, который ездит на роскошной машине и говорит: «Добрый вечер, друзья! Хотя еще полпятого, еще рано говорить добрый вечер. Я обычно говорю с шести добрый вечер»… Скажем честно, он иногда несет полную ересь. Он предлагает улыбаться солнышку или тучкам, случайным прохожим или тем, кто едет с вами в автобусе. «Мир от этого станет лучше!» — утверждает Василенко и улыбается.

Сам Василенко улыбается постоянно, и он не просто растягивает рот в улыбке. Он излучает благодушие и радость, сочится ими, как перезрелая хурма соком. С этой благодушной улыбкой Василенко показывает свою жизнь, цитирует классиков, рассуждает об искусстве и рекомендует покупать картины.

Любого русского человека такая улыбчивость напрягает: мы нация, которая не склонная вот так радоваться жизни. Мы не готовы давать такие авансы в виде улыбки неизвестному человеку в автобусе.

«Иван Грозный пытался научить моих предков улыбаться. Для этого он приказывал во время прогулок или проездов «рубить головы тем, кто попадались ему навстречу, если их лица ему не нравились». Но даже такие решительные меры не привели ни к чему. У нас остались мрачные характеры», — так писал Мариенгоф сто лет назад про то, что было более трехсот лет назад; из чего мы делаем вывод: за 400 лет в России люди так и остались хмурыми. Любой, кто ходит по улице и улыбается без причины, кажется нам дурачком или блаженным.

Так в чем же этот феномен? Почему в мире, где рилс дольше 7 секунд уже вызывает раздражение, мы все смотрим бесконечное видео почти на минуту, где Николай Василенко просто желает доброго утра или заходит в магазин? Почему он нам так нравится?

Мне тут видятся две составляющие. Первое: это искренность. То, что так часто говорят разные коучи личностного роста на все лады, но что так сложно сделать. Василенко действительно искренен в своих восторгах. Это чувствуется через экран.

Второе: он умеет работать. Тачка, костюм, шейные платки и перьевые ручки — все это заработано простым парнем из Ростова-на-Дону, который в 90-е годы имел несколько точек и торговал там с друзьями всем подряд: от жевательных резинок и колы до водки. Потом постепенно он вырос до водочного бизнесмена, а его «беленькую» пили даже в Голливуде. Никакие криптокоучи не сравнятся с биографией пацана из 90-х.

Два этих фактора дают Василенко потрясающую органичность.

Но главное — не в нем, а в нас. Мы очень хотим видеть именно таких людей. Вероятно, уровень агрессии и напряжения настолько высок, что нам просто необходим такой «человек-антидепрессант».

Я вас уверяю, если завтра Василенко захочет открыть «Академию хорошего настроения», туда будет конкурс выше, чем в МГУ.

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