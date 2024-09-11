«Черный» реестр и запрет рекламы VPN: как стоит усовершенствовать законодательство

Разработка мер, которые направлены на совершенствование законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы, – обширная тема, которая требует вовлечения государства, общественности, экспертного сообщества и самих блогеров. Ниже расскажу про те меры, которые я предлагаю в рамках совершенствования законодательства.

Поскольку инициатива направлена на борьбу с недобросовестными блогерами, считаю правильным установить максимально четкие критерии для подобных авторов контента. Это необходимо в том числе и для того, чтобы не подставить под удар законопослушных блогеров.

Первое, с чего стоит начать – с создания реестра недобросовестных блогеров. Сюда же подпадут и инфожулики. В этот же реестр можно будет включать и тех авторов контента, кто отказывается переходить на отечественные онлайн-платформы и продолжает получать рекламные доходы на запрещенных в России площадках. Например, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Блогеры, которые находятся в этом реестре, обязаны будут помечать свои материалы. Эти предупреждения могут быть в формате маркировки иноагентов. Отсутствие пометки будет означать крупный штраф, несколько повторных нарушений подряд – уголовное дело.

Также стоит рассмотреть вопрос разработки механизмов ответственности отечественных онлайн-площадок за блогеров. Например, если будет видно, что это инфожулик, тогда платформам следует его заблокировать.

В качестве дополнительного механизма можно создать еще один аналогичный реестр, но для «белых» блогеров, которые будут получать различные преференции как на платформах, так и вне их. В частности, это могут быть налоговые поощрения, грантовая поддержка информационных продуктов, которые полезны для людей. Иными словами, в этом вопросе важно стимулировать и поощрять законопослушных блогеров.

Отдельным вопросом для обсуждения являются образовательные услуги, оказываемые блогерами. Считаю, что законное оказание подобных услуг и их реклама возможны только на отечественных площадках. Причина простая – наши платформы работают в правовом поле РФ, поэтому они могут оперативно реагировать на требования исполнительных и правоохранительных органов. Как показывает практика, западные площадки вроде YouTube и соцсетей компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена)* склонны полностью игнорировать законодательство РФ. Это не позволяет государству полноценно обеспечивать безопасность граждан и защищать их права на иностранных платформах.

Хотел бы обратить ваше внимание на тех блогеров, которые не только отказываются от перехода на отечественные платформы, но при этом еще и активно рекламируют VPN-сервисы. Особенности таких программ давно известны – это и кража персональных данных, и слежка за всей интернет-активностью пользователя, и регулярные сливы баз данных в даркнет. Роскомнадзор уже блокирует ресурсы, рекламирующие сайты с информацией о VPN и зеркалах. Но именно для блогеров, которые не размещаются на российских онлайн-площадках, аналогичных мер нет. Поэтому стоит предусмотреть отдельную ответственность для таких блогеров.

Подобные предложения важны, так как направлены на обеспечение безопасности россиян в интернете. Важно сделать сеть более безопасным и комфортным местом для каждого нашего гражданина, особенно во время информационной войны, которую Запад ведет против нашей Родины.

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