Он нам как батя: как «Лесоповал» вырастил не одно поколение россиян

В 2024 году день работников леса совпал с днем рождения отца группы «Лесоповал». 15 сентября Михаилу Таничу исполнился бы 101 год. О профессиональном празднике знают, скорее всего, только те, кто работает в этой отрасли. А о группе «Лесоповал», пожалуй, — все русскоязычные люди. И слушают ее предприниматели и домохозяйки, таксисты и учителя, бухгалтеры и врачи, инженеры и работники лесной промышленности. За 34 года существования в коллективе менялись солисты, ушел из жизни Танич, изменилась страна, но старые песни живут, а новые — появляются. Потому что все мы вышли из «Лесоповала».

Современный постоянный состав коллектива — четыре солиста: Илья Ефимов, Александр Соколов, Максим Поршин и Константин Родионов. На больших и сольных концертах на сцене с ними перкуссионист, саксофонист и иногда даже подтанцовка. Руководит коллективом вдова Михаила Танича, поэтесса Лидия Танич-Козлова, написавшая для других артистов много хороших песен, например, «Айсберг» Аллы Пугачевой и «Снег кружится», известную в исполнении Юрия Петерсона и ВИА «Пламя».

Казалось бы, ну что в нынешнем «Лесоповале» от Танича, кроме песен и названия? В нем остался он сам. Сотни текстов, которые он написал для других певцов, не до конца отражали его самого: ни «Черный кот» Тамары Миансаровой или Эдиты Пьехи (кому как больше нравится, да хоть группы «Браво»), ни «Зеркало» Юрия Антонова, ни «Комарово» Игоря Скляра, ни «Узелок» Алены Апиной. Продолжать можно очень долго. В «Лесоповале» душа поэта.

Это не блатняк, романтизирующий криминал и хулиганство. Это стихи о жизни, положенные на хорошую музыку.

Группа «Лесоповал» поет не о лагере, а о людях по обе стороны колючей проволоки. Ведь у тех, кто оказался на «неправильной стороне», тоже есть душа и чувства. Михаил Танич об этом знал не понаслышке: в лагерях Соликамска он провел шесть лет за то, что в дружеской компании похвалил качество немецких радиоприемников и автострад. И это после того, как Михаил Исаевич прошел фронт, получил орден Красной Звезды и ордена Славы. Он оказался на лесоповале из-за какой-то абсолютной ерунды, из-за шутки. Заболел туберкулезом, из-за этого мог так и не вернуться домой, но ссыльный художник Константин Ротов взял Танича (тогда еще он был заключенным Михаилом Танхилевичем) в свою оформительскую бригаду.

После освобождения жить в больших городах будущему поэту было запрещено, поэтому он обосновался на Сахалине. Газеты начали публиковать его стихи под псевдонимом Михаил Танич. Так и закрепилось. В веках.

До своего ухода в 2008 году поэт продолжал писать. Архивы после себя оставил, кажется, неисчерпаемые. Вдова теперь с ними работает, иногда выбирает какой-то текст, который дружественные композиторы, чаще это Александр Добронравов и Константин Минин, кладут на музыку. И поклонники получают новинку от Танича и «Лесоповала».

В отличие от других директоров, продюсеров, авторов, ни Михаил Исаевич, ни Лидия Николаевна не запрещают бывшим солистам коллектива включать песни группы в свой репертуар. Например, Сергей Куприк, который пришел в «Лесоповал» после трагической гибели первого исполнителя Сергея Коржукова, поет и «Я куплю тебе дом», и другие шлягеры группы на своих концертах.

Кстати о них, о выступлениях. Их много. Коллектив активно гастролирует, поет на корпоративах, участвует в сборных концертах «Радио Шансон» и «Шансон ТВ». Слушателей до 30 лет в залах не так много, все-таки «Лесоповал» — это песни для тех, кто «знает, пОжил, стих на музыку полОжил». Юная часть аудитории приходит с родителями, 30-40-летние приходят, потому что на этой группе выросли, наконец-то ее поняли, и теперь строчки «живите сейчас, а не после, потом будет некогда жить» уже про них. Слушателям более старшего возраста не только тексты близки, но и ритмика «Лесоповала»: размеренная, мелодичная, спокойная. Даже если это танцевально-веселая песня, по сравнению с современными хитами поп-артистов она медленная. Под нее до одышки не дотанцуешь. А не спеша попереступать с ноги на ногу — вполне.

Участники группы отмечают, что публика молодеет еще и благодаря интернету. Пришли молодые солисты, которые активно ведут соцсети, разрушают собою стереотип о «шансон — это для сидевших», показывают жизнь простых парней. И молодежь приходит уже именно на них.

«Еще о феномене «Лесоповала» я вот что думаю: все внешнее меняется. Строятся новые супермаркеты, появляются новые компьютеры, автомобили, технологии какие-то новейшие. Но сущность, суть человека остается прежней. Те же пороки, те же пристрастия, те же ошибки. Основа неизменна. Михаил Исаевич писал об этом: герои в песнях «Лесоповала» могут попадать в разные обстоятельства и по-своему с ними справляются. Из множества песен группы каждый человек может найти историю про себя, когда он будет слушать и подумает: «Вот такое со мной происходило, вот это же я чувствовал», — рассуждает вокалист коллектива Максим Поршин.

Невозможно предсказать, что будет завтра в отечественной музыке самым популярным, чьи песни зазвучат из каждого утюга хотя бы на неделю, а потом снова всем надоедят. «Лесоповал» не надоест никому, потому что Танич создал историю, классику. Мы всегда будем хотеть дом у пруда в Подмосковье. И всегда плакать под «Был пацан и нет пацана». И неважно, где мы работаем: в Госдуме или в лесхозе. «Лесоповал» нас воспитал, как батя: шутками, байками и иногда подзатыльниками.

Пока белый лебедь пруду будет качать павшую звезду, у нас все будет нормально. А если что-то пойдет не так, то скажем: «Вот тут я дал в натуре маху!» И сразу полегчает.

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