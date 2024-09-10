Зеленский переходит в режим выживания

Главная тема прошедшей недели — «большая встряска» в украинском правительстве. Слухи о грядущих перестановках в том или ином виде ходили несколько месяцев. Поэтому сюрприза не было. К тому же, несмотря на пафосные заявления Владимира Зеленского о «перезагрузке власти», всем понятно, что кардинальных изменений не случилось. Банковая просто перетасовала пешек, которые и так ни на что не влияли, а реальная власть как была, так и осталась в руках Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

В то же время перестановки неожиданно вскрыли две серьезные проблемы, с которыми Зеленский не может справиться. Во-первых, стало ясно, что ему не удалось остановить брожение в стране. В начале года президент Украины приструнил оппозицию, удалив из страны Валерия Залужного, и относительно безболезненно прошел «кризис легитимности» 20 мая. Но негативные тенденции продолжились: провалы на фронте подорвали доверие украинцев к верховной власти, в стране усилилось социальное напряжение, а царящее в обществе уныние распространились и на вертикаль власти.

Вместе с министрами в отставку ушел заместитель Ермака Ростислав Шурма. СМИ отнесли его к категории «уставших»: чиновнику, отвечавшему за энергосектор, надоела постоянная критика в свой адрес, поэтому он давно просился на выход. Подобные настроение разделяет и определенная часть украинского госаппарата, поэтому продуктивность власти падает.

Еще весной украинские СМИ писали, что депутатов Рады от партии «Слуга народа» утомило то, что Зеленский требует от парламента принимать все более одиозные законы и при этом совсем перестал считаться с интересами нардепов. Часть «слуг» перестала посещать заседания Рады, чтобы поскорее «соскочить с поезда». Из-за этого Зеленскому стало тяжело собирать в парламенте голоса, чтобы проводить нужные законы. Но со временем апатия сменилась на гнев — если раньше нардепы просто саботировали работу, то теперь они ставят подножки офису президента Украины, чтобы напомнить о своем существовании.

В июле, когда в СМИ впервые попала информация о потенциальной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, «слуги» под предводительством главы фракции Давида Арахамии в знак протеста ушли на месячный перерыв. Нардепы добились своего — Шмыгаля не стали трогать. Но когда дело дошло до утверждения перестановок, они снова подгадили Зеленскому и саботировали первое голосование в Раде 4 сентября. Конфликт разрешился после того, как президент Украины лично встретился и переговорил с нардепами, но ситуацию это кардинально не меняет.

Помимо внутренних проблем у Зеленского накаляется конфликт с Западом. США и Евросоюз уже какое-то время высказывали недовольство президентом Украины. Им не нравятся его авторитарные замашки, не нравится коррупция в его окружении и не нравится, что Зеленский начинает своевольничать и «щемит» прозападные силы внутри Украины. Вот и перестановки в украинском кабмине вызвали у американцев и европейцев плохо скрываемое раздражение.

В западных СМИ появился вал негативных публикаций в адрес Зеленского. Причем особый акцент сделали на увольнении хамоватого министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которое представили как признак неадекватности и паранойи украинского руководства. Дескать, Зеленский требовал пожестче «прожаривать» западных партнеров, чтобы получить оружие и разрешение бить по России дальнобойными ракетами, а Кулеба тяготился «грязными играми» босса. К тому же министр числился в списке потенциально нелояльных: у него был прямой выход на госсекретаря США и других западных политиков, а Зеленский и Ермак хотели, чтобы все внешние связи проходили с их одобрения.

Какой вывод из этого можно сделать? Очевидно, что, столкнувшись с давлением сразу на нескольких фронтах, власть Зеленского перешла в «режим выживания». Верхи украинской власти вычищают от любых намеков на оппозицию — будь то «уставший балласт» вроде Ростислава Шурмы или «засланные казачки» от Запада вроде Дмитрия Кулебы. На их место приходят люди, лояльные лично Зеленскому и готовые беспрекословно выполнять его «хотелки». Не случайно почти все новички — выходцы из офиса президента Украины.

Одновременно Зеленский пытается поправить падающие рейтинги широкими пафосными жестами. Год назад на волне критики из-за мобилизационного беспредела он разом уволил всех военкомов, чтобы выглядеть заступником народа. Теперь, зная о глубоком недоверии украинцев к гражданским властям и накопившемся раздражении из-за дисфункции власти, президент Украины показательно «выкидывает из окон плохих бояр».

Вероятно, эти меры на какое-то время ослабят градус напряжения вокруг фигуры Зеленского. Но его проблемы полностью не решатся. Чем дольше длится конфликт с Россией, тем сложнее будет президенту Украины удерживать ситуацию под контролем. И в какой-то момент косметические перестановки уже не помогут.

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