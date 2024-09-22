Почему у ревности нет пола и ей не нужны веские причины

Мои музыкальные вкусы в начале 2000-х полировал хмурый водитель маршрутки Иван, которые ежедневно врубал на весь салон шансон, чтобы все женщина знали, что есть мужчина, который поднимет бокал за их «осиную талию». Даже если нет ни талии, ни ресниц. Культурное влияние Ивана грешно недооценивать: человек вышел из самой народной толщи и гущи. Потому я в память о своем музыкальном наставнике решила прислушаться, что отечественная эстрада поет о ревности. Поет — и много! И ревность вырисовывается болезнью, наваждением, которое оправдано роковым чувством. Григорий Лепс в песне «Крыса-ревность» томится: «И эта боль дает мне власть, // Рука сильна и поступь смела». Елена Темникова исповедуется в песне «Ревность»: «Я не принадлежу себе». Ну а Сергей Рогожин метафоры посильнее выбирает: «Эта ревность как болезнь, как палач, // Эта песня словно стон, словно плач».

Ревность, как ни странно, у многих сограждан, особенно женщин, ассоциируется с пламенностью чувств. Ну то есть любящий мужчина смотрит на объект вожделения Бандеросом, сжимая в зубах розу и грозно раздувая ноздри в случае обнаружения любого самца, скользнувшего по вам взглядом. Это, конечно, забавно, пока сама не окажешься в подобной ситуации. Тогда картина выглядит так: твой муж покрывается пятнами и без добра смотрит в сторону опасности, а ты подслеповато пытаешься сообразить, кого опять он увидел. Свирепыми взглядами ревнивец не удовольствуется по простой причине: он не уверен в себе, в вас, а значит, если он не найдет даже то, чего нет, он не успокоится. Уликой «ветрености» может стать простой телефонный звонок от коллеги или лайк вашему фото в соцсети.

Российское приложение для знакомств провело исследование и выяснило: 78% россиян обоих полов интересуются прошлыми отношениями партнера. Больше половины современных мужчин (60%) и женщин (66%) считают себя ревнивыми, однако только в случаях, когда для этого есть веские причины. Опрос также выявил, что 67% мужчин и 49% женщин никогда не проверяли телефоны или социальные сети своих партнеров без их ведома. При этом 23% мужчин и 38% женщин делали это несколько раз, если возникали сомнения в верности партнера. В исследовании участвовали 3 тысячи человек старше 18 лет из разных регионов России.

Меня очень заинтересовала формулировка «веские причины» своей размытостью. А высокий процент ревнивцев — насторожил.

Одна из причин ревности — чувство собственничества. Одно дело, когда мужчина (или женщина) восхищенно представляет своего партнера: «Это моя жена Лена», «это Петя — мой жених». Тут слово «мой» совершенно на месте. А вот когда кто-то рычит: «Ты моя-я-я-я», я бы не обрадовалась, а испугалась и убежала. Ведь это вопль собственника, который напоминает, что он хозяин, а вы — вещь. Поэтому вопрос: «Куда так вырядилась?» — не ваше целомудрие защищает, а неприкосновенность владений самца. А вдруг он отвернется, а его вещь кто облапает или посмотрит слишком уж пристально, а? Это страх, что его женщину уведут как кобылу из стойла, то есть ограбят хозяина. Тут уж от ревности и до сталкинга и бытового насилия недалеко. А это — ад.

Бывший муж, изнывая от ревности, взломал мои соцсети, прочитал переписку, узнал, с кем я встречалась до него, — и стал писать этому человеку гадости. Поймать меня на измене было невозможно: я не изменяла и сразу предупредила, что если решу уйти, так прямо и скажу, оставив и ему такое же право. Я не проверяла его соцсети, не рылась в телефоне, почте, зная пароли. При этом его бывшая жена звонила ежедневно, манипулируя ребенком. И он к ней ездил. Это ли не повод для ревности? Наверное, но я предпочитала верить.

Кстати, о манипуляциях. Ревнивец — человек с нестабильной психикой. Потому от такого можно услышать вместе с потоком признаний в любви угрозы покончить с собой. Тут либо рвать отношения, либо обрубить: «Делай что хочешь, но не звони, я мою холодильник».

Приписывать патологическую ревность исключительно мужчинам несправедливо. Причин подобного неприятного поведения множество, главное — неуверенность в себе. Одна девушка запрещала своему молодому человеку смотреть на других девушек в кафе: он был обязан глядеть в стол или на нее. Да, такое бывает, особенно когда мужчина очень молод, неопытен и это его первое чувство.

Нередко дамы, заигрываясь в токсичную мамочку, действуют проще: проверяют телефон (мамочка же проверяла дневник, а вдруг там что нехорошее), исследуют рубашки мужа: не пахнут ли духами, нет ли пятен помады. Это тоже напоминает поведение родительницы-сыщицы, которая следит за сыном-подростком, вдруг он курит или что нездоровое употребляет. Одна такая жена — молодая мать двоих детей. Она цветущая женщина с румянцем, как у скомороха. А ее измученный работой муж выглядит как старик, но и это не останавливает от «обнюхиваний». Хищницы не дремлют, а вдруг уведут?

Естественно, если ваш партнер возвращается домой ночью, бегает в туалет с телефоном, с кем-то взволнованно переписывается, причем там же — на унитазе, думать о спасении старушек и внеурочном совещании можно, но не нужно. Хотя, может, игра в Евлампию Романову добавляет остроты ощущений в отношения некоторых пар. Тут главное пикантность с неврозом не перепутать. И не заиграться, когда игра давно перестала забавлять.

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