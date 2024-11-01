«Я – другой, не такой как все!» Почему люди становятся веганами

У миллионов наших сограждан большой праздник, даже круглая дата — 80 лет назад, 1 ноября 1944 года, британец Дональд Уотсон основал веганское сообщество в Лондоне. Термин «веган» тоже придумал он, взяв первые и последние буквы английского слова «vegetarian». Праздновать круглую дату в нашей стране уж точно есть кому: по данным ВЦИОМ, число веганов в России за последние пять лет удвоилось и теперь составляет 6% населения.

Чтобы расставить все точки над i, поясняю: веганы — это более строгая разновидность вегетарианцев.

Если последние не едят мясо и молочные продукты, но вполне могут позволить себе, например, рыбу или яйца, то веганы строго следуют принципу тотального отказа от животного белка во всех его разновидностях, а также не носят одежду из кожи и меха. Для них веганство — это не диета, а образ жизни.

Основу рациона веганов составляют овощи, фрукты, макароны, крупы и бобовые. Их и считают основным источником белка, без которого, как известно, далеко не уедешь: нет белка — нет незаменимых аминокислот и витаминов, плохо усваивается кальций. Это означает, что у строгих веганов на фоне этих дефицитов становится мало мышц, зубов и волос. И если без зубов, волос и сияющей кожи еще можно прожить, то без мышц сами понимаете, сложновато. Тем более что самый важный орган нашего тела — сердце — тоже мышца.

Причины перейти на травоядный стиль жизни у каждого вегана свои. Кто-то жалеет животных, кто-то уверен, что без мяса организм очистится и его обладатель проживет до ста лет. Ученые в своих оценках мечутся между пользой и вредом: с одной стороны веганство предполагает оздоровление организма за счет низкого уровня плохого холестерина, с другой — одряхление из-за недостатка животного белка и жиров.

Про вкусовые предпочтения, кажется, никто и не говорит, хотя это странно — как может стать веганом человек, который любит мясо, никто пока не объяснил. А еще можно любить и животных, и мясо — казалось бы, противоречие, но таких людей в мире большинство.

При кажущейся простоте и благородстве целей быть веганом сегодня дело не такое уж и дешевое. Вы же цены на помидоры, огурцы, авокадо и прочие капусты и баклажаны видели? Рост стоимости орехов, шоколада и сухофруктов тоже стремится в космос.

Куриные бедра, яйца и творог обходятся минимум в полтора раза дешевле. Кроме того, в бобовых и в орехах белка вообще-то кот наплакал, а если веган хочет быть здоровым, ему нужно обязательно следить за объемом поступающих в организм необходимых аминокислот. Дело может поправить протеиновый коктейль, но тут тоже дело вкуса и финансовых возможностей: не каждый сможет затолкать в себя стакан этой жидкости довольно специфического вкуса или закупать ежедневно протеиновые батончики или другие «полезные сладости» по кусачим ценам.

Но цифры-то не врут — приверженцев отказа от животного белка становится все больше, значит, есть еще что-то привлекательное в том, чтобы так изменить свой образ жизни.

Быть веганом значит отличаться от других — и это самое главное.

Летишь ты в самолете, например, всем приносят обычные лоточки с омлетом, а тебе особенную коробочку с веганским питанием. В ресторане ты можешь громко и многозначительно сообщить, что ты веган, и тебе будет обеспечена повышенная забота официантов, которые предложат варианты блюд. В общем, в любых ситуациях встреч с новыми людьми ты автоматически попадаешь в центр всеобщего внимания, как только говоришь, что ты веган, а значит, особенный, чем-то отличающийся от общей серой массы.

Кроме того, у тебя появляется отдельная тусовка единомышленников — в тех же соцсетях, например, и куча важных занятий вроде поиска рецептов разных веганских блюд, одежды и даже косметики, которая ни в коем случае не должна тестироваться на животных (сейчас на каждой упаковке любого крема для лица в 90% случаев можно найти изображение перечеркнутого зайчика). Жизнь приобретает новый смысл.

Среди моих знакомых нет осознанных долго практикующих веганов, кроме, пожалуй, моего собственного внука, который просто терпеть не может любые белковые продукты. Но он еще слишком маленький, чтобы делать это намеренно, ради каких-то целей, поэтому он не в счет. Все остальные пытались отказаться от мяса, но неизменно возвращались к идее смешанного питания.

Что было бы, если бы все вдруг решили стать веганами, тоже хорошо известно. С одной стороны, человечество в целом оздоровилось бы, улучшилась бы экология, потому что выращивание животных и переработка мясных и молочных продуктов требуют огромных энергетических затрат. С другой — пришлось бы насильственно регулировать популяцию домашних животных, а тех же кур просто массово уничтожать. Наших любимых домашних питомцев, собак и кошек, тоже постигла бы грустная участь — они не всеядны и не могли бы перейти на условную капусту при всем нашем желании.

В обозримом будущем веганы остаются в меньшинстве и раз в году, на следующий день после Хэллоуина, могут отмечать свой праздник протеиновыми батончиками и тортиками с кремом из авокадо. А любить животных мы все будем одинаково, независимо от пищевых предпочтений.

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