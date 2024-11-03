Почему хорошие парни нравятся женщинам меньше, чем бабники?

В России есть несколько вечных женских проблем, помимо прочих: где найти мужчину, как похудеть и как перевоспитать бабника. Если первые два пункта дискуссионны, то третий вызывает интерес как международный дамский спорт. Встреча с бабником — это вызов, а девушка, решаясь на подобную авантюру, мечтает не просто переделать человека, а ставит амбициозные матримониальные цели. Впрочем, ее ждет провал, но удовольствия от азарта это не отменяет.

Сразу скажу: бабники бывает разные. Не надо путать примитивного самца, склонного к беспорядочным половым связям, с вдохновенным женолюбом, умеющим ухаживать. Давайте на примерах.

Итак, петербуржцу Михаилу, назовем его так, чуть за пятьдесят. Он спортивен, холост, обаятелен, а еще — любит женщин, поэтому параллельно у него есть несколько подруг в разных регионах. Здесь можно было бы написать обидное слово, обозначающее парнокопытное животное, но мы не будем: чай, мы не полиция нравов и не депутат Милонов.

Юность героя было совсем не героической: до 30 лет он страдал от невнимания прекрасной половины, будучи щуплым и неуверенным в себе юношей. Потому, выучившись на учителя географии, получил второе высшее — психологическое. Как все помнят, Ильф и Петров сформулировали четко: «Женщины любят: молодых, политически грамотных, длинноногих».

Молодость у Миши имелась, политическая грамотность водилась, а к заветному списку он добавил уверенность в себе и стабильный заработок. Занятия спортом сделали из хиляка широкоплечего опасного мужчину с рельефными мышцами. Он занимался организацией путешествий: водил группы в горы и сплавлял по Вуоксе на байдарках. А разведенный загорелый атлет, способный и костер развести, и пошутить, и рюкзак хрупкой барышне поднять, вызывает у дам живейший интерес. А сам он хочет реванш за их невнимание.

В душе каждой женщины запрятана уверенность в том, что она — педагог и дрессировщик, потому если не сможет перекроить мир, то мужика перевоспитать точно способна.

Ну прямо как Наталья Дурова — обезьян. И чем сложнее клиент, тем заманчивее подобный эксперимент, в который она вписывается, будучи убежденной: просто он еще настоящей женщины не встретил, то есть меня. И тут каждая начинает охмурять по-своему: хозяйственные — сырниками, интеллектуалки — духовной сложностью, а земные хохотушки — четвертым размером груди. Иногда в ход идет несколько вариантов. Кто-то ставит ультиматум: женись — тогда я вся твоя, а пока была «демоверсия». Но манипуляции не срабатывают.

Совершенно понятно, что жениться Михаилу без надобности, да и идеала не существует — интересны сами поиски. Вот он даже на Первый канал съездил — показал себя как завидный жених в передаче «Давай поженимся». Зачем? Ну весело. Мужчины-знакомые не поняли, громко промолчав от такой кринжовой выходки, а женщины восхитились, забрасывая «народного жениха» комплиментами и письмами с восторгами.

Баба «сердцем видит», сказано в бессмертном фильме, вот женщины безошибочно считывают в Михаиле «папочку» (не папика), который и полку прибьет, и по делам отвезет, а еще «плохого парня», которому есть что скрывать. У такого хорошие девочки надеются научиться плохому. А наличие эмпатии и умения слушать делает такого мужчину просто неотразимым в глазах женщин, точнее — в ушах. Бабник женщин не только любит, но и знает. Потому понимает, что женщина хочет, чтобы ее пожалели, накормили, помимо прочего, то есть позаботились и поняли, а это уже совсем близко к любви.

Сам же Михаил любит, чтобы дамы решали свои материальные вопросы самостоятельно и не относились к мужчине как к банкомату. А еще ценит в девушках верность, но своим подругам ее хранить не собирается. А они огорчаются, узнав о полигамии избранника, которой тот не стыдится, но… не уходят.

Почему? Думаю, причин две. Первая: убежденность женщины «сейчас рассмотрит меня и побежит за кольцом», ведь помимо того, что я классная, «моей огромной любви хватит нам двоим с головою». А вторая сложнее: живое тянется к живому, и дело не только в том, что этот самец (прошу прощения за зоологические аналогии) нравится многим, то есть востребован, но он действительно полон жизни. Мужчина, умеющий получать кайф от своей работы, секса, еды, новых впечатлений, умеющий и о Пушкине поговорить, и над собой посмеяться, вызывает желание подойти поближе, потому что рядом тепло и весело. Миша действительно понимает женщин, умеет заботиться, ценить, но не одержим поисками супруги ради потомства, налаженного быта или из страха одиночества. А готовить вкусно и сам научился. Звучит как реклама, но на самом деле — предостережение и горькие наблюдения.

Михаил знакомится на дейтинг-сайтах, в походах, поездках. Когда он показывает фото своих подруг из регионов, чувство национальной гордости «русские женщины самые красивые» борется с завистливым: «А в глубинке-то — королевы»: и стать, и губы свои, и характер есть, и работа. Зачем заезжий Михаил сибирячкам? Женщины из регионов, говорит он, считают: в столицах мужчины интереснее — и образованные, и вести себя умеют с дамами, и денег у них побольше, а жадности поменьше. И вот тут зависть к красавицам сменяется женской солидарностью и сочувствием.

Мужчин наверняка заденут мои слова, и немногочисленные холостяки среднего и старшего пожилого возраста из провинции упрекнут за нетолерантность и пиар бабника.

Стряхну упрек: неприятных людей и в столицах полно. А я только повторяю мнение девушек. Но добавлю следующее: то, что стройный веселый холостяк нравится женщинам, — нормально. Не очень нормально другое: то, что свободные умницы-красавицы соглашаются тратить время и чувства на «принца-многостаночника». С регионами понятно: «принц» приехал, покатал барышню на кораблике, погулял по городу, накормил ужином… Да, и занял ночь. То есть расцветил серые будни романтико-эротическим праздником. Но ведь и столичные девушки не прочь встречаться с ловеласом.

А что же «хорошие парни», которых обходят вниманием барышни? В них как будто чего-то не хватает: того, что заставляет ломать голову, что надеть на свидание, ждать писка SMS и мысленно напяливать фату. Интересных интересов, внимания к даме и отсутствия обид на бывших. «Хороший парень» многим кажется скучным, как носовой платок в наборе по акции. Порой так и есть — уныл и предсказуем до занудства и асексуален. А вот отношения с обаятельным бабником — это ограниченный во времени дофаминовый аттракцион. Вам будет очень хорошо, а потом плохо, потому что бабник исчезнет, а вы с ярким опытом получите свежие раны. А оно вам надо?

И тут вопрос как к мужчинам, так к женщинам: чего вы ждете от отношений и что можете предложить. Потому как умный, добрый мужчина, умеющий быть галантным, заботливым и верным, с чувством юмора, собственным мнением и уважением к вашему, вовсе не скучен. И он-то и есть настоящий хороший парень. Он не боится отношений и не изнурен психологическими травмами. Другое дело, где его искать… А пока за неимением нужного количества подходящих «хороших парней», пригодных для семьи, женщинам приходится либо тосковать в одиночестве, либо тешить себя иллюзиями с бабником.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.