Как России договариваться с Трампом по Украине?

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США все только и говорят о мирных переговорах по Украине.

И действительно: стоило числу выборщиков преодолеть заветную планку в 270 человек, как дело сразу же сдвинулось с мертвой точки. Пока все выглядит очень позитивно. Все назначенцы Трампа — сторонники скорейшего завершения конфликта на Украине. Его приближенные публично намекают Владимиру Зеленскому на «сокращение пособий». К тому же избранный президент США, предположительно, пообщался с Путиным.

Белых пятен в этой истории тоже немало, но если процесс будет развиваться также стремительно, то переговоры начнутся гораздо раньше, чем многие предполагали . И, возможно, летом 2025-го Россия и Запад смогут выйти на предварительное соглашение. Раз так, то самое время пофантазировать, как оно может выглядеть.

На мой взгляд, для России сделка должна выполнять две принципиальные задачи: гарантировать, что натовские военные ни в каком виде не будут присутствовать на Украине, и исключить сценарий, при котором Киев попробует поменять статус-кво, который сложится по итогам переговоров. Для выполнения первого условия Украине придется юридически закрепить нейтральный статус и отказаться от любых иностранных баз на своей территории. Для второго — вывести войска за международно-признанные границы России и отказаться от утраченных территорий.

Эти базовые вещи будут соответствовать объективным интересам России и тем условиям, которые Путин озвучивал в июне. Если они войдут в сделку, значит, цели и задачи СВО можно считать выполненными.

Насколько все это соотносится с видением Трампа, неизвестно. Наверное, потому что у избранного президента нет целостной картины урегулирования. Пока мы видели только набор драфтов от помощников избранного президента, которые расползлись по СМИ. От самого Трампа слышно только обещания остановить конфликт то ли за 24 часа, то ли до инаугурации, то ли в первый день президентства. Но на план действий это как-то не тянет.

Последний известный на данный момент драфт презентовала газета The Wall Street Journal. Там предлагают остановку на нынешней линии соприкосновения, 20-летний мораторий на вступление Украины в НАТО, поставки Киеву оружия вместо гарантий безопасности и демилитаризованную зону почти на 1300 км, за которой должны следить не США и не международные организации, спонсируемые США, а европейцы.

В нынешнем виде эти идеи, конечно же, никуда не годятся. Непонятно, откуда взялась гигантская демилитаризованная зона в 1300 км. Расстояние от Львова до Москвы — 1100 км по прямой. Если отмерять по 650 км от линии соприкосновения, то, получается, зона должна протянуться аж до Саратова в России и Хмельницкого на западной Украине. Думаю, не нужно объяснять, почему предложение — бред.

Далее: команда Трампа фактически предлагает ввести натовские войска на Украину под видом миротворцев и продолжать накачивать ВСУ оружием. Это нивелирует пункт про 20-летний мораторий на вступление Украины в НАТО. На фоне такой обманки даже территориальные уступки выглядят как-то блекло. Никто в Москве не будет рассматривать эти предложения всерьез.

Впрочем, если заменить мораторий на полный отказ от НАТО, сократить демилитаризованную зону раз этак в 10, заменить «европейские штыки» на представителей нейтральных стран, то перед нами будет добротный стартовый документ , с которым можно делать серьезную дипломатию. Из этого можно заключить, что СМИ откопали очень «сырой» образец документа, а команда Трампа еще не до конца «врубилась» в происходящее на Украине (и в восточноевропейскую географию). Поэтому в его позиции еще будут корректировки.

В любом случае, когда Москва и Вашингтон выйдут на переговоры, им еще предстоит «состыковать» позиции. Но сделать это в любом случае будет непросто. И вот почему.

С Трампом проблем быть не должно — он мыслит довольно прямолинейно. Америка должна перестать нести издержки от украинского конфликта. Если кто-то хочет, чтобы она осталась в игре, за это надо заплатить. Если кто-то хочет, чтобы она поскорее убралась восвояси, за это надо заплатить. Если никто не хочет платить, то она уйдет сама, но сделает это так, чтобы в конце поиметь профит.

Словом, чтобы умаслить его, достаточно сделать хорошее коммерческое предложение. Владимир Зеленский в рамках «плана победы» предлагает ресурсы и замену американских войск в Европе на украинские (знаю, звучит бредово, но Трампу такой ход мысли понравился). Но у России есть возможность перекрыть эту карту.

Куда сложнее будет сделать предложение, которое устроит американский политический истеблишмент. Напомню: в Республиканской партии остается влиятельное крыло «ястребов». Они видят в России стратегического соперника США. И они могут стать «костью в горле» мирного процесса. В теории и для них можно найти наживку — например, попробовав поиграться на тему с Китаем. Но готово ли российское руководство променять «дружбу без границ, но с оговорками» на глобальный «договорнячок» с Америкой? Поживем — увидим.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.