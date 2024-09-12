Поток лжи: как мировые звезды невольно участвуют в фейковых кампаниях в западных соцсетях

Известно, что звезды, политики, популярные блогеры и CEO крупнейших компаний мира – излюбленные аватары злоумышленников, которые используют образ известных людей в преступных целях. Однако из-за халатной модерации западных соцсетей знаменитости невольно участвуют не только в мошеннических схемах, но и фейковых политических кампаниях.

Так, в преддверии предстоящих выборов президента США социальные сети оказались заполнены огромным количеством фейковых фотографий, на которых звезды якобы демонстрировали свое предпочтение тому или иному кандидату. Это включало в том числе изображения актера Райана Рейнольдса в футболке с надписью в поддержку Камалы Харрис и фото певицы Тейлор Свифт с плакатом «Трамп победил, демократы обманули».

Дезинформационную кампанию обнаружили эксперты News Literacy Project, которые собрали весь связанный с выборами фейковый контент в обширную базу данных. Сейчас в ней насчитывается более 550 уникальных случаев. В постах якобы от знаменитостей отслеживалось либо прямое одобрение кандидата, либо оскорбление его оппонента. Кроме вышеупомянутых знаменитостей в кампании против своей воли поучаствовали актер Морган Фримен, музыкант Брюс Спрингстин и бывшая первая леди США Мишель Обама.

Как подчеркивают исследователи, распространение фейков в социальных сетях происходит на фоне того, что технологические платформы демонтируют барьеры и политику модерации, призванные ограничить распространение опасной дезинформации. Эти изменения наиболее остро проявились в соцсети X (бывший Twitter) после того, как миллиардер Илон Маск приобрел компанию и расформировал внутренние команды, отвечающие за предотвращение распространения предвыборной дезинформации. Кроме того, новый владелец Х восстановил заблокированные аккаунты известных сторонников теорий заговора и экстремистов. Кроме этого, часть персонала команд по обеспечению прозрачности выборов сократила и Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

«Масла в огонь» подлил чат-бот Grok от Х, который может быть использован для создания изображений на основе текстовых запросов. Отсутствие модерации создаваемого нейросетью контента привело к появлению огромного количества фейкового контента о Дональде Трампе и Камале Харрис.

Как можно увидеть на примере предвыборных кампаний в США, отсутствие должной модерации в западных соцсетях приводит к катастрофическим последствиям, дискредитации публичных персон и еще большему размытию понятия «правда», обнаружить которую с развитием нейросетей становится все сложнее и сложнее. И это еще раз подчеркивает необходимость развития альтернативных ИТ-решений западным площадкам.

Россия в этом преуспела. У нас большой выбор качественных аналогов западным платформам. Это Looky, Rutube, «ВКонтакте» и другие достойные отечественные площадки. Поэтому у российских пользователей, в том числе блогеров, есть хорошая возможность приятно и с пользой проводить время на наших платформах, в стороне от предвзятой модерации, русофобии и иных опасностях, с которыми можно столкнуться на западных площадках.

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