Как жадный додик разрушит мечты и научит терпеть

Пока мы с вами листали ленты новостей и соцсетей, на просторах интернета зародился и оформился новый вид языка. Назвали его додстерским, хотя правильнее было бы назвать его додиковским, потому что говорят на нем в основном так называемые додики, в прежние времена известные еще и как чмошники. Это мало что из себя представляющие (ни карьеры, ни нормального дохода, ни внешней красоты, ни веселого нрава) граждане мужского пола, каким-то чудом умудрившиеся заполучить в жены или подруги вполне приличную девушку. Заняты додики в основном тем, что ходят на какую-нибудь скучную и не супероплачиваемую работу, а в свободное время учат жизни свою вторую половинку.

Распознать такого гражданина не всем удается сразу, потому что во время конфетно-букетного периода додик прячет поглубже свое самое главное качество — жадность. Проявляться оно начинает во всей красе уже тогда, когда птичка попадает в клетку — и тогда наш герой перестает стесняться и показывает всю свою жлобскую натуру. Заметьте, я не говорю тут об откровенных скрягах, которые даже во время ухаживания не платят за спутницу в ресторане или просят перевести половину за поездку на такси — у таких субъектов, откровенно говоря, надежды на счастливую семейную жизнь практически нет. У тех, кого называют додиками, такой шанс есть, но природное скупердяйство не дает им воспользоваться.

Если в самом начале совместной жизни кажется, что рядом с вами обитает просто рачительный хозяин, то со временем начинают закрадываться подозрения, что что-то тут не то. Не подумайте, что это классическая грустная ситуация, когда жене нужны деньги на новый айфон, а муж их не дает. Нет, в додстерском мире все гораздо сложнее и тоньше. Дело в том, что представители этого типа кроме природной жадности обладают еще и трусостью. Меньше всего на свете им хотелось бы нарваться на семейный конфликт, поэтому свое жлобство они маскируют под сомнения и псевдозаботу. Например, говорят: «Зачем тебе новая сумка, (кроссовки, джинсы, пуховик и т.д.), у тебя и те, что есть, в шкаф не влезают». Или: «Зачем нам эти ужины в ресторане, только деньги на ветер выбрасывать, давай дома поедим — и дешевле, и вкуснее». Вот еще классика: «Какая Турция, чего ты там не видела, жарко и народу полно, ничего не может быть лучше дачи». «Зачем тебе абонемент в спортзал? Можно и дома позаниматься по приложению». И так далее, и тому подобное.

При этом он вроде бы и не против, ему же для тебя в целом ничего не жаль, ты же все-таки его любимая Киса или Зая, но вот в этом конкретном случае он просто совсем не уверен и выражает сомнения. Происходит это ежедневно. Самое забавное, что не всегда даже эти ситуации связаны с тем, что додик должен выдать вам средства на приобретение нужнейшей вещи. Вы можете эти деньги и сами заработать, но этот предусмотрительный человек и о ваших финансах позаботится, проследит, чтобы вы лишнего не потратили на ерунду. Существовать в таких отношениях не просто, особенно если уже есть дети. Да и расставаться как-то глупо, из-за чего? Ну да, жадноват, а еще и подрезает крылья всем мечтам — и большим и маленьким: от путешествия на море (чего я там не видел) до регулярного маникюра (что-то часто ходишь, только месяц назад была!).

Но в целом человек-то положительный, как сказали бы наши бабушки. Не пьет, не курит, не гулящий. А небольшую бережливость можно и потерпеть, полезно даже. Не разводиться же в самом деле.

Вот так мы, женщины, и живем, и терпим годами.

Выходов из положения как обычно, несколько. Первый — попробовать перевоспитать жадину. Сразу скажу, что миссия практически невыполнима и, несмотря на временные успехи, додик всегда будет скатываться в любимый жанр жлобского нытья. Способ второй — зарабатывать столько, чтобы рачительный хозяин не имел права голоса (довольно трудновыполнимо, но в теории возможно), и третий — самый распространенный — жаловаться на сожителя незнакомкам в чатиках, смеяться с ними и над скупым рыцарем, и над собой.

Последнее, кстати, вполне себе рабочий вариант. И потом, это сейчас додик вас бесит ограниченностью и скупердяйством, а через каких-нибудь 15 лет страданий вы привыкнете и перестанете это замечать. Да и желаний станет меньше. Говорят же, что муж и жена одна сатана — притретесь.

Если же вам повезло и вы, читающий эти строки, никакой не додик, а щедрый, добрый и заботливый мужчина, любящий и уважающий свою жену или девушку, никогда не подвергающий сомнению и обесцениванию ее желания и мечты и, что самое главное, она тоже так считает, поздравляю вас обоих, вы выиграли джек-пот в казино жизни. Наслаждайтесь и никогда не жалейте денег и времени на близких людей.

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