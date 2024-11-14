Кто заставляет женщин рисковать жизнью ради красоты

Недавно молодая петербурженка, мать двух детей, умерла после липосакции — удаления излишков жира на животе. Ее муж сказал журналистам, что после двух родов путем кесарева сечения живот его жены стал слишком сильно выпирать — и она решила прибегнуть к пластической хирургии. Знаете, что в основном обсуждали люди в комментариях к этой трагической новости? «Лучше бы потратила деньги на абонемент в спортзал», — писали одни. «Могла бы за собой следить и меньше есть», — советовали другие. Практически никто не высказал сочувствия. Не обвинил в смерти женщины не ее саму, а те самые пресловутые стандарты красоты, безумное давление социума, которое и заставило ее пойти на эту операцию. Комментаторы искренне считали, что лишний жир на животе — это ужас и уродство, с которым жить ни в коем случае нельзя. До такой степени, что надо идти на риск (а всем известно, что любая операция — это риск) только для того, чтобы можно было смотреть на себя в зеркало без слез. То есть никто не сомневался в необходимости ликвидировать некрасивый живот, никто не сказал, что и с таким можно быть красивой и счастливой.

Помните, была такая штука — бодипозитив? Его сторонницы утверждали, что позволительно быть толстой, морщинистой, кривоногой — любой, и не париться по этому поводу. Несколько лет подряд крупные бренды делали на эту тему целые рекламные кампании. Представителей высокой моды обвиняли в навязывании опасных для здоровья стандартов худобы, а на подиумах вышагивали довольно корпулентные «бодипозитивные» мадам. Толстушки стали называть себя «модели плюс сайз» и создавать странички в соцсетях. Любители пышных форм были в восторге, остальные морщились, но терпели. Казалось, счастье близко, общество вот-вот сбросит морок предубеждений, но не тут-то было.

Миллионная индустрия красоты не сдавалась. Постепенно эротичных пышек задвинули куда подальше, а на подиумы, в рекламу — а значит, и в моду вернулись стройные, высокие и молодые. Для обычных женщин снова наступили тяжелые времена. Им опять предлагалось работать над собой, отказываться от быстрых углеводов, пыхтеть в спортзалах, носить утягивающее белье, не есть после шести, пить по два литра воды каждый день, из них обязательно стакан горячей натощак, регулярно ходить на массаж, криолиполиз, LPG, смас-лифтинг, биоревитализацию, колоть ботокс, и если все это не помогает, прибегать к помощи хирурга для достижения недостижимого совершенства.

Мужчинам, на которых социум не оказывает такого сильного давления, не понять, как можно до такой степени ненавидеть свое собственное тело, чтобы решиться на хирургическое вмешательство не по медицинским показаниям, а по эстетическим причинам. Да что там говорить — часто именно мужчины подталкивают своих жен и подруг к принятию таких радикальных решений. Это они любя хлопают тебя по попе или животу и говорят, что ты их «отрастила» или «наела». Вздыхая, вспоминают, какая у тебя была грудь до родов, или прямым текстом рекомендуют похудеть, потому что ты стала толстой и непривлекательной. И не важно, в «шутку» это говорится или нет — это травмирует, да еще как. В результате женская жизнь превращается в какую-то нескончаемую борьбу. Мы боремся с лишним весом, растяжками, прыщами и выпадением волос, дальше наступает очередь морщин и дряблой кожи, торчащего живота или «ушей» на попе.

Мы довольны собой лет до десяти и, возможно, после 70 (но это не точно). Все остальное время, то есть большую часть жизни, мы не можем просто наслаждаться тем, что дал нам господь бог, потому что, во-первых, постоянно сравниваем себя с другими (с подругами, блогерами, артистами, моделями и т.д.), а во-вторых, нас постоянно кто-то оценивает — начиная от собственных родителей до знакомых, с которыми случайно встретился после долгого перерыва. Каждый считает своим долгом сказать, как ты поправилась, например. И делает это с сочувственно-понимающим лицом. Как будто ты сама не видишь, что набрала вес, постарела, поседела, побледнела — можете сами выбрать, что вам больше подходит.

В нашей культуре истерического совершенства лишний вес, а тем более жир на животе — это практически преступление. По меркам бесконечного модного приговора, в котором мы живем, хуже жира может быть только старость в виде оплывшего овала лица и морщин. А всех, кто в таком ужасном виде имеет наглость выходить на улицу и радоваться жизни, нужно срочно заклеймить безвольными обжорами и бабками, посоветовать поменьше есть и отправить в спортзал или к пластическому хирургу.

Тут у меня вопросы. А почему нельзя оставить друг друга в покое? Перестать осуждать и давать советы? Перестать подгонять разных по возрасту, генетике и уровню базового метаболизма людей к каким-то единым стандартам красоты — кто их, кстати, утвердил? Посмотрите вокруг себя — большинство людей несовершенны, подумайте, разве наша любовь к близким и друзьям измеряется размером их талии? И самое главное — как перестать расстраиваться, глядя на себя в зеркало? Как сделать так, чтобы вся эта чепуха не влияла на настроение и отношение к жизни? Честно признаться, у меня нет ответа на этот вопрос.

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